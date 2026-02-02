Megrázó: ezek voltak a kényszersorozott kárpátaljai magyar utolsó szavai édesanyjához (VIDEÓ)

Itt az új Sebestyén József-ügy: szívbeteg, családja szerint többször felmentett kárpátaljai magyart soroztak be az ukránok erőszakkal, meghalt
Reban Zsolt halála számos kérdést felvet.
„Anyukám, nem tudom, hogy mikor foglak tudni hívni, mert szétszórtak bennünket” – mondta a szívbeteg férfi a telefonba, aki napokkal elrablása után vesztette életét.
Szívszorító részletek derültek ki Rebán Zsolt haláláról. A gyászoló édesanya az M1 híradóval osztotta meg utolsó telefonbeszélgetésük részleteit. Mint ismert, a kárpátaljai magyar férfit annak ellenére vitték magukkal a sorozók, hogy több alakalommal is alkalmatlannak nyilvánították a katonai szolgálatra meglévő szívproblémái miatt.
Az édesanya beszámolója szerint sokáig azt sem tudták, hová vitték el Zsoltot, miután rendszerint ki volt kapcsolva a telefonja. A család elmondása szerint a férfi éppen hazafelé tartott január 6-án ebédidőben, amikor a sorozók lecsaptak rá. Az idős nő szerint próbálta a tisztekkel megértetni, hogy egy szolgálat alól felmentett embert akarnak elhurcolni, őket ez azonban nem érdekelte.
A gyászoló anya felidézte, fia gyerekkorában is sokat betegeskedett a szíve miatt,
nemrég pedig egy beregszászi, majd egy ungvári orvos is alkalmatlannak nyilvánította a szolgálatra.
Azt már csak napokkal később tudta meg a család, hogy a férfit egy Lemberg közelében fekvő kiképzőtáborba vitték. Akkor sikerült csak vele telefonon beszélni, mikor egy alkalommal a szabadan voltak, fát fűrészeltek.
Ezenkívül azonban semmit nem tudtak, ahogy Zsolt sem, akinek nem mondták meg mikor térhet haza.
A szülők végig bizakodtak, hogy fiuk hazatér, de tizenkét nappal az elrablása után megérkezett a lesújtó hír, a szívbeteg Zsolt rosszul lett a kiképzésen, összeesett és életét vesztette.
A családot a gyászhírről egy tiszt tájékoztatta telefonon. Azelőtt az édesanya még kétszer tudott beszélni telefonon fiával. „Odaadták neki a telefont, de csak vagy tíz percet beszéltem, és utána azt mondta:
»anyukám, nem tudom, hogy mikor foglak tudni hívni, mert szétszórtak bennünket, azt mondja.«
Na, utána már nem is tudtam vele beszélni, hiába hívogattam, én is, Ibolya is, a testvére. Majd utána csengettek 18-án, jött este az értesítés, hogy meghalt” – nyilatkozta a csatornának Reban Zsolt édesanyja.
Újabb magyar halálos áldozata van az ukrajnai kényszersorozásnak, itt lenne az ideje, hogy a nemzetközi közösség végre fellépjen ezzel a nyílt embervadászattal szemben – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.
„A beregszászi járásban egy magyar embert kényszerrel elvittek az utcáról, be akarták sorozni, de a kiképzőközpontban már rosszul lett, tekintettel arra, hogy szívbeteg volt, és sajnos el is hunyt” – folytatta.
Természetesen a részvétnyilvánításon túl az áldozat családjának minden támogatást megadunk”
– szögezte le.
„Ukrajnában folyamatos a kényszersorozás, gyakorlatilag nyílt embervadászat zajlik az utcákon” – tette hozzá.
Szijjártó Péter ennek kapcsán kiemelte, hogy itt az ideje véget vetni a háborúnak, a háborút szító brüsszeli politikának, és itt az ideje, hogy a nemzetközi közösség végre fellépjen az ukránok nagyon durva, nyílt embervadászata ellen, itt az ideje, hogy a nemzetközi közösség fellépjen az ukrán kényszersorozásokkal szemben.
Az M1 megrázó összeállítását alább tekintheti meg:
