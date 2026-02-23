Magyar Péter ennek nem fog örülni: Bokros Lajostól jöttek erős mondatok

Bokros-csomag újratöltve? Az egyikori MSZP-s politikus szerint kormányválás esetén újra megszorításokra lenne szükség (VIDEÓ)
A baloldali közgazdász szerint a jelenlegi kedvezményeket ki kellene venni az adórendszerből.
Az egykori pénzügyminiszter Juszt László műsorában bírálta az áfacsökkentésre és a családi pótlékra vonatkozó balos elképzeléseket.
Juszt László Magánbeszélgetés című műsorának vendége volt Bokros Lajos, a Horn-kormány pénzügyminisztere. Az egykori tárcavezető a beszélgetés során Tisza-közeli közgazdászként bírálta a párt egyes kampányjavaslatait.
Az interjút a Tűzfalcsoport is szemlézte, akik összeállításukban kiemelték, hogy Bokros megvédte a nevéhez fűződő, a magyar családokra katasztrofális hatást gyakorló Bokros-csomagot, melyről úgy vélekedett, hogy
a Bokros-csomagként ismert pénzügyi stabilizáció semmilyen törést nem okozott annak idején a népszaporulatban”.
Majd arról is beszélt, hogy azok a fiatalok, akiket „agyontámogatnak – különösen most ezzel a két- és háromgyerekes anyáknak a teljes személyijövedelemadó-mentességével –, azok nem fognak azért több gyereket vállalni, mert kapnak még egy halom pénzt, hiszen a gyermekvállalás alapvetően és végső soron nem jövedelemkérdés”.
A portál rámutatott, hogy Bokros ezen kijelentése teljesen szembemegy a Tisza ígéreteivel, hiszen Bódis Kriszta – aki a baloldali LMBTQ-lobbi ismert arca és egy ideje a Tisza Párt családpolitikai felelőse – azt hangoztatta, hogy a családi pótlék és anyasági támogatás duplázása, újszülött-támogatás, iskolakezdési támogatás rászorulóknak című ígéretek is szerepelnek a portfóliójában.
Bokros Lajos Jusztnak az áfacsökkentési ígéreteket is bírálta. Mint mondta, „az áfa határkulcsát, ami egy világbajnok 27 százalék jelen pillanatban, azt le kell csökkenteni 22 százalékra”. A hajdani politikus ugyanakkor azt is jelezte, hogy az
5 százalékpontos csökkentés az már érzékelhető, hogyha ezt nem tudják, úgymond, nyereség formájában lenyelni a kereskedők meg az áruk forgalmazói, mert nem megy ki olyan többletkereslet a gazdaságba, ami lehetővé teszi az áremeléseket.
Akkor kénytelenek lesznek ezt az 5 százalékpontos csökkentést az árakban érvényesíteni”.
Az idézett részeket alább tekintheti meg:
A Tűzfalcsoport felidézte, hogy Bokros Lajos korábban sem rejtette véka alá, hogy ő a megszorítások pártján áll, erről február elején a Klubrádió műsorában is beszélt. A Tisza Párthoz közel álló közgazdász szerint egyebek mellett
Bokros ezzel „felmondta” a Tiszának készült hatszáz oldalas csomag legfontosabb elemeit – fogalmazott a lap.

