Magyar Péter súlyos vádakkal néz szembe: ügyészségi nyomozás zajlik a milliókkal „játszadozó” Tisza-vezér ellen (VIDEÓ)

Magyar Péter ennek nem fog örülni: Bokros Lajostól jöttek erős mondatok
Az egykori pénzügyminiszter Juszt László műsorában bírálta az áfacsökkentésre és a családi pótlékra vonatkozó balos elképzeléseket.
A legfőbb ügyész megerősítette, továbbra is folyamatban van a Magyar Péter elleni, bennfentes kereskedelem gyanúja miatt indult nyomozás.
Budai Gyula kormánypárti országgyűlési képviselő a legfőbb ügyész tájékoztatására hivatkozva arról számolt be, hogy továbbra is folyamatban van az a bennfentes kereskedelem gyanúja miatt indult nyomozás, amelyben Magyar Péter neve is felmerült.
A nyomozás előzménye, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) egy 2023-as részvényügylet kapcsán több személlyel összefüggésben bennfentes kereskedelem gyanúját vizsgálta, köztük Magyar Péter esetében is.
Az Index értesülései és a feljelentések alapján 2023. július 21-én, pénteken délután – a tőzsdezárás előtt – Magyar Péter minden addigi részvényét értékesítette, majd több tízmillió forint értékben vásárolt az Opus Global Nyrt. papírjaiból. Ugyanezen a napon, a tőzsdezárást követően a társaság részvény-visszavásárlási programot jelentett be, ami számottevő árfolyam-emelkedést eredményezett.
A beszámolók szerint a következő hétfőn, a piacnyitás után Magyar Péter már magasabb árfolyamon értékesítette az Opus-részvényeket, és ezzel több millió forintos nyereségre tett szert.
A lap szerint az ügylet jelentős bevételt eredményezett számára. Ezt támaszthatja alá egy nyilvánosságra került hangfelvétel is, amelyen Magyar korábbi barátnője, Vogel Evelin arról beszél: az ellenzéki politikus egyszer azt mondta neki, hogy belső információk segítségével „játszadozik” a tőzsdén, és kilencvenmillió forintnyi részvénnyel rendelkezik.
