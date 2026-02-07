Reméljük, nem felejti ki a bejelentések közül: ez Magyar Péter valódi gazdasági programja – részletek

Az Index november 15-én egy Tisza Párnak tulajdonított megszorítócsomag részleteit tartalmazó dokumentumot tett közzé, amelyről a Mandiner is részletesen beszámolt. A portál birtokába került, „Magyarország 2027–2035 konvergenciaprogram” címmel ellátott, nagy mértékű adóemelést előirányzó, több mint 600 oldalas dokumentum, 1300 milliárd forintnyi, egyértelműen a lakosságot terhelő megszorítás terveit tartalmazta. A megszorítócsomagot az oldal szerint a Magyar Péter pártjának politikai programján dolgozó baloldali szakértők készítették.

Noha Magyar a kezdetektől tagadja a Tisza-csomag hitelességét, a bukott balliberális oldalhoz köthető, ám a Tisza Párt körül állandóan felbukkanó, a Tisza-szigeteknél rendszeresen előadó szakértők és közgazdászok az elmúlt hónapokban többször is elszólták magukat a javaslatcsomagról, illetve az is egyértelművé vált, hogy bár hivatalosan nem szakértői az ellenzéki pártnak, „külsősként” részt vesznek a programok előkészítésében.