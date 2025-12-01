Kapaszkodjanak meg: így változtatna meg mindent az egészségügyben Magyar Péter

Nyilvánosságra hozták a Tisza Párt teljes adócsomag-tervezetét, mostantól bárki megnézheti!
Mindenki kiszámolhatja, hogy pontosan mennyibe kerülne neki egy új Tisza-kormány.
Eszement ötlet: bonus-malus rendszert vezetne be a Tisza.
A járművek kötelező biztosításánál megismert bonus-malus rendszert vezetné be az egészségbiztosításba az a baloldali megszorítócsomag, amelyet tiszás szakértők állítottak össze – írja a Világgazdaság. A lap megszerezte a több száz oldalas, aprólékos részletességgel kidolgozott dokumentumot, amiből megdöbbentő tervek derülnek ki. Azóta az Index a teljes dokumentumot nyilvánosságra hozta.
Az egyik ilyen az egészségügyi rendszert érintő változás, ami fenekestül forgatná fel az egészségbiztosítást. A lap beszámolói szerint a pácienseknek a mostaninál sokkal jobban a zsebükbe kellene nyúlniuk, miközben nem kapnának feltétlenül jobb ellátást.
A terv egyik fontos eleme, hogy az állam jórészt kivonulna az egészségbiztosításból, ezzel megszűnne a munkavállalói járulék és a szociális hozzájárulási adó. Mindeközben minden munkavállalónak le kellene szerződnie a rendszerbe belépő magánbiztosítók valamelyikével, ahová
a jövedelem minimum 8,5 százalékát be kellene fizetni díjként.
Ugyanakkor ez sokra nem lenne elég: ezért csupán alacsonyabb szintű ellátás járna. Ha valaki több szolgáltatást szeretne, többet, adott esetben jóval többet kellene fizetnie.
A biztosítók pedig csomagokat állítanának össze különböző nagyságú díjakért, az emberek ezek közül választhatnának, miközben az egészségügyi ellátást a magánbiztosító finanszírozná. Viszont az egészségügyi intézményeket – kórházakat, rendelőket – az állam tartaná fenn, amiért szintén közterhet szednének. Lenne ugyanis egy ötszázalékos járulék, amit egészségügyi fenntartási és közegészségügyi járuléknak neveznének. Ebből fedeznék a kórházak és más intézmények állagmegóvását, az infrastruktúra fejlesztését és a járványügyi intézkedéseket.
Az állam garantálná az alapellátást azoknak, akiknek nincs biztosításuk, valamint a rászorulóknak és a nyugdíjasoknak, ám ennek finanszírozására is sarcot vetnének ki.
Az elvonás a jövedelem egymillió forintos részéig két százalék lenne, afelett viszont négy százalék.
Emellett például az osztalékból, a kamatból vagy az ingatlankiadásból származó bevételekre is kivetnék, de már 6 százalékos mértékkel, ami 50 millió forint felett nyolc százalékra ugrana.
Mint arról a Mandiner is több ízben beszámolt: a Bokros-csomagot is felülmúló megszorítócsomagot állított össze a Tisza Párt. Ismert, a múlt héten az Index birtokába jutott egy dokumentum, amely szerint a Tisza Párt drasztikus baloldali gazdaságpolitikai fordulatot készít elő. A több száz oldalas „Magyarország 2027–2035 konvergenciaprogram” című tervezet szerint évente 1300 milliárd forint többletbevételt szednének be adó- és járulékemelésekkel, megszorításokkal, valamint az állami újraelosztás erősítésével. Bár a Tisza Párt állítja: a dokumentum nem létezik, a lap úgy döntött, teljes terjedelmében nyilvánosságra hozza.
