megszorítások tisza párt magyar péter Tisza-csomag bokros lajos program

Reméljük, nem felejti ki a bejelentések közül: ez Magyar Péter valódi gazdasági programja – részletek

2026. február 07. 06:32

Kiderült, a Tisza Párt frissen előrántott kamuprogramja helyett valójában a már kiszivárgott brutális megszorítócsomag végrehajtására készülnek Magyar Péterék.

2026. február 07. 06:32
null

Az Index november 15-én egy Tisza Párnak tulajdonított megszorítócsomag részleteit tartalmazó dokumentumot tett közzé, amelyről a Mandiner is részletesen beszámolt. A portál birtokába került, „Magyarország 2027–2035 konvergenciaprogram” címmel ellátott, nagy mértékű adóemelést előirányzó, több mint 600 oldalas dokumentum, 1300 milliárd forintnyi, egyértelműen a lakosságot terhelő megszorítás terveit tartalmazta. A megszorítócsomagot az oldal szerint a Magyar Péter pártjának politikai programján dolgozó baloldali szakértők készítették. 

Noha Magyar a kezdetektől tagadja a Tisza-csomag hitelességét, a bukott balliberális oldalhoz köthető, ám a Tisza Párt körül állandóan felbukkanó, a Tisza-szigeteknél rendszeresen előadó szakértők és közgazdászok az elmúlt hónapokban többször is elszólták magukat a javaslatcsomagról, illetve az is egyértelművé vált, hogy bár hivatalosan nem szakértői az ellenzéki pártnak, „külsősként” részt vesznek a programok előkészítésében. 

Kiderült, hogy a rendszerváltást követő időszak legbrutálisabb megszorítócsomagjának ötletgazdája, Bokros Lajos is aktívan részt vett a Tisza Párt valódi gazdasági programjának megalkotásában. 

A megszorítások az élet minden területén éreztetnék hatásukat, ráadásul ezeknek több eleme is megbukott az elmúlt harminc évben.

Két programja van a Tisza Pártnak. Az egyiket most mutatja be Magyar Péter és a kormányprogramnak nevezett dokumentum célja a választók figyelmének elterelése a valódi tervekről, vagyis a „konvergenciaprogram” elnevezésű, 600 oldalas, novemberben kiszivárgott dokumentumról.

A pártból nemrég kilépett egykori szakpolitikai vezető, Csercsa Balázs azonban hitelesnek nevezte a dokumentumot. Egy interjúban úgy fogalmazott: 

a Fidesz a kiszivárgott dokumentumot kormányprogramnak címkézte, de nálunk mindenki tudta, hogy ez valójában konvergenciaprogram (ez még a dokumentum nevében is szerepel), amely mögött rendszerint az Európai Néppárttól érkező elvárások húzódnak, és amely mentén meg akarnak majd állapodni Brüsszellel. Emellett a nyilvánosság számára készül választási gazdasági program, kifelé csak ezt kommunikálják.

Csercsa Balázs egyébként a tervekkel kapcsolatban azt is elárulta, szerinte

a Tisza Párt eleve arra szövetkezett, hogy kihasználja az embereket”

Csercsa ugyanis úgy véli, „a pártban tudják, hogy legfeljebb négy év jut nekik, tudják, hogy annyi idejük van megszedni magukat”.

A megszorítócsomagot a Mandiner több részes sorozatban mutatta be részletesen. A dokumentum hitelességét a kezdetektől alátámasztja a Tisza Párt alelnöke, Tarr Zoltán, aki az emlékezetes etyeki fórumon leleplezte Magyar Péterék brutális adóemelési terveit, és a többkulcsos személyi-jövedelemadó bevezetésével kapcsolatban úgy fogalmazott:ez egy olyan kérdés, amiről beszélgetni kell. Most nem lehet erről beszélgetni, választást kell nyerni, és utána mindent lehet!”, majd hozzátette: 

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk

Ott van még persze Dálnoki Áron, Magyar Péter gazdasági kormányprogramjának írója, aki pedig azt mondta, hogyegyetértek Péterrel abban, hogy nem szabad részleteket (…), mert képzeljétek el, mennyire szétkapnák!”

Ennél is súlyosabb hibát követtek el a Tisza Párthoz formálisan és informálisan kapcsolódó szakértők, akikből több alkalommal is kibukott, hogy egyetértenek a dokumentumban leírt megszorításokkal, sőt, többen azt is kikotyogták, hogy igenis van közük a Tisza Párt gazdasági programjához.

Íme, a Tisza-csomagnak is nevezett tervezet részletei röviden: 

A Tisza Pártnak tulajdonított dokumentumban leírt megszorítások
 

Személyi jövedelemadó és kedvezmények:

Vagyon- és tőkejövedelmek adóztatása:

  • Évi 6,5 százalékos vagyonadó bevezetése 500 millió forint feletti összvagyonra (ingatlan, gépjármű, értékpapír, ékszer stb.)
  • Tőkejövedelmek (osztalék, árfolyamnyereség, ingatlaneladás, bérleti díj) progresszív adóztatása 20, 30 és 40 százalékos kulcsokkal
  • Ingatlan bérbeadásra 20, -eladásra 40 százalékos adó kivetése
  • Új „szolidaritási járulékok” kivetése a munkáltatókra és a magánszemélyekre (nyugdíjjárulék: 3–8, egészségügyi járulék: 6–8 százalék)

Vállalati adóterhek:

  • Társasági adó (tao) progresszívvé tétele: kkv-k 13,5–18, nagyvállalatok 21,5, multik 25 százalék (a jelenlegi egységes 9 százalék helyett)
  • Kiva szűkítése: csak mikrovállalkozásoknak (max. 150 millió árbevétel, max. 10 fő)
  • Társasági adókedvezmények többségének megszüntetése, a fejlesztési adókedvezmény visszavágása

Fogyasztási adók (áfa és jövedéki adók):

  • Általános forgalmi adó (áfa) kulcsának 32 százalékra emelése az autókra, alkoholra, dohánytermékekre
  • Alkohol- és dohánytermékek 32 százalékos áfája, kiegészítve új különadókkal
  • Kisállat-termékekre (eledelek, alom) kivetett extra 4 százalékos adó

Társadalombiztosítás és ellátórendszer:

Egyéb terhek és adminisztráció:

  • Eb- és macskaadó: évi 18 000 forint állatonként
  • Elhagyott állatok után napi 8000 forintos tartásdíj és az állatorvosi költségek behajtása
  • A Nemzeti Adó- és Vámhivatal átvenné a bérszámfejtést a munkáltatóktól
  • Digitális Munkavállalói Kártya (DMK) bevezetése a munkavégzés valós idejű megfigyelésére

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

