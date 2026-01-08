Ft
létszám orosz-ukrán háború szövetségesek egyesült államok katona békefenntartó

Meglepő fordulat: a vártnál jóval kevesebb egyenruhást küldhetnek Ukrajnába a britek és a franciák

2026. január 08. 21:12

Más szövetségesek szerepvállalása még ennél is csekélyebb – írta a Times.

2026. január 08. 21:12
null

Jelentősen elmaradhat a várakozásoktól az Ukrajnába vezényelhető brit és francia békefenntartók létszáma. 

A katonai és diplomáciai források szerint a két nagyhatalom összesen 15 ezer katonát delegálhat a nemzetközi kontingensbe. 

Ráadásul a végleges létszám nagyban függ majd a béketárgyalások kimenetelétől – írta a Times.

A lap felidézte, hogy bár London korábban 10 ezer katona küldését ígérte az „önkéntesek koalíciójának” részeként, a brit védelmi minisztérium később elismerte, hogy ez nem megvalósítható. A források szerint 

a brit hadsereg – amely mindössze 71 ezer kiképzett főből áll – 7500 katonát tudna nélkülözni, ami még így is jelentős teher a királyi fegyveres erőknek.

A hiányzó létszámot Franciaország pótolná, amely szintén mintegy 7500 katona küldését vállalta, az elsők között csatlakozva a kezdeményezéshez – írták.

Más és más szerepvállalás

A Times ugyanakkor rámutatott, hogy még a 15 ezres létszám is optimista becslésnek számít. Más szövetségesek szerepvállalása ugyanis jóval korlátozottabb:

  • Németország: kész csapatokat mozgósítani, de csak Ukrajna határain kívül, Lengyelországban vagy Romániában.
  • Egyesült Államok: a december 6-i deklaráció értelmében nem küld katonákat, hanem drónokkal, műholdakkal és szenzorokkal végzett „nagy hatékonyságú megfigyelést” biztosít

– ismertették.

A Politico egy korábbi cikkében azt is megjegyezte: bár az amerikai részvétel jelentős, a dokumentumból időközben kikerült az a pont, amely kötelezte volna az Egyesült Államokat a békefenntartó erők támogatására egy esetleges támadás esetén.

Nyitókép: MTI/EPA/Jurij Kocsetkov

Treeoflife
2026. január 08. 22:19
Majd a britek és a franciák is visszakoznak, mihelyt bilibe ér a kezük. Otthon se tudnak rendet tenni, mit akarnak egy háborús övezetben? A németek meg ... talán a migránsaik közül akarnak válogatni? A német ha újra gondolja, többet nem lesz hajlandó "frontra" menni, főleg nem egy ukrán náci helyett.
szbalint
2026. január 08. 22:09
A két "nagyhatalom". Jót röhögtem, a kettő együtt nem tesz ki egy középhatalmat!
molga8
2026. január 08. 21:36
Alapvetően nem a létszám a fontos, hanem a jogi és katonai következmények, ismerve az oroszok álláspontját. 1 katonát sem engednek. Azt az egyet is ellenségnek tekintik. Ezért óriási baj ez a 15.000, mert ez épp 15.000 ürügy arra, hogy a City kirobbantson egy világháborút.
johannluipigus
2026. január 08. 21:15
Nocsak, otthon van rájuk szükség a migránycsok kordában tartásához?
