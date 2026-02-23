Ft
megszorítások tisza párt tűzfalcsoport bokros lajos juszt lászló csomag Magyar Péter

Magyar Péter ennek nem fog örülni: Bokros Lajostól jöttek erős mondatok

2026. február 23. 19:35

Az egykori pénzügyminiszter Juszt László műsorában bírálta az áfacsökkentésre és a családi pótlékra vonatkozó balos elképzeléseket.

2026. február 23. 19:35
null

Juszt László Magánbeszélgetés című műsorának vendége volt Bokros Lajos, a Horn-kormány pénzügyminisztere. Az egykori tárcavezető a beszélgetés során Tisza-közeli közgazdászként bírálta a párt egyes kampányjavaslatait.

Az interjút a Tűzfalcsoport is szemlézte, akik összeállításukban kiemelték, hogy Bokros megvédte a nevéhez fűződő, a magyar családokra katasztrofális hatást gyakorló Bokros-csomagot, melyről úgy vélekedett, hogy

a Bokros-csomagként ismert pénzügyi stabilizáció semmilyen törést nem okozott annak idején a népszaporulatban”. 

Majd arról is beszélt, hogy azok a fiatalok, akiket „agyontámogatnak – különösen most ezzel a két- és háromgyerekes anyáknak a teljes személyijövedelemadó-mentességével –, azok nem fognak azért több gyereket vállalni, mert kapnak még egy halom pénzt, hiszen a gyermekvállalás alapvetően és végső soron nem jövedelemkérdés”.

A portál rámutatott, hogy Bokros ezen kijelentése teljesen szembemegy a Tisza ígéreteivel, hiszen Bódis Kriszta – aki a baloldali LMBTQ-lobbi ismert arca és egy ideje a Tisza Párt családpolitikai felelőse – azt hangoztatta, hogy a családi pótlék és anyasági támogatás duplázása, újszülött-támogatás, iskolakezdési támogatás rászorulóknak című ígéretek is szerepelnek a portfóliójában.

Bokros Lajos Jusztnak az áfacsökkentési ígéreteket is bírálta. Mint mondta, „az áfa határkulcsát, ami egy világbajnok 27 százalék jelen pillanatban, azt le kell csökkenteni 22 százalékra”. A hajdani politikus ugyanakkor azt is jelezte, hogy az

5 százalékpontos csökkentés az már érzékelhető, hogyha ezt nem tudják, úgymond, nyereség formájában lenyelni a kereskedők meg az áruk forgalmazói, mert nem megy ki olyan többletkereslet a gazdaságba, ami lehetővé teszi az áremeléseket.

Akkor kénytelenek lesznek ezt az 5 százalékpontos csökkentést az árakban érvényesíteni”.

Az idézett részeket alább tekintheti meg:

Bokros továbbra is a megszorítások pártján áll

A Tűzfalcsoport felidézte, hogy Bokros Lajos korábban sem rejtette véka alá, hogy ő a megszorítások pártján áll, erről február elején a Klubrádió műsorában is beszélt. A Tisza Párthoz közel álló közgazdász szerint egyebek mellett

  • többkulcsossá kell alakítani a személyi jövedelemadót
  • és el kell törölni a gyerekek után járó adókedvezményeket, 
  • s az anyák teljes életre szóló adómentesítését.

Bokros ezzel „felmondta” a Tiszának készült hatszáz oldalas csomag legfontosabb elemeit – fogalmazott a lap.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

