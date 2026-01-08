Nemzetközi hajsza: meglepő helyen fogták el a gyermekpornót terjesztő magyar szökevényt (VIDEÓ)

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) kiberbűnözés elleni nyomozói elfogták Zs. Györgyöt, a gyermekpornográfiával gyanúsított 45 éves budapesti férfit, aki Oslóban tartózkodott – tájékoztatott a rendőrség.

Az elfogásban a célkörözési osztály és az Országos Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Főigazgatóságának (ORFK BF) Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ (NEBEK) működött közre.