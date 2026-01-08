Ft
01. 08.
csütörtök
Dudás Miklós nyomozás gyász bűnügy halált okozó testi sértés Kajak-kenu

Dudás Miklós sérüléseit vizsgálja a rendőrség – nagyapja szerint őt is agyonverhették

2026. január 08. 07:56

Egyre több a kérdőjel a 34 éves korában tragikusan elhunyt kajakozó halála körül. A legújabb hírek szerint Dudás Miklós testén három súlyos fejsérülést is megállapított a soron kívül elvégzett boncolás.

2026. január 08. 07:56
null

Továbbra is rengeteg a megválaszolatlan kérdés Dudás Miklós tragikus halála körül. Mint ismert, a 34 éves korában gyanús körülmények között elhunyt világbajnok kajakozó helyszíni szemléjén a rendőrség eleinte kizárta az idegenkezűséget, a soron kívüli boncolást követően viszont mégis halált okozó testi sértés miatt indítottak nyomozást. Az RTL most azt is kiderítette, pontosan miért.

Dudás Miklós
Dudás Miklós tragikus halálával kapcsolatban egyre több a kérdőjel (Fotó: MTI/Kovács Tamás)

Súlyos fejsérüléseket találtak Dudás Miklóson

A csatorna friss riportjában egy közeli családtag állításaira hivatkozik, aki szerint 

az egykori olimpikon testén a boncolás során három súlyos fejsérülést is megállapítottak

– a BRFK Életvédelmi Osztálya ezért halált okozó testi sértés bűntettének gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen rendelt el nyomozást, amelynek feladata, hogy tisztázza az egyelőre ismeretlen eredetű sérülések keletkezésének körülményeit. A Blikk eközben elérte Dudás nagyapját, az idős férfi abbéli meggyőződésének adott hangot, hogy fia után az unokáját is agyonverhették, sejtése szerint ugyanaz az elkövetői kör. 

