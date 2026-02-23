„Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk” – Magyar Péterék továbbra is hallgatnak a tervezett megszorításokról

„választást kell nyerni, utána mindent lehet”.

A Tisza honvédelmi szakértője, Ruszin-Szendi Romulusz sem gondolta másként, amikor szintén tavaly májusban úgy fogalmazott, a legfontosabb a győzelem, hetente ülnek le a kormányprogramot „faragni”, ami „nem biztos, hogy közkinccsé lesz téve”.

A Tisza akkori gazdasági embere, Dálnoki Áron mindezt azzal tetézte, teljesen egyetért „Péterrel” abban, hogy a programjukról semmit nem szabad elárulni, mert „szétkapnák.”

Elég nyilvánvaló, hogy ez a bizonyos Péter nem lehet más, csak a Tisza-vezér, különösen, mert Magyar már a politikai színre lépése előtt, 2024 tavaszán is mondott hasonlókat arról, hogy egy kampány során kizárólag a választóknak tetsző dolgokkal szabad előállni.

„Ezt nem lehet egyik napról a másikra. Tehát úgy nem tudsz választást nyerni, hogy azt mondod, hogy akkor ezt kivezeted, hogy akkor adókat emelsz” – hangzott el Puzsér Róbert műsorában.