facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
mszp alapjogokért központ tisza párt magyar péter dk párt

Pániktakarítás kezdődött a baloldalon: Magyar Péterék komoly bajban vannak

2026. január 28. 06:36

A Tisza Párt mögötti erők felpörgették a baloldali térfél „letisztítását”.

null

„A baloldali térfélen most gyors egymásutánban dőlnek a bábuk, ami nem a Tisza erejét, hanem inkább a sebezhetőségét jelzi” – mondta a Magyar Nemzetnek Zila János politikai elemző, az Alapjogokért Központ munkatársa.

Az elemző úgy látja, a Tisza Párt mögötti erők turbó fokozatba kapcsolva próbálják letisztítani a pályát Magyar Péterék előtt, mert azt érzékelik, hogy gondban vannak, mivel a választás közeledtével nő a hibázás ára.

Zila szerint további kockázatot jelent, hogy miközben több párt különböző indokkal távol maradna az indulástól, a kép kívülről könnyen pánikszerű pályatakarításnak tűnhet.

Az MSZP körüli ellentmondásos jelzések, a listáról szóló találgatások és a visszalépési hullám együtt azt az érzetet erősíthetik a választókban, hogy a baloldali nem tudatos stratégiából, hanem kényszerből húzódik le, és ezt a Tisza környezete igyekszik menedzselni.

Az elemző szerint a DK közben Jakab Péter indításával újabb támadási felületet nyit, mivel a helyzet kabaréba illőnek tűnhet, és a szereplők közti átjárás inkább zavarja, mint sem tisztítja a politikai képet. Zila János szerint az ilyen húzások a kétségbeesés és az egyre drasztikusabb lépések irányába mutatnak, miközben a nyilvánosság előtt tagadják ezt a feszültséget.

Az Alapjogokért Központ munkatársa szerint további kockázat, hogy a Tiszát nem önálló politikai fordulatként, hanem brüsszeli logikához kötött konstrukcióként írja le, amely szerinte csak új maszk a brüsszeli arcon. Ebben a keretben a programalkotás és a háttérszereplők felbukkanása is könnyen úgy csapódhat le, hogy a Tisza nem friss ajánlatot tesz, hanem régi hálózatokat és régi reflexeket hoz vissza.

Nyitókép forrása: Magyar Péter Facebook-oldala

