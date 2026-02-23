Magyar Péter súlyos vádakkal néz szembe: ügyészségi nyomozás zajlik a milliókkal „játszadozó” Tisza-vezér ellen (VIDEÓ)

Budai Gyula kormánypárti országgyűlési képviselő a legfőbb ügyész tájékoztatására hivatkozva arról számolt be, hogy továbbra is folyamatban van az a bennfentes kereskedelem gyanúja miatt indult nyomozás, amelyben Magyar Péter neve is felmerült.

A nyomozás előzménye, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) egy 2023-as részvényügylet kapcsán több személlyel összefüggésben bennfentes kereskedelem gyanúját vizsgálta, köztük Magyar Péter esetében is.