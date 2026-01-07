Ft
Ft
-1°C
-5°C
Ft
Ft
-1°C
-5°C
01. 07.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 07.
szerda
Rendkívüli!

Fokozódik a feszültség: amerikai katonák foglaltak el egy orosz felségjelzésű hajót az óceánon

Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
spanyolország pedro sánchez orosz-ukrán háború európa

Egyenes út a világháború felé: olyan ország küldene katonákat Ukrajnába, mely ezt eddig kizártnak tartotta

2026. január 07. 16:12

Mindezt az esetleges tűzszünet utánra tervezik.

2026. január 07. 16:12
null

Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök a tettre készek koalícójának párizsi ülése után arról beszélt, engedélyezi, hogy spanyol csapatok részt vegyenek egy ukrajnai békefenntartó misszióban az esetleges tűzszünet után – írta meg az RBC.

Bejelentette, hétfőn tárgyalássorozatot indít a spanyol parlamenti csoportok képviselőivel, hogy megvitassák az ország további hozzájárulását az ukrajnai békefolyamathoz, majd a béke fenntartásához.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

Sánchez újságírói kérdésekre reagálva beszélt arról, hogy Spanyolország korábban már vett részt békefenntartó misszióban a világ más részein. 

„Miért ne tennénk meg Európában is?” 

– kérdezte.

A spanyol miniszterelnök nem sokkal korábban még úgy nyilatkozott, a kérdésben: korai lenne spanyol csapatok ukrajnai jelenlétéről tárgyalni.

A tettre készek koalíciójának párizsi találkozója kedden kezdődött, ahol a háborúpárti európai vezetők megállapodtak, hogy nem kommunikálnak az oroszokkal, de katonákat küldenek Ukrajnába, ami súlyos eszkalációs lépést jelent a háború további alakulását tekintve.

Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP

 


 

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Bastyaelvtars
2026. január 07. 16:26
ww.facebook.com/share/r/1ABrrLjAmi/ Lehet hogy kellene iskolazottsági cenzus a valasztójoghoz?
Válasz erre
0
2
Mich99
2026. január 07. 16:15
A Nyugat ugyanúgy hazudozik, mint Maki Peti és Patkány Peti.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!