Révbe ért Jakab Péter: a DK színeiben indul áprilisban

Jakab Péter, az örök vesztes: még soha nem nyert választáson, ezúttal is elbukott
Jakab Péter, a Jobbik egykori elnöke a Demokratikus Koalíció (DK) jelöltjeként indul az országgyűlési választáson Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 1. számú választókerületében, vagyis Miskolcon és a környező településeken – jelentették be a DK országjárásának borsodi állomásán, Dobrev Klára jelenlétében.
Jakab Péter beszédében elmondta, mindenképpen meg kell akadályozni, hogy a NER-ből kiszálló Magyar Péter egy újabb, hasonló NER-rendszert építsen fel. Hangsúlyozta:
a Fidesz legyőzésére csak széles körű összefogással van reális esély.
Jakab Péter már tavaly nyáron nyilvánosan bejelentette, hogy elindul a 2026-os országgyűlési választáson. Akkor kiemelte: senki sem ajánlott neki pénzt az indulásért, mert – mint fogalmazott – róla köztudott, hogy „nem megvehető”.
A politikus nem először tűni fel a Demokratikus Koalíció (DK) közelében: Jakab, a már tavaly március 15-én is együtt vonult a DK-val Budapesten.
Az, hogy Jakab Péter leigazolásával mennyit nyer a DK, erősen kérdéses, hiszen eddig egyéniben sosem tudott választást nyerni.
Jakab Péter politikai pályafutását a Jobbikban kezdte. 2014-ben a párt miskolci polgármesterjelöltjeként indult, majd 2018-ban országgyűlési képviselőjelölt volt. 2020 és 2022 között a Jobbik elnökeként vezette a pártot; 2021-ben pedig pártja miniszterelnök-jelöltjeként vett részt az ellenzéki előválasztáson, ahol végül a negyedik helyen végzett. 2022 augusztus 11-én kilépett a Jobbikból, majd mindössze kilenc nappal később, augusztus 20-án megalapította a Nép Pártján mozgalmat, amely azóta hivatalos párttá alakult át. A Nép Pártján 2024-ben elindult volna az európai parlamenti választáson, azonban nem sikerült összegyűjtenie a szükséges 20 ezer érvényes ajánlást, így végül nem vehetett részt a voksoláson.
