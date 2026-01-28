Pániktakarítás kezdődött a baloldalon: Magyar Péterék komoly bajban vannak

„A baloldali térfélen most gyors egymásutánban dőlnek a bábuk, ami nem a Tisza erejét, hanem inkább a sebezhetőségét jelzi” – mondta a Magyar Nemzetnek Zila János politikai elemző, az Alapjogokért Központ munkatársa.

Az elemző úgy látja, a Tisza Párt mögötti erők turbó fokozatba kapcsolva próbálják letisztítani a pályát Magyar Péterék előtt, mert azt érzékelik, hogy gondban vannak, mivel a választás közeledtével nő a hibázás ára.