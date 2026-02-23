Magyar Péter ennek nem fog örülni: Bokros Lajostól jöttek erős mondatok

A portál rámutatott, hogy Bokros ezen kijelentése teljesen szembemegy a Tisza ígéreteivel, hiszen Bódis Kriszta – aki a baloldali LMBTQ-lobbi ismert arca és egy ideje a Tisza Párt családpolitikai felelőse – azt hangoztatta, hogy a családi pótlék és anyasági támogatás duplázása, újszülött-támogatás, iskolakezdési támogatás rászorulóknak című ígéretek is szerepelnek a portfóliójában.

Bokros Lajos Jusztnak az áfacsökkentési ígéreteket is bírálta. Mint mondta, „az áfa határkulcsát, ami egy világbajnok 27 százalék jelen pillanatban, azt le kell csökkenteni 22 százalékra”. A hajdani politikus ugyanakkor azt is jelezte, hogy az

5 százalékpontos csökkentés az már érzékelhető, hogyha ezt nem tudják, úgymond, nyereség formájában lenyelni a kereskedők meg az áruk forgalmazói, mert nem megy ki olyan többletkereslet a gazdaságba, ami lehetővé teszi az áremeléseket.

Akkor kénytelenek lesznek ezt az 5 százalékpontos csökkentést az árakban érvényesíteni”.

Az idézett részeket alább tekintheti meg: