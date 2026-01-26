Ft
Demokratikus Koalíció (DK) dobrev klára borsod - abaúj - zemplén vármegye jobbik jakab péter miskolc

Révbe ért Jakab Péter: a DK színeiben indul áprilisban

2026. január 26. 18:08

Újra Miskolcon méretteti meg magát az egykori pártelnök.

2026. január 26. 18:08
null

Jakab Péter, a Jobbik egykori elnöke a Demokratikus Koalíció (DK) jelöltjeként indul az országgyűlési választáson Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 1. számú választókerületében, vagyis Miskolcon és a környező településeken – jelentették be a DK országjárásának borsodi állomásán, Dobrev Klára jelenlétében.

Jakab Péter beszédében elmondta, mindenképpen meg kell akadályozni, hogy a NER-ből kiszálló Magyar Péter egy újabb, hasonló NER-rendszert építsen fel. Hangsúlyozta:

a Fidesz legyőzésére csak széles körű összefogással van reális esély.

Jakab Péter már tavaly nyáron nyilvánosan bejelentette, hogy elindul a 2026-os országgyűlési választáson. Akkor kiemelte: senki sem ajánlott neki pénzt az indulásért, mert – mint fogalmazott – róla köztudott, hogy „nem megvehető”.

A politikus nem először tűni fel a Demokratikus Koalíció (DK) közelében: Jakab, a már tavaly március 15-én is együtt vonult a DK-val Budapesten.

Az, hogy Jakab Péter leigazolásával mennyit nyer a DK, erősen kérdéses, hiszen eddig egyéniben sosem tudott választást nyerni.

Jakab Péter politikai pályafutását a Jobbikban kezdte. 2014-ben a párt miskolci polgármesterjelöltjeként indult, majd 2018-ban országgyűlési képviselőjelölt volt. 2020 és 2022 között a Jobbik elnökeként vezette a pártot; 2021-ben pedig pártja miniszterelnök-jelöltjeként vett részt az ellenzéki előválasztáson, ahol végül a negyedik helyen végzett. 2022 augusztus 11-én kilépett a Jobbikból, majd mindössze kilenc nappal később, augusztus 20-án megalapította a Nép Pártján mozgalmat, amely azóta hivatalos párttá alakult át. A Nép Pártján 2024-ben elindult volna az európai parlamenti választáson, azonban nem sikerült összegyűjtenie a szükséges 20 ezer érvényes ajánlást, így végül nem vehetett részt a voksoláson.

Nyitókép forrása: képernyőfelvétel 

