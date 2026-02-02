Megrázó: ezek voltak a kényszersorozott kárpátaljai magyar utolsó szavai édesanyjához (VIDEÓ)

Azt már csak napokkal később tudta meg a család, hogy a férfit egy Lemberg közelében fekvő kiképzőtáborba vitték. Akkor sikerült csak vele telefonon beszélni, mikor egy alkalommal a szabadan voltak, fát fűrészeltek.

Ezenkívül azonban semmit nem tudtak, ahogy Zsolt sem, akinek nem mondták meg mikor térhet haza.

Egy tiszt közölte a lesújtó hírt

A szülők végig bizakodtak, hogy fiuk hazatér, de tizenkét nappal az elrablása után megérkezett a lesújtó hír, a szívbeteg Zsolt rosszul lett a kiképzésen, összeesett és életét vesztette.

A családot a gyászhírről egy tiszt tájékoztatta telefonon. Azelőtt az édesanya még kétszer tudott beszélni telefonon fiával. „Odaadták neki a telefont, de csak vagy tíz percet beszéltem, és utána azt mondta: