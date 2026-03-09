Ft
Ft
14°C
5°C
Ft
Ft
14°C
5°C
03. 09.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 09.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Magyar Péter hazugságai Magyar Péter adó

Magyar hitegeti a kisvállalkozókat is, de csak megszorítást kapnak majd

2026. március 09. 07:07

A Tisza-vezér a kisvállakozásoknak is mindenféle hagymázas ígéretet tett. Ezzel szemben Magyar Péterék kiszivárgott valódi programjában brutális megszorítások szerepelnek. A Mandiner 75 részes sorozatban mutatja be a Tisza-vezér legnagyobb hazugságait. 42. rész.

2026. március 09. 07:07
null
Kovács András
Kovács András

Magyar Péter többször azt állította, hogy a kis- és középvállalkozások lehetőségeinek javítása érdekében adókedvezményekre és szabályozási könnyítésekre számíthatnak az érintettek. 

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Példátlan fenyegetés Zelenszkijtől: a nagy terv része, erre készül Kijev és Brüsszel (VIDEÓ)

Példátlan fenyegetés Zelenszkijtől: a nagy terv része, erre készül Kijev és Brüsszel (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron
Magyar
Magyar Péter és csapata a vállalkozásokat is becsapta 
Forrás: Nyitókép forrása: MTI / Purger Tamás

Brutális megszorításra készülnek Magyarék

Ezzel szemben a Tisza kiszivárgott valódi programjában teljesen más szerepel. A Tisza megszorítócsomagja az Európai Bizottság országjelenéséből táplálkozik. Ebben egyértelműen szerepel a társasági adó emelésnek ötlete. A dokumentum szerint a jelenlegi, 9 százalékos társasági adókulcs (TAO) az EU-tagállamok között a legalacsonyabbak közé tartozik, és a tényleges átlagos adóteher is jóval az uniós átlag alatt van Magyarországon. Ezért egyrészt az adókulcs emelését, másrészt a bevételi bázis megerősítését javasolják. 

Ezt is ajánljuk a témában

A gyakorlatban szerintük ez a kedvezmények és kivételek felülvizsgálatával, egyes adómentességek korlátozásával, a belföldi és transzferár-kockázatok kezelése révén, valamint a jövedelem- és vagyonadózás arányosságának javításával érhető el. Vagyis a javaslat szerint úgy kell a társasági adókat növelni, hogy közben a cégeknek biztosított kedvezményeket is visszavágja az állam, ami jelentősen rontaná Magyarország versenyhelyzetét a befektetések terén.

Ehhez alkalmazkodik a Tisza Párt adóstratégiája, amely jelentős emelést tartalmaz, a társasági adó terén jelenlegi 9 százalékos kulcsot a tervek szerint sávosan emelnék:

Ezt is ajánljuk a témában

  • a mikrovállalkozások 9 százalékot,
  • a kisvállalkozások 13,5 százalékot,
  • a középvállalatok 18 százalékot,
  • a nagyok 21,5 százalékot,
  • a multik pedig 25 százalékot fizetnének, azzal az érveléssel, hogy a túl alacsony adókulcs "adóparadicsommá" teszi az országot, de nem jelent elegendő bevételt az államnak.

A terv jól mutatja, hogy a Tisza Párt már a kisvállalkozásokat is megsarcolja, a közepeseket lehetetlen helyzetbe hozza. A multik legnagyobb kulcsa csak látszólag igazságos, ők ugyanis ezt kigazdálkodják majd, azzal, hogy el fogják bocsátani az alkalmazottak egy részét.

 

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Közeleg a nagy nap: ekkor dönthetnek a Magyarország által vétózott ukrán EU-hitelről (VIDEÓ)

Közeleg a nagy nap: ekkor dönthetnek a Magyarország által vétózott ukrán EU-hitelről (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2026. március 09. 13:33
Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA !
Válasz erre
0
0
totumfaktum-2
2026. március 09. 07:58
boldog-vagyok.... ügynök Hazudsz. A bírói VÉGZÉS nem az ügy érdeméről döntött. Az ügyben JOGERŐS ÍTÉLET NINCS. Tényleg legyen már április 12.
Válasz erre
0
0
boldog-vagyok-mert-orban-viktor-azt-mondta-2
2026. március 09. 07:37
Arra a kiszivárgott programra hivatkoztok, amiről bírói végzés van, hogy hazugság és nincs köze a Tiszához? 😂 Legyen már április 12.
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!