Eljött a pillanat: Szoboszlai és Carragher szemtől szembe került egymással – hoppon maradtak a világsztárok

A magyar középpályás elmondta, nagyon boldog, hogy visszataláltak a győztes útra, és végre kapott gól nélkül zártak egymás után két találkozót. Majd arra is kitért, hogy mennyire bízik abban, hogy eljut csapatával a budapesti BL-döntőbe. Mint fogalmazott, hosszú addig még az út, amelyen apró lépések vezetnek végig.

Amin Carragher a leginkább meglepődött, hogy a Liverpool magyarja a kedvenc posztját illetően arról beszélt, hogy a mostaninál valójában mélyebben szeret játszani,

de a lényeg, hogy a pályán legyen. Richards azért belekérdezett a közepébe, arról érdeklődött, mennyire népszerű a liverpooli öltözőben Carragher.

„A világon mindenhol nagyon népszerű, nem tudnék senkit megnevezni, aki másként gondolja” – hangzott a diplomatikus válasz a mosolygós Szoboszlaitól.