01. 27.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
DK Magyarország Magyar Péter ellenzék Jakab Péter baloldal

Meghasonlott önmagával a DK: Jakab Péter érkezése alaposan felkavarta az állóvizet

2026. január 27. 10:54

Megszólalt a párt egykori alelnöke.

2026. január 27. 10:54
null

Jakab Péter a DK jelöltje – emlékeztetett a Facebook-oldalán Nagy-Huszein Tibor.

„A DK szerint Magyar Péter nagy bűne, hogy két éve még a Fideszben volt, vagy csak állásban, nem tudom. Nem ismerem Magyar Pétert. A DK szerint Jakab Péternek azonban nem bűne, hogy a Jobbik elnöke volt, nem oly régen még igencsak rasszista, nyilasokra hajazó kijelentéseket tett. 

Szóval ez lenne az igazi baloldal? 

És most lehet engem megint árulózni – de előtte érdemes kicsit gondolkodni, ha ez menne” – írta a DK egykori alelnöke.

Nyitókép: Képernyőfotó

***

 

Összesen 28 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
zovirax
2026. január 27. 13:53
Jakab Péter a tökéletes megélhetési politikus ismérve. Egy elvtelen senkiházi aki bárkinek kinyalja a s@ggét pénzért és hatalomért. Ezzel a frenetikus igazolással járul hozzá a DK az újabb kétharmadhoz....
sarzal
2026. január 27. 13:39
abban azért biztos lehet dobrev is, hogy akármelyik helyi dékás több szavazatot hozna mint jakab....csak akkor azt nem tudom mi az értelme hogy ezt a bohócot indítják vagy már nincs is helyben se dékás se aki bevállalná a dékás indulást
Egyszeriember
2026. január 27. 12:45
Ez aztán a pályafutás. Ezzel a lépéssel igazán megnövelte a hitelességét. Szégyen nélkül élő ez a Jakab.
gyokertiszasok
2026. január 27. 12:29
Jobb egyenes bal horog Nézd a paraszt, hogy forog !
