Dudás Miklós sérüléseit vizsgálja a rendőrség – nagyapja szerint őt is agyonverhették

az egykori olimpikon testén a boncolás során három súlyos fejsérülést is megállapítottak

– a BRFK Életvédelmi Osztálya ezért halált okozó testi sértés bűntettének gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen rendelt el nyomozást, amelynek feladata, hogy tisztázza az egyelőre ismeretlen eredetű sérülések keletkezésének körülményeit. A Blikk eközben elérte Dudás nagyapját, az idős férfi abbéli meggyőződésének adott hangot, hogy fia után az unokáját is agyonverhették, sejtése szerint ugyanaz az elkövetői kör.