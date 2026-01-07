Egyenes út a világháború felé: olyan ország küldene katonákat Ukrajnába, mely ezt eddig kizártnak tartotta

Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök a tettre készek koalícójának párizsi ülése után arról beszélt, engedélyezi, hogy spanyol csapatok részt vegyenek egy ukrajnai békefenntartó misszióban az esetleges tűzszünet után – írta meg az RBC.

Bejelentette, hétfőn tárgyalássorozatot indít a spanyol parlamenti csoportok képviselőivel, hogy megvitassák az ország további hozzájárulását az ukrajnai békefolyamathoz, majd a béke fenntartásához.