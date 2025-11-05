Ft
Eljött a pillanat: Szoboszlai és Carragher szemtől szembe került egymással – hoppon maradtak a világsztárok

2025. november 05. 00:22

Tomboltak a stúdióban a korábbi PL-sztárok.

2025. november 05. 00:22
null

Szenzációs teljesítményt nyújtva vezette győzelemre az angol Liverpool labdarúgócsapatát Szoboszlai Dominik a spanyol Real Madrid elleni Bajnokok Ligája-rangadón. A magyar válogatott csapatkapitánya a 61. percben kiosztott egy gólpasszt Alexis Mac Allisternek, nem véletlen beszéltek róla ismét szuperlatívuszokban a szigetországi szakértők.

A mérkőzést követően Szoboszlait természetesen az interjúzónában is szétszedték,

ezúttal egyik legnagyobb kritikusa, a Liverpool egykori legendás hátvédje, Jamie Carragher is kérdezte,

míg a stúdióban világsztárokból álló társaság hallgatta a válaszait: Thierry Henry, Gareth Bale és Micah Richards. Utóbbi a tőle megszokott örömujjongást produkálta, amikor megpillantotta Szoboszlai Dominikot.

A magyar középpályás elmondta, nagyon boldog, hogy visszataláltak a győztes útra, és végre kapott gól nélkül zártak egymás után két találkozót. Majd arra is kitért, hogy mennyire bízik abban, hogy eljut csapatával a budapesti BL-döntőbe. Mint fogalmazott, hosszú addig még az út, amelyen apró lépések vezetnek végig.

Amin Carragher a leginkább meglepődött, hogy a Liverpool magyarja a kedvenc posztját illetően arról beszélt, hogy a mostaninál valójában mélyebben szeret játszani,

de a lényeg, hogy a pályán legyen. Richards azért belekérdezett a közepébe, arról érdeklődött, mennyire népszerű a liverpooli öltözőben Carragher.

„A világon mindenhol nagyon népszerű, nem tudnék senkit megnevezni, aki másként gondolja” – hangzott a diplomatikus válasz a mosolygós Szoboszlaitól.

Carragher a beszélgetés végén felajánlotta a lehetőséget Szoboszlainak, hogy kiválaszthatja a kedvencét a műsorból. A világsztárok csalódottan vették tudomásul, hogy a Liverpool nyolcasa az elbűvölő műsorvezetőnőt, Kate Scottot választotta.

Fotó: MTI/AP/DPA/Arne Dedert

