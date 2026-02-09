Még egy Jakab Pétert is lehúznak a WC-n, ha épp nem a Tisza Párt szekerét tolja

Intermezzo



Köves Slomó rabbi levele Jakab Péternek



Tisztelt Jakab Péter!

Mindenek előtt rabbiként, részben egyházi vezetőként és nem utolsó sorban a közbeszéd minőségét féltő honpolgárként írok Önnek.

Önt a miskolci Jobbik polgármester-jelöltként mutatta be. Ön ezt a jelölést elfogadta, egyben jelezte a sajtóhírek szerint, hogy „a nagymamája zsidó volt, de kikeresztelkedett”, ugyanakkor „a származás sem előnyt, sem hátrányt nem fog jelenteni a Jobbik vezette Miskolcon. Erre Ön (lenne) a garancia, akinek zsidó felmenői is vannak”.

Újságolvasó emberként azt is láttam, hogy két héttel ezelőtt, szombaton „bevonult a Jobbik a miskolci számozott utcákba, s negyven-ötven fő részvételével demonstrált a nyomortelepek ingyenes felszámolásáért”. Ezek a „számozott utcák” a legmélyebb szegénységben élők utcái. Az „ingyenes felszámolás” pedig azt jelenti, hogy ebből, a legnagyobb nyomorból Önök kikergetnék ezeket az embereket a semmibe. Olvastam ezt is, mint ahogy a Jobbik alapszervezeteinek hivatalos oldalain, hogy „mi anticionisták és zsidó-ellenesek vagyunk”, vagy azt, hogy „a zsidó fa feszítette keresztre Jézust”, vagy hogy „Auschwitzban kitűnő volt a kórházi ellátás, jókat ettek, kávéztak, sok vidéki tért vissza…”.

Tisztelt Jakab Péter!

Amikor Ön azt mondja, hogy „zsidó”, vagy „keresztény”, akkor ezt csak egyféleképpen gondolhatja: a hit alapján. Hitünk pedig a Bibliából táplálkozik, ahol Ön soha nem fogja megtalálni a szegényekkel szembeni fellépés szellemi megalapozottságát. Sőt, ennak az ellenkezőjét fogja tapasztalni. Olvashat a minden emberrel szembeni feltétel nélküli tisztelet fogalmáról, megismerheti az ember – mint Isten-képmása – értékét. Ön zsidó felmenőiről beszélt. Ha megengedi nekem, itt hívnám fel a figyelmét, hogy a Jobbik politikusa, választott pártja követelte a zsidók összeírását a magyar Parlamentben. Ne tévedjen tehát: az Ön pártja Önt is összeírná. Ahogy a Jobbik szellemi ősei az Ön őseit is összeírták. Annak a Pártnak a képviseletében nyilatkozik, melynek alapszervezetei büszkén hirdetik a Cion bölcsei, a Mein kampf és Szálasi ideológiáját és műveit, mindeközben pedig az ön „származását” használják védőpajzsként. Vérvádakra hivatkoznak, és közben az ön ártatlanul elgázosított felmenőit használják fügefalevélként.

Tisztelt Jakab Péter!

A Jobbik egyik vezető politikusa egy videóinterjúban azt mondta: a holokauszt nem a magyarok tragédiája. Itt félreérthetetlenül kerül kimondásra, hogy az Ön családjának sorsa, az Ön pártja szerint nem magyar sors. Az Ön pártja azt hirdeti, hogy az Ön története nem magyar történet. Hiába érzi fontosnak mentegetőzni, hogy „nagymamája kikeresztelkedett”, ettől még nem tudja megtagadni saját szüleit, nagyszüleit, saját zsidóságát, felmenőinek tragikus sorsát. Megrendít, ha arra gondolok, hogy egy zsidó honfitársam, akinek felmenői között bizonyosan voltak olyanok, akiket meghurcoltak, elgázosítottak, elevenen elégettek vagy vagyonától, megélhetésétől megfosztottak olyan eszméket és ideológiákat kíván valami furcsa önigazolás alapján szolgálni, amelyek családja kiírtásához, legkevesebb jogfosztásához vezettek. A Jobbik honosította meg azt a hangot, amely a honpolgárok származásáról állításokat tesz. A Jobbik az a párt, amely legitimálta a származásra hivatkozva a „kollektív bűnösség elvét”. A zsidóság alapeszményeit, háromezeréves tanításait követve ezzel a megközelítéssel semmilyen közösséget nem tud vállalni.

Ön azzal mentegetőzik, hogy „nagymamája kikeresztelkedett”, pedig bizonyára tudja, hogy a kereszténység is magáévá tette a felebaráti szeretet fogalmát („Szeresd felebarátodat, mint önmagadat” 3Mózes 19:18.), mint ahogy elfogadta a Tóra, a Zsidó Biblia azon tanítását is, mely szerint minden ember csakis a maga tetteiért és cselekedeteiért felel. „Ne ölessenek meg atyák a gyermekek miatt és gyermekek ne ölessenek meg az atyák miatt;” (5Mózes 24:16.). A felmenők, a származás – legyen zsidó, cigány, vagy más – nem tesz önmagában bűnössé vagy érdemessé. Ahogy nem tesz például „mélyigénytelenné” sem.

