Meglepő fordulat: a vártnál jóval kevesebb egyenruhást küldhetnek Ukrajnába a britek és a franciák

Egyenes út a világháború felé: olyan ország küldene katonákat Ukrajnába, mely ezt eddig kizártnak tartotta
Mindezt az esetleges tűzszünet utánra tervezik.
Más szövetségesek szerepvállalása még ennél is csekélyebb – írta a Times.
Jelentősen elmaradhat a várakozásoktól az Ukrajnába vezényelhető brit és francia békefenntartók létszáma.
A katonai és diplomáciai források szerint a két nagyhatalom összesen 15 ezer katonát delegálhat a nemzetközi kontingensbe.
Ráadásul a végleges létszám nagyban függ majd a béketárgyalások kimenetelétől – írta a Times.
A lap felidézte, hogy bár London korábban 10 ezer katona küldését ígérte az „önkéntesek koalíciójának” részeként, a brit védelmi minisztérium később elismerte, hogy ez nem megvalósítható. A források szerint
a brit hadsereg – amely mindössze 71 ezer kiképzett főből áll – 7500 katonát tudna nélkülözni, ami még így is jelentős teher a királyi fegyveres erőknek.
A hiányzó létszámot Franciaország pótolná, amely szintén mintegy 7500 katona küldését vállalta, az elsők között csatlakozva a kezdeményezéshez – írták.
A Times ugyanakkor rámutatott, hogy még a 15 ezres létszám is optimista becslésnek számít. Más szövetségesek szerepvállalása ugyanis jóval korlátozottabb:
– ismertették.
A Politico egy korábbi cikkében azt is megjegyezte: bár az amerikai részvétel jelentős, a dokumentumból időközben kikerült az a pont, amely kötelezte volna az Egyesült Államokat a békefenntartó erők támogatására egy esetleges támadás esetén.
