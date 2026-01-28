Pániktakarítás kezdődött a baloldalon: Magyar Péterék komoly bajban vannak

Meghasonlott önmagával a DK: Jakab Péter érkezése alaposan felkavarta az állóvizet
Megszólalt a párt egykori alelnöke.
A Tisza Párt mögötti erők felpörgették a baloldali térfél „letisztítását”.
„A baloldali térfélen most gyors egymásutánban dőlnek a bábuk, ami nem a Tisza erejét, hanem inkább a sebezhetőségét jelzi” – mondta a Magyar Nemzetnek Zila János politikai elemző, az Alapjogokért Központ munkatársa.
Az elemző úgy látja, a Tisza Párt mögötti erők turbó fokozatba kapcsolva próbálják letisztítani a pályát Magyar Péterék előtt, mert azt érzékelik, hogy gondban vannak, mivel a választás közeledtével nő a hibázás ára.
Zila szerint további kockázatot jelent, hogy miközben több párt különböző indokkal távol maradna az indulástól, a kép kívülről könnyen pánikszerű pályatakarításnak tűnhet.
Az MSZP körüli ellentmondásos jelzések, a listáról szóló találgatások és a visszalépési hullám együtt azt az érzetet erősíthetik a választókban, hogy a baloldali nem tudatos stratégiából, hanem kényszerből húzódik le, és ezt a Tisza környezete igyekszik menedzselni.
Az elemző szerint a DK közben Jakab Péter indításával újabb támadási felületet nyit, mivel a helyzet kabaréba illőnek tűnhet, és a szereplők közti átjárás inkább zavarja, mint sem tisztítja a politikai képet. Zila János szerint az ilyen húzások a kétségbeesés és az egyre drasztikusabb lépések irányába mutatnak, miközben a nyilvánosság előtt tagadják ezt a feszültséget.
Az Alapjogokért Központ munkatársa szerint további kockázat, hogy a Tiszát nem önálló politikai fordulatként, hanem brüsszeli logikához kötött konstrukcióként írja le, amely szerinte csak új maszk a brüsszeli arcon. Ebben a keretben a programalkotás és a háttérszereplők felbukkanása is könnyen úgy csapódhat le, hogy a Tisza nem friss ajánlatot tesz, hanem régi hálózatokat és régi reflexeket hoz vissza.
Nyitókép forrása: Magyar Péter Facebook-oldala