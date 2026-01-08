Ft
biztonsági garancia dokumentum orosz-ukrán háború Volodimir Zelenszkij találkozó

Jön a háború vége? – Zelenszkij bejelentette: kész az amerikai–ukrán biztonsági megállapodás

2026. január 08. 22:38

Újabb részleteket osztott meg az ukrán elnök.

null

Az Ukrajnának nyújtandó amerikai biztonsági garanciákról szóló kétoldalú dokumentum lényegében készen áll arra, hogy legfelsőbb szinten véglegesítsék – jelentette ki közösségi oldalán az ukrán elnök csütörtökön. 

Zelenszkij ugyanakkor konkrét időpontot nem mondott a véglegesítésre.

Az államfő ezt azután mondta, hogy meghallgatta Rusztem Umerovnak, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) titkárának beszámolóját az ukrán küldöttség és az amerikai kormány képviselőinek franciaországi tárgyalásairól.

„Fontos, hogy Ukrajnának mindeddig sikerült összehangolnia az európai és az amerikai küldöttség munkáját, és közösen megvitattuk többek között az ország újjáépítéséről és a gazdasági fejlesztéséről szóló dokumentumokat is” – ismertette.

Még mindig nem ismert az újabb Trump-Zelenszkij találkozó időpontja

Ukrajna vezetője továbbá azt sem közölte, hogy hogy mikor kerülhet sor találkozójára Donald Trump amerikai elnökkel, amelynek célja a biztonsági garanciákról szóló dokumentum végleges jóváhagyása lenne. 

Zelenszkij ugyanakkor hozzátette, hogy Párizsban „megvitatták a háború lezárására vonatkozó bonyolult kérdéseket is, és az ukrán fél felvázolta a dokumentum véglegesítésének lehetséges módjait”.

„Tisztában vagyunk azzal, hogy az amerikai fél kommunikálni fog Oroszországgal, és várjuk a visszajelzést arról, hogy az agresszor valóban kész-e lezárni a háborút” – emelte ki az ukrán politikus.

Ezek lesznek a következő lépések

Ezután hangsúlyozta, hogy miután tárgyalóküldöttségük visszatér Kijevbe, beszámol a találkozók összes részletéről. „Partnereinket tájékoztatjuk arról, hogy milyen következményei vannak az orosz támadásoknak, amelyek egyértelműen nem azt jelzik, hogy Moszkva felülvizsgálná prioritásait. Ebben az összefüggésben szükséges, hogy a nyomás Oroszországra ugyanolyan intenzíven nőjön, mint ahogy a tárgyalóküldöttségek dolgoznak”.

Volodimir Zelenszkij gondolatait azzal zárta, hogy szerinte a biztonsági garanciák realitását annak kell bizonyítania, ha a partnerek már ebben a szakaszban is képesek hatékonyan nyomást gyakorolni Oroszországra.

Nyitókép: Petros Karadjias / POOL / AFP

 

 

pandalala
2026. január 09. 00:15
valamint, kiszera méra bávatag :-))
Gubbio
•••
2026. január 09. 00:12 Szerkesztve
Zeli - nagyon lelkesen - fejben játssza le a sakkjátszmát, ahol ő a fekete és a fehér bábu is.
akitiosz
2026. január 08. 23:54
"Jön a háború vége?" Ezen az újságon persze. Már hónapok óta. A valóságban semmi nyoma.A háború vége mese csak cikkgyártás.
scorpicores
•••
2026. január 08. 23:33 Szerkesztve
Zseniális hír! Tárgyalgat, kezeket fog, mosolyog, megállapodik minden nato országgal, utazgat stb csak éppen az oroszokkal nem...Le a kalappal ! Én értem, h ez így neki tartós béke, de az egészben vajon hol vannak az oroszok, akik szép lassan haladnak... ???! Tx
