Meghasonlott önmagával a DK: Jakab Péter érkezése alaposan felkavarta az állóvizet

Jakab Péter a DK jelöltje – emlékeztetett a Facebook-oldalán Nagy-Huszein Tibor.

„A DK szerint Magyar Péter nagy bűne, hogy két éve még a Fideszben volt, vagy csak állásban, nem tudom. Nem ismerem Magyar Pétert. A DK szerint Jakab Péternek azonban nem bűne, hogy a Jobbik elnöke volt, nem oly régen még igencsak rasszista, nyilasokra hajazó kijelentéseket tett.