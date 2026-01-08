Ft
byd huashuo kínai csoport catl miskolc

Megvan a helyszín: a CATL és a BYD árnyékában újabb óriási kínai járműipari gyár épül Magyarországon

2026. január 08. 22:16

A több mint 200 millió eurós beruházással, három ütemben, 2032-ig épül fel az új járműipari központ.

2026. január 08. 22:16
null

A következő évek egyik legjelentősebb vidéki ipari beruházása indul Miskolcon, ahol a kínai Huashuo csoporthoz tartozó Halms Hungary új járműipari központot hoz létre – írta meg a Világgazdaság.

A projekt három ütemben, 2032-ig valósul meg, a termelés pedig már jövő nyáron elindul az első gyártóegységben. A fejlesztés értéke meghaladja a 200 millió eurót, és Miskolcot a vállalat európai termelési központjává teszi.

Jövő nyáron kezdi meg működését a kínai Huashuo csoporthoz tartozó Halms Hungary Miskolcon épülő európai járműipari központjának első gyártóegysége

– közölte az ipariingatlan-fejlesztéssel foglalkozó INPARK.

A kivitelezés már az építkezési szakaszban is jelentős volumeneket ért el, csaknem 30 ezer köbméter föld megmozgatásával, több mint 8600 köbméter beton felhasználásával és 54 kilométernyi villamos vezeték lefektetésével.

Az új üzem a Déli Tudományos és Technológiai Parkban, INPARK-területen kapott helyet. A miskolci létesítményben alumíniumöntvények és megmunkált alkatrészek készülnek majd, amelyeket vezető autómárkák és beszállítók, köztük a Volvo és a Magna számára gyártanak.

A termelés közepes és nagyméretű nagynyomású alumíniumöntvényekre, valamint megmunkált komponensekre fókuszál, amelyeket gépjármű-hajtásegységekhez, erőátviteli és szerkezeti rendszerekhez használnak fel.

A vállalat fontos környezetvédelmi vállalást is tett, a miskolci gyártás során kizárólag újrahasznosított alumíniumot alkalmaznak majd. A teljes, mintegy 100 ezer négyzetméteres üzem évente akár kétmillió járműipari alkatrész előállítására lesz képes, és a tervek szerint körülbelül ezer embernek ad munkát.

Miskolcon épül az európai központ

A Halms már jelen van Magyarországon, 2023-ban Debrecenben hozta létre járműipari feldolgozó üzemét, ahol elsősorban alumíniumötvözetből készít motorházakat és egyéb autóipari alkatrészeket. A Huashuo csoport most ennél is nagyobb léptékű döntést hozott, mivel nemcsak a feldolgozást, hanem a teljes gyártási folyamatot Magyarországra telepíti.

Ennek eredményeként Miskolcon jön létre a cégcsoport európai központja és fő termelési bázisa.

A debreceni székhelyű Halms Hungary Kft. pénzügyi adatai is a gyors növekedést tükrözik, a vállalat árbevétele tavaly 17,318 millió euróra emelkedett a 2023-as 10,015 millió euróról. A növekedés mellett ugyanakkor a cég veszteséggel zárt, 2024-ben 3,641 millió, egy évvel korábban pedig 2,650 millió eurós mínuszt könyveltek el.

Nyitókép: Taimaz SZIRNIKS / AFP

***

