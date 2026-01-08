Ft
norvégiai osló gyermekpornográf felvétel rendőrség szökevény

Nemzetközi hajsza: meglepő helyen fogták el a gyermekpornót terjesztő magyar szökevényt (VIDEÓ)

2026. január 08. 13:34

A nyomozás azután kezdődött, hogy a férfi 144 gyermekpornográf felvételt töltött fel egy internetes fájlmegosztó portálra.

2026. január 08. 13:34
null

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) kiberbűnözés elleni nyomozói elfogták Zs. Györgyöt, a gyermekpornográfiával gyanúsított 45 éves budapesti férfit, aki Oslóban tartózkodott – tájékoztatott a rendőrség.

Az elfogásban a célkörözési osztály és az Országos Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Főigazgatóságának (ORFK BF) Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ (NEBEK) működött közre.

A nyomozás tavaly kezdődött, miután a KR NNI gyermekvédelmi nyomozói bizonyítékokat szereztek arra vonatkozóan, hogy a férfi 2024 augusztusában három nap alatt összesen 144 gyermekpornográf felvételt töltött fel egy internetes fájlmegosztó portálra.

A képeken és videókon 14 és 18 év közötti fiatalok szerepeltek, súlyosan szeméremsértő módon, a felvételek pedig nemi vágy felkeltésére alkalmasak voltak.

A nyomozók egyértelműen Zs. Györgyhöz kötötték az eszközöket, amelyekről a tartalmakat feltöltötték. A férfi nem először követett el hasonló bűncselekményt: 2019-ben kétrendbeli gyermekpornográfia miatt négy év börtönbüntetésre ítélték, amely 2020 őszén vált jogerőssé. A büntetés letöltése után feltételesen szabadlábra helyezték, így a szóban forgó 144 felvételt már visszaesőként töltötte fel az internetre.

A nyomozók azt is megállapították, hogy a férfi norvég IP-címekről lépett fel az internetre, ezért feltételezték, hogy ez az ország lehet az elkövető tartózkodási helye. Tavaly ősszel ezért európai és nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki ellene, és felvették a kapcsolatot a norvég hatóságokkal is. Az együttműködés eredményeként kiderült, hogy a körözött személy Hønefoss városában élt és bolti eladóként dolgozott. 

Október 29-én a norvég rendőrség a célkörözési osztály által szolgáltatott információk alapján elfogták a férfit Oslóban. 

Magyarországra szállítását a NEBEK szervezte, és január 6-án adták át a KR NNI munkatársainak.

Zs. Györgyöt gyermekpornográfia gyanújával hallgatták ki, a férfi megtagadta a vallomástételt. A rendőrök bűnügyi őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását.

Nyitókép: képernyőkép: YouTube / PoliceHungary

