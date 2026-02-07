Reméljük, nem felejti ki a bejelentések közül: ez Magyar Péter valódi gazdasági programja – részletek
2026. február 07. 06:32
Kiderült, a Tisza Párt frissen előrántott kamuprogramja helyett valójában a már kiszivárgott brutális megszorítócsomag végrehajtására készülnek Magyar Péterék.
2026. február 07. 06:32
Az Index november 15-én egy Tisza Párnak tulajdonított megszorítócsomag részleteit tartalmazó dokumentumot tett közzé, amelyről a Mandiner is részletesen beszámolt. A portál birtokába került, „Magyarország 2027–2035 konvergenciaprogram” címmel ellátott, nagy mértékű adóemelést előirányzó, több mint 600 oldalas dokumentum, 1300 milliárd forintnyi, egyértelműen a lakosságot terhelő megszorítás terveit tartalmazta. A megszorítócsomagot az oldal szerint a Magyar Péter pártjának politikai programján dolgozó baloldali szakértők készítették.
Noha Magyar a kezdetektől tagadja a Tisza-csomag hitelességét, a bukott balliberális oldalhoz köthető, ám a Tisza Párt körül állandóan felbukkanó, a Tisza-szigeteknél rendszeresen előadó szakértők és közgazdászok az elmúlt hónapokban többször is elszólták magukat a javaslatcsomagról, illetve az is egyértelművé vált, hogy bár hivatalosan nem szakértői az ellenzéki pártnak, „külsősként” részt vesznek a programok előkészítésében.
A Tisza Párt korábbi szakpolitikusa borította a bilit
A napokban derült fény Magyar Péter és a Tisza Párt újabb trükkjére, amellyel a választási esélyeiket kívánják növelni.
Két programja van a Tisza Pártnak. Az egyiket most mutatja be Magyar Péter és a kormányprogramnak nevezett dokumentum célja a választók figyelmének elterelése a valódi tervekről, vagyis a „konvergenciaprogram” elnevezésű, 600 oldalas, novemberben kiszivárgott dokumentumról.
a Fidesz a kiszivárgott dokumentumot kormányprogramnak címkézte, de nálunk mindenki tudta, hogy ez valójában konvergenciaprogram (ez még a dokumentum nevében is szerepel), amely mögött rendszerint az Európai Néppárttól érkező elvárások húzódnak, és amely mentén meg akarnak majd állapodni Brüsszellel. Emellett a nyilvánosság számára készül választási gazdasági program, kifelé csak ezt kommunikálják.
Csercsa Balázs egyébként a tervekkel kapcsolatban azt is elárulta, szerinte
a Tisza Párt eleve arra szövetkezett, hogy kihasználja az embereket”
Csercsa ugyanis úgy véli, „a pártban tudják, hogy legfeljebb négy év jut nekik, tudják, hogy annyi idejük van megszedni magukat”.
Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.
Ott van még persze Dálnoki Áron, Magyar Péter gazdasági kormányprogramjának írója, aki pedig azt mondta, hogy „egyetértek Péterrel abban, hogy nem szabad részleteket (…), mert képzeljétek el, mennyire szétkapnák!”.
Stratégiai hiba a Tisza részéről Kapitány, Orbán Anita és Kármán András szerepeltetése. Nem véletlen, hogy Lázár János mondatait próbálja életben tartani az ellenzék. Trükkökkel manipulálnak a baloldali elemzők annak érdekében, hogy a Tisza fölényét kommunikálhassák.