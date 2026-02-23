Ft
Magyar Péter súlyos vádakkal néz szembe: ügyészségi nyomozás zajlik a milliókkal „játszadozó” Tisza-vezér ellen (VIDEÓ)

2026. február 23. 20:44

A legfőbb ügyész megerősítette, továbbra is folyamatban van a Magyar Péter elleni, bennfentes kereskedelem gyanúja miatt indult nyomozás.

2026. február 23. 20:44
null

Budai Gyula kormánypárti országgyűlési képviselő a legfőbb ügyész tájékoztatására hivatkozva arról számolt be, hogy továbbra is folyamatban van az a bennfentes kereskedelem gyanúja miatt indult nyomozás, amelyben Magyar Péter neve is felmerült.

A nyomozás előzménye, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) egy 2023-as részvényügylet kapcsán több személlyel összefüggésben bennfentes kereskedelem gyanúját vizsgálta, köztük Magyar Péter esetében is. 

Az Index értesülései és a feljelentések alapján 2023. július 21-én, pénteken délután – a tőzsdezárás előtt – Magyar Péter minden addigi részvényét értékesítette, majd több tízmillió forint értékben vásárolt az Opus Global Nyrt. papírjaiból. Ugyanezen a napon, a tőzsdezárást követően a társaság részvény-visszavásárlási programot jelentett be, ami számottevő árfolyam-emelkedést eredményezett.

A beszámolók szerint a következő hétfőn, a piacnyitás után Magyar Péter már magasabb árfolyamon értékesítette az Opus-részvényeket, és ezzel több millió forintos nyereségre tett szert.

A lap szerint az ügylet jelentős bevételt eredményezett számára. Ezt támaszthatja alá egy nyilvánosságra került hangfelvétel is, amelyen Magyar korábbi barátnője, Vogel Evelin arról beszél: az ellenzéki politikus egyszer azt mondta neki, hogy belső információk segítségével „játszadozik” a tőzsdén, és kilencvenmillió forintnyi részvénnyel rendelkezik.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

Összesen 12 komment

Sorrend:
a-bukott-baloldal-nagy-bibikkel
•••
2026. február 23. 21:27 Szerkesztve
Miliókkal játszó Tiszás kis görény, Nagyon átlátszó Csalfa, vak remény.
Válasz erre
0
0
SzaboGeza
2026. február 23. 21:23
A mentelmi joga nélkül, aaaaa börtööön ablakááábóóól Magyar péééter picsorogNA!!!:)))
Válasz erre
1
0
Titi
2026. február 23. 21:17
Ha veszít, a gazdái leveszik róla a kezüket, ugrik a mentelmi jog is. Ha pedig megszökik, és indokolt, elfogatóparancsot adhatnak ki ellene. Nem hiába van a mondás: Isten nem bottal ver! Ez a gazember két éve hergel, szemétkedik, mindent megenged magának, ellenünk szövetkezik, hazudik, mint a vízfolyás, de ennek vége lesz áprilisban. Ilyen nyomorult, gennyes alak nem sok volt még a magyar politikai életben.
Válasz erre
1
0
cutcopy
2026. február 23. 21:17
Vicces is hogy az ügy öt szereplője közül csak Magyar Pétert nem büntették meg..
Válasz erre
2
0
