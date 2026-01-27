Meghasonlott önmagával a DK: Jakab Péter érkezése alaposan felkavarta az állóvizet

Révbe ért Jakab Péter: a DK színeiben indul áprilisban
Újra Miskolcon méretteti meg magát az egykori pártelnök.
Megszólalt a párt egykori alelnöke.
Jakab Péter a DK jelöltje – emlékeztetett a Facebook-oldalán Nagy-Huszein Tibor.
„A DK szerint Magyar Péter nagy bűne, hogy két éve még a Fideszben volt, vagy csak állásban, nem tudom. Nem ismerem Magyar Pétert. A DK szerint Jakab Péternek azonban nem bűne, hogy a Jobbik elnöke volt, nem oly régen még igencsak rasszista, nyilasokra hajazó kijelentéseket tett.
Szóval ez lenne az igazi baloldal?
És most lehet engem megint árulózni – de előtte érdemes kicsit gondolkodni, ha ez menne” – írta a DK egykori alelnöke.
