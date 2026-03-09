Magyar hitegeti a kisvállalkozókat is, de csak megszorítást kapnak majd
2026. március 09. 07:07
A Tisza-vezér a kisvállakozásoknak is mindenféle hagymázas ígéretet tett. Ezzel szemben Magyar Péterék kiszivárgott valódi programjában brutális megszorítások szerepelnek. A Mandiner 75 részes sorozatban mutatja be a Tisza-vezér legnagyobb hazugságait. 42. rész.
2026. március 09. 07:07
Magyar Péter többször azt állította, hogy a kis- és középvállalkozások lehetőségeinek javítása érdekében adókedvezményekre és szabályozási könnyítésekre számíthatnak az érintettek.
Ezzel szemben a Tisza kiszivárgott valódi programjában teljesen más szerepel. A Tisza megszorítócsomagja az Európai Bizottság országjelenéséből táplálkozik. Ebben egyértelműen szerepel a társasági adó emelésnek ötlete. A dokumentum szerint a jelenlegi, 9 százalékos társasági adókulcs (TAO) az EU-tagállamok között a legalacsonyabbak közé tartozik, és a tényleges átlagos adóteher is jóval az uniós átlag alatt van Magyarországon. Ezért egyrészt az adókulcs emelését, másrészt a bevételi bázis megerősítését javasolják.
Számos elejtett mondat arra utal, Magyar Péter találta ki, hogy a Tisza se a programjáról, se a valódi gazdasági terveiről ne szóljon egy szót sem a választások előtt.
A gyakorlatban szerintük ez a kedvezmények és kivételek felülvizsgálatával, egyes adómentességek korlátozásával, a belföldi és transzferár-kockázatok kezelése révén, valamint a jövedelem- és vagyonadózás arányosságának javításával érhető el. Vagyis a javaslat szerint úgy kell a társasági adókat növelni, hogy közben a cégeknek biztosított kedvezményeket is visszavágja az állam, ami jelentősen rontaná Magyarország versenyhelyzetét a befektetések terén.
Többkulcsos, rendkívül magas társasági adóval sokkolná a gazdaságot a Tisza Párt, megszüntetve Magyarország versenyelőnyét.
a mikrovállalkozások 9 százalékot,
a kisvállalkozások 13,5 százalékot,
a középvállalatok 18 százalékot,
a nagyok 21,5 százalékot,
a multik pedig 25 százalékot fizetnének, azzal az érveléssel, hogy a túl alacsony adókulcs "adóparadicsommá" teszi az országot, de nem jelent elegendő bevételt az államnak.
A terv jól mutatja, hogy a Tisza Párt már a kisvállalkozásokat is megsarcolja, a közepeseket lehetetlen helyzetbe hozza. A multik legnagyobb kulcsa csak látszólag igazságos, ők ugyanis ezt kigazdálkodják majd, azzal, hogy el fogják bocsátani az alkalmazottak egy részét.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás
