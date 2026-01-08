Jön a háború vége? – Zelenszkij bejelentette: kész az amerikai–ukrán biztonsági megállapodás

Ukrajna vezetője továbbá azt sem közölte, hogy hogy mikor kerülhet sor találkozójára Donald Trump amerikai elnökkel, amelynek célja a biztonsági garanciákról szóló dokumentum végleges jóváhagyása lenne.

Zelenszkij ugyanakkor hozzátette, hogy Párizsban „megvitatták a háború lezárására vonatkozó bonyolult kérdéseket is, és az ukrán fél felvázolta a dokumentum véglegesítésének lehetséges módjait”.

„Tisztában vagyunk azzal, hogy az amerikai fél kommunikálni fog Oroszországgal, és várjuk a visszajelzést arról, hogy az agresszor valóban kész-e lezárni a háborút” – emelte ki az ukrán politikus.

Ezek lesznek a következő lépések

Ezután hangsúlyozta, hogy miután tárgyalóküldöttségük visszatér Kijevbe, beszámol a találkozók összes részletéről. „Partnereinket tájékoztatjuk arról, hogy milyen következményei vannak az orosz támadásoknak, amelyek egyértelműen nem azt jelzik, hogy Moszkva felülvizsgálná prioritásait. Ebben az összefüggésben szükséges, hogy a nyomás Oroszországra ugyanolyan intenzíven nőjön, mint ahogy a tárgyalóküldöttségek dolgoznak”.