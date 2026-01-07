Egyenes út a világháború felé: olyan ország küldene katonákat Ukrajnába, mely ezt eddig kizártnak tartotta

Két út áll az Európai Unió előtt: az egyik a történet végét jelentené
Egyre világosabb, Orbán Viktor miért hangoztatja régóta, hogy a brüsszeli politika irányát meg kell változtatni.
Mindezt az esetleges tűzszünet utánra tervezik.
Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök a tettre készek koalícójának párizsi ülése után arról beszélt, engedélyezi, hogy spanyol csapatok részt vegyenek egy ukrajnai békefenntartó misszióban az esetleges tűzszünet után – írta meg az RBC.
Bejelentette, hétfőn tárgyalássorozatot indít a spanyol parlamenti csoportok képviselőivel, hogy megvitassák az ország további hozzájárulását az ukrajnai békefolyamathoz, majd a béke fenntartásához.
Sánchez újságírói kérdésekre reagálva beszélt arról, hogy Spanyolország korábban már vett részt békefenntartó misszióban a világ más részein.
„Miért ne tennénk meg Európában is?”
– kérdezte.
A spanyol miniszterelnök nem sokkal korábban még úgy nyilatkozott, a kérdésben: korai lenne spanyol csapatok ukrajnai jelenlétéről tárgyalni.
A tettre készek koalíciójának párizsi találkozója kedden kezdődött, ahol a háborúpárti európai vezetők megállapodtak, hogy nem kommunikálnak az oroszokkal, de katonákat küldenek Ukrajnába, ami súlyos eszkalációs lépést jelent a háború további alakulását tekintve.
Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP