Révbe ért Jakab Péter: a DK színeiben indul áprilisban

Jakab Péter, a Jobbik egykori elnöke a Demokratikus Koalíció (DK) jelöltjeként indul az országgyűlési választáson Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 1. számú választókerületében, vagyis Miskolcon és a környező településeken – jelentették be a DK országjárásának borsodi állomásán, Dobrev Klára jelenlétében.

Jakab Péter beszédében elmondta, mindenképpen meg kell akadályozni, hogy a NER-ből kiszálló Magyar Péter egy újabb, hasonló NER-rendszert építsen fel. Hangsúlyozta: