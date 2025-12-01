Ft
12. 01.
hétfő
Tisza Párt megszorítócsomag Magyar Péter egészségügy

Kapaszkodjanak meg: így változtatna meg mindent az egészségügyben Magyar Péter

2025. december 01. 11:48

Eszement ötlet: bonus-malus rendszert vezetne be a Tisza.

2025. december 01. 11:48
null

A járművek kötelező biztosításánál megismert bonus-malus rendszert vezetné be az egészségbiztosításba az a baloldali megszorítócsomag, amelyet tiszás szakértők állítottak össze – írja a Világgazdaság. A lap megszerezte a több száz oldalas, aprólékos részletességgel kidolgozott dokumentumot, amiből megdöbbentő tervek derülnek ki. Azóta az Index a teljes dokumentumot nyilvánosságra hozta.

Az egyik ilyen az egészségügyi rendszert érintő változás, ami fenekestül forgatná fel az egészségbiztosítást. A lap beszámolói szerint a pácienseknek a mostaninál sokkal jobban a zsebükbe kellene nyúlniuk, miközben nem kapnának feltétlenül jobb ellátást. 

A terv egyik fontos eleme, hogy az állam jórészt kivonulna az egészségbiztosításból, ezzel megszűnne a munkavállalói járulék és a szociális hozzájárulási adó. Mindeközben minden munkavállalónak le kellene szerződnie a rendszerbe belépő magánbiztosítók valamelyikével, ahová 

a jövedelem minimum 8,5 százalékát be kellene fizetni díjként. 

Ugyanakkor ez sokra nem lenne elég: ezért csupán alacsonyabb szintű ellátás járna. Ha valaki több szolgáltatást szeretne, többet, adott esetben jóval többet kellene fizetnie. 

A biztosítók pedig csomagokat állítanának össze különböző nagyságú díjakért, az emberek ezek közül választhatnának, miközben az egészségügyi ellátást a magánbiztosító finanszírozná. Viszont az egészségügyi intézményeket – kórházakat, rendelőket – az állam tartaná fenn, amiért szintén közterhet szednének. Lenne ugyanis egy ötszázalékos járulék, amit egészségügyi fenntartási és közegészségügyi járuléknak neveznének. Ebből fedeznék a kórházak és más intézmények állagmegóvását, az infrastruktúra fejlesztését és a járványügyi intézkedéseket.

Az állam garantálná az alapellátást azoknak, akiknek nincs biztosításuk, valamint a rászorulóknak és a nyugdíjasoknak, ám ennek finanszírozására is sarcot vetnének ki. 

Az elvonás a jövedelem egymillió forintos részéig két százalék lenne, afelett viszont négy százalék. 

Emellett például az osztalékból, a kamatból vagy az ingatlankiadásból származó bevételekre is kivetnék, de már 6 százalékos mértékkel, ami 50 millió forint felett nyolc százalékra ugrana.

Mint arról a Mandiner is több ízben beszámolt: a Bokros-csomagot is felülmúló megszorítócsomagot állított össze a Tisza Párt. Ismert, a múlt héten az Index birtokába jutott egy dokumentum, amely szerint a Tisza Párt drasztikus baloldali gazdaságpolitikai fordulatot készít elő. A több száz oldalas „Magyarország 2027–2035 konvergenciaprogram” című tervezet szerint évente 1300 milliárd forint többletbevételt szednének be adó- és járulékemelésekkel, megszorításokkal, valamint az állami újraelosztás erősítésével. Bár a Tisza Párt állítja: a dokumentum nem létezik, a lap úgy döntött, teljes terjedelmében nyilvánosságra hozza.

Nyitókép: Ferenc Isza / EC / AFP

totumfaktum-2
2025. december 01. 13:08
Az egészség- és nyugdíjbiztosítás kiszervezése külföldi biztosítóknak a legnagyobb üzlet, és ez az egésznek a lényege. Tuti pénz, nem kell vele tételesen elszámolni, és még valami jó kis FB-állással is kecsegtetheti a kollaboránst. A magyar beteg meg legfeljebb nem kapná meg azt az ellátást, amire szüksége van, és aminek egyébként a feltételei is adottak, és most megkapja. Mert a biztosító azt mondaná, hogy nem jár. Senkit nem támogatnak ingyen. A Tiszát sem.
nyugalom
•••
2025. december 01. 13:00 Szerkesztve
Ha olyan remek szagpolok írtak a programot, mint az a vén, debil nyugger, meg a kéri, lengyel, stb, hát azoktól ez kapható. Még remelnek koncot, allast, stb, maganositast, amit ők es leszármazottaik nyernenek! Volt már ilyen!
kbs-real
2025. december 01. 12:54 Szerkesztve
Sikerült a címbe "eszement" marhaságként pont azt kiemelni, aminek ebben az egészben egyedül van értelme: a bónusz-málusz rendszert. Hiába, a Mandiner online munkatársait nem a tudásukért tartják. De akkor miért?
Unknown
2025. december 01. 12:41
Holland biztositó .72 éven túlinak ha drága a kezelés és nincs pénze szerződést bont .
