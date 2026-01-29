Politikai földrengés jön 2026-ban? Ilyen átalakulásra 2010 óta nem volt példa

A kutatások összessége alapján tehát egyértelműen kezd kirajzolódni egy földrengésszerű változás a parlamenti frakciók terén. De mi várható a következő időszakban, és végül kik is alkothatják az új parlamentet?

Természetesen a választások eredményét nem fogom, és nem is tudom megjósolni, de tendenciák azért látszódnak. Az egyik legfontosabb folyamat, hogy a Tisza Párt és a mögötte álló média és egyéb hálózatok mindent elkövetnek annak érdekében, hogy egy ellenzéki pártlista és egyetlen ellenzéki jelölt legyen a Fidesszel szemben. Magyar Péter szinte összes megszólalásában az összes ellenzéki párt visszalépését sürgeti. Persze ezért cserébe egy homályos ígéretet kínál nekik, miszerint majd egy következő országgyűlési választáson szabadon elindulhatnak. Az utóbbi ígéretet sokan nem is veszik készpénznek, így inkább az idei indulás mellett döntenek.

Magyar Péter minden ellenzéki erőt letakarítana a pályáról

A kisebb parlamenti erők közül a Mi Hazánk esetében nem várható egy visszalépés a Tisza javára.