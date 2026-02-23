Ft
gazdaság megszorítócsomag konvergenciaprogram Magyar Péter

„Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk” – Magyar Péterék továbbra is hallgatnak a tervezett megszorításokról

2026. február 23. 09:25

Számos elejtett mondat arra utal, Magyar Péter találta ki, hogy a Tisza se a programjáról, se a valódi gazdasági terveiről ne szóljon egy szót sem a választások előtt.

2026. február 23. 09:25
Magyar Péter lehet a szellemi atyja annak a gondolatnak, hogy a Tisza a választás előtt ne beszéljen a programjáról, megszorításokról pedig egy szót se szóljon” –írja a tiszás leleplező megszólalásokat sorra vevő cikksorozata legújabb részében a Magyar Nemzet.

A lap szerint minderre nemcsak a párt mindennapi működése, de jó néhány elejtett mondat is utal, többek között Magyar Péteré, illetve a holdudvara tagjaié. Tarr Zoltán alelnök például tavaly márciusban még arról beszélt, hogy csak kampány finisében és akkor is csupán nagy vonalakban ismertetik a Tisza programját, augusztusban már egyértelműbben fogalmazott:

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.” 

Majd hozzátette, hogy 

„választást kell nyerni, utána mindent lehet”.

A Tisza honvédelmi szakértője, Ruszin-Szendi Romulusz sem gondolta másként, amikor szintén tavaly májusban úgy fogalmazott, a legfontosabb a győzelem, hetente ülnek le a kormányprogramot „faragni”, ami „nem biztos, hogy közkinccsé lesz téve”.

A Tisza akkori gazdasági embere, Dálnoki Áron mindezt azzal tetézte, teljesen egyetért „Péterrel” abban, hogy a programjukról semmit nem szabad elárulni, mert „szétkapnák.” 

Elég nyilvánvaló, hogy ez a bizonyos Péter nem lehet más, csak a Tisza-vezér, különösen, mert Magyar már a politikai színre lépése előtt, 2024 tavaszán is mondott hasonlókat arról, hogy egy kampány során kizárólag a választóknak tetsző dolgokkal szabad előállni. 

Ezt nem lehet egyik napról a másikra. Tehát úgy nem tudsz választást nyerni, hogy azt mondod, hogy akkor ezt kivezeted, hogy akkor adókat emelsz” – hangzott el Puzsér Róbert műsorában.

A nemrégiben kirúgott tiszás egyházügyi munkacsoport-vezető, Csercsa Balázs január végén az Indexnek nyilatkozott róla, hogy bár a Tisza most népszerű elemeket tartalmazó gazdasági programot hirdet, ám kormányra kerülve már más lenne a helyzet: szemrebbenés nélkül végrehajtanák a hatszáz oldalas konvergenciaprogramjukat, 

ami nem más, mint egy gigantikus megszorítócsomag. 

Magyar Péter pedig nemrég tényleg jelentkezett is egy csupa népszerű gazdasági elemet tartalmazó programmal.

Nyitókép: Mediaworks/ Markovics Gábor