Bizonyára az elmúlt napok reflektorfénye és eseményei az Ön gondolatait amúgy is az általam érintett kérdésekre irányították. Bizonyára sok szempont formálja az ember életét és döntéseit: érzelmek, közösség, barátok, egzisztenciális szempontok. Soha nem késő azonban az erkölcsi szempontokat is szem előtt tartani, végig gondolni az általunk hirdetett eszmék jelentését, hatását, Isten előtti értéküket. A zsidó bölcsek azt tanítják: „Három dolgot tarts szem előtt, és soha nem fogsz vétekbe esni: Honnan jössz, hová mész és ki előtt kell hogy számot adj életed cselekedeteiért!” (Talmud, Atyák 3:1.) Rabbiként és aggódó állampolgárként kérem, fontolja meg még egyszer, „honnan jön és hová megy”, fontolja meg jó úton jár-e, számot fog-e majd tudni adni tetteiért felmenői és a Mindenható előtt!



Jakab Péter válaszlevele Köves Slomó rabbinak



Tisztelt Köves Slomó!

Leveléből az derült ki számomra, hogy valójában nem értem aggódik – erre nincs is szükség –, hanem egy Ön által is képviselt hazug nézetért, ami az Ön szeme előtt omlik össze: a Jobbik nem antiszemita párt! Sőt, ma a Jobbik az egyetlen párt, amely nem a származás, hanem a tett alapján tesz különbséget ember és ember között. Mi vagyunk az egyetlen párt, amely nem biztosít bőrszín alapján előjogokat senkinek sem. Mi képviseljük a valódi esélyegyenlőséget, amikor azt mondjuk: a törvény mindenkire egyformán vonatkozik etnikai hovatartozástól függetlenül.

Tisztelt Köves Slomó!

Ön, távol a miskolci számozott utcáktól azt állítja, hogy a Jobbik a szegényeket akarja kikergetni Miskolcról. Téved. A Jobbik az igényteleneket akarja igényessé tenni, mert ezt várják el a ma még semmibe vett törvényeink. Akik ebben nem partnerek, azoknak valóban nincs keresnivalójuk nálunk, így Ön nyugodtan befogadhatja őket, hogy megismerhesse a bennük rejlő „értékeket”.

Ön azt állítja, a Jobbik összeírná a zsidókat, így engem is. Téved, többszörösen is. Magyar vagyok, és magyar állampolgár. Csak magyar.

A Jobbik nem a zsidókat, hanem a kettős állampolgárokat akarja összeírni, hiszen egy képviselő nem szolgálhat két hazát. De ezt Ön is tudja, hiszen így van ez az izraeli Knesszetben is.

Ön azt állítja, hogy a Jobbik vezette be a származás szerinti kollektív bűnösség elvét.

Ismét téved! A Jobbik soha nem állította, hogy akár a cigányság, akár más etnikum egésze mélyigénytelen, a bal- és jobbliberális véleményformálók mégis mindig a cigányság egészére asszociálnak ezen kijelentés hallatán. Ezt kérje számon rajtuk!

A Jobbik a kollektív bűnösség elvét mélységesen elítéli, így elítéljük azt is, hogy a zsidó megmondóemberek a magyar nemzet egészét teszik felelőssé a zsidó holokausztért, elvárva azt, hogy honfitársaink olyan bűnökért is bűnhődjenek, amelyeket nem követtek el, sőt nem is éltek akkor, amikor azokat elkövették. Az én dédapámat nem a magyar nemzet ölte meg, hanem egyes emberek, akik ha máshol nem, az isteni ítélőszék előtt elnyerték méltó büntetésüket. Büszkén vállaltam a Jobbik felkérését, mert évek óta tagja és önkormányzati képviselője vagyok ennek a közösségnek, és biztosan tudom, hogy ez a párt hozhatja el a szebb jövőt Magyarország számára. És ebben a szebb jövőben természetesen helye van minden tisztességes állampolgárnak származástól függetlenül.

Ellenben mondok én valamit Önnek mint zsidó felmenőkkel rendelkező magyar ember: itt lenne végre az ideje annak is, hogy a magyarországi zsidóság és különösen annak vezető rétege magába szálljon. A szüntelen vádaskodás, önsajnáltatás és a magyarság megvetése helyett végre elgondolkodhatna, hogyan jutott oda, és abban milyen saját felelőssége van, hogy önmagát szinte teljes egészében azonosította a baloldallal és a liberalizmussal, vagyis azzal a politikával, amely rendre beletapos a magyarság érdekeibe és értékeibe. Ha ezt a kérdést végre feltenné és őszintén tenné fel egy zsidó vezető? Nos, az lenne az első érdemi lépés a megbékélés felé.

Egyben egyetértek Önnel: minden ember csakis a maga tetteiért és cselekedeteiért felel. Éppen ezért ha az Ön döntéseit nem egzisztenciális, hanem erkölcsi szempontok határozzák meg, Ön is egyet kell hogy értsen velem abban: nincs helye a kollektív felelősség kettős mércéjének. A magyar nemzet semmivel sem tartozik a zsidóságnak. Se bűnbánattal, se jóvátétellel. Ha Ön nem így gondolja, akkor én is aggódom. Egyszerű honpolgárként. Magyarként a magyarokért.