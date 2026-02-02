Ft
Megrázó: ezek voltak a kényszersorozott kárpátaljai magyar utolsó szavai édesanyjához (VIDEÓ)

2026. február 02. 20:42

„Anyukám, nem tudom, hogy mikor foglak tudni hívni, mert szétszórtak bennünket” – mondta a szívbeteg férfi a telefonba, aki napokkal elrablása után vesztette életét.

2026. február 02. 20:42
null

Szívszorító részletek derültek ki Rebán Zsolt haláláról. A gyászoló édesanya az M1 híradóval osztotta meg utolsó telefonbeszélgetésük részleteit. Mint ismert, a kárpátaljai magyar férfit annak ellenére vitték magukkal a sorozók, hogy több alakalommal is alkalmatlannak nyilvánították a katonai szolgálatra meglévő szívproblémái miatt. 

Az édesanya beszámolója szerint sokáig azt sem tudták, hová vitték el Zsoltot, miután rendszerint ki volt kapcsolva a telefonja. A család elmondása szerint a férfi éppen hazafelé tartott január 6-án ebédidőben, amikor a sorozók lecsaptak rá. Az idős nő szerint próbálta a tisztekkel megértetni, hogy egy szolgálat alól felmentett embert akarnak elhurcolni, őket ez azonban nem érdekelte. 

A gyászoló anya felidézte, fia gyerekkorában is sokat betegeskedett a szíve miatt, 

nemrég pedig egy beregszászi, majd egy ungvári orvos is alkalmatlannak nyilvánította a szolgálatra. 

Azt már csak napokkal később tudta meg a család, hogy a férfit egy Lemberg közelében fekvő kiképzőtáborba vitték. Akkor sikerült csak vele telefonon beszélni, mikor egy alkalommal a szabadan voltak, fát fűrészeltek.

Ezenkívül azonban semmit nem tudtak, ahogy Zsolt sem, akinek nem mondták meg mikor térhet haza.

Egy tiszt közölte a lesújtó hírt

A szülők végig bizakodtak, hogy fiuk hazatér, de tizenkét nappal az elrablása után megérkezett a lesújtó hír, a szívbeteg  Zsolt rosszul lett a kiképzésen, összeesett és életét vesztette.

A családot a gyászhírről egy tiszt tájékoztatta telefonon. Azelőtt az édesanya még kétszer tudott beszélni telefonon fiával. „Odaadták neki a telefont, de csak vagy tíz percet beszéltem, és utána azt mondta: 

»anyukám, nem tudom, hogy mikor foglak tudni hívni, mert szétszórtak bennünket, azt mondja.« 

Na, utána már nem is tudtam vele beszélni, hiába hívogattam, én is, Ibolya is, a testvére. Majd utána csengettek 18-án, jött este az értesítés, hogy meghalt” – nyilatkozta a csatornának Reban Zsolt édesanyja.

A kormány minden segítséget megad a családnak

Újabb magyar halálos áldozata van az ukrajnai kényszersorozásnak, itt lenne az ideje, hogy a nemzetközi közösség végre fellépjen ezzel a nyílt embervadászattal szemben – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

„A beregszászi járásban egy magyar embert kényszerrel elvittek az utcáról, be akarták sorozni, de a kiképzőközpontban már rosszul lett, tekintettel arra, hogy szívbeteg volt, és sajnos el is hunyt” – folytatta.

Természetesen a részvétnyilvánításon túl az áldozat családjának minden támogatást megadunk” 

– szögezte le.

„Ukrajnában folyamatos a kényszersorozás, gyakorlatilag nyílt embervadászat zajlik az utcákon” – tette hozzá.

Szijjártó Péter ennek kapcsán kiemelte, hogy itt az ideje véget vetni a háborúnak, a háborút szító brüsszeli politikának, és itt az ideje, hogy a nemzetközi közösség végre fellépjen az ukránok nagyon durva, nyílt embervadászata ellen, itt az ideje, hogy a nemzetközi közösség fellépjen az ukrán kényszersorozásokkal szemben.

Az M1 megrázó összeállítását alább tekintheti meg:

Nyitókép: Képernyőfotó

Ezt is ajánljuk a témában

 

bekeev-2025
2026. február 02. 22:28
Orosz testvéreink csak a mocskos ukránokat irtják. Nincs azzal baj, ugyebár, hogy ezt is megdöglesztették. Még egy nácival kevesebb. Minden ukrajnai katona náci geci, ugye alenka? :)
bekeev-2025
2026. február 02. 22:26
hidegenhagy 2026. február 02. 22:16 Látod békeév, ezért gondoljuk a tiszásokről, hogy nyomorult nemzetárulók. 🤣🤣🤣🤣🤣
hidegenhagy
2026. február 02. 22:16
Látod békeév, ezért gondoljuk a tiszásokről, hogy nyomorult nemzetárulók.
julius68-2
2026. február 02. 22:15
julius68-2--------FeketeFehér 2026. február 02. 22:14 Retardált, Urajna mióta van mindig is volt sorozás és lesz is ! Ez a mostani embervadászat nem volt, most újra náculnak.
