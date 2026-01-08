Megvan a helyszín: a CATL és a BYD árnyékában újabb óriási kínai járműipari gyár épül Magyarországon

A következő évek egyik legjelentősebb vidéki ipari beruházása indul Miskolcon, ahol a kínai Huashuo csoporthoz tartozó Halms Hungary új járműipari központot hoz létre – írta meg a Világgazdaság.

A projekt három ütemben, 2032-ig valósul meg, a termelés pedig már jövő nyáron elindul az első gyártóegységben. A fejlesztés értéke meghaladja a 200 millió eurót, és Miskolcot a vállalat európai termelési központjává teszi.