Kapaszkodjanak meg: így változtatna meg mindent az egészségügyben Magyar Péter

Ugyanakkor ez sokra nem lenne elég: ezért csupán alacsonyabb szintű ellátás járna. Ha valaki több szolgáltatást szeretne, többet, adott esetben jóval többet kellene fizetnie.

A biztosítók pedig csomagokat állítanának össze különböző nagyságú díjakért, az emberek ezek közül választhatnának, miközben az egészségügyi ellátást a magánbiztosító finanszírozná. Viszont az egészségügyi intézményeket – kórházakat, rendelőket – az állam tartaná fenn, amiért szintén közterhet szednének. Lenne ugyanis egy ötszázalékos járulék, amit egészségügyi fenntartási és közegészségügyi járuléknak neveznének. Ebből fedeznék a kórházak és más intézmények állagmegóvását, az infrastruktúra fejlesztését és a járványügyi intézkedéseket.

Az állam garantálná az alapellátást azoknak, akiknek nincs biztosításuk, valamint a rászorulóknak és a nyugdíjasoknak, ám ennek finanszírozására is sarcot vetnének ki.

Az elvonás a jövedelem egymillió forintos részéig két százalék lenne, afelett viszont négy százalék.

Emellett például az osztalékból, a kamatból vagy az ingatlankiadásból származó bevételekre is kivetnék, de már 6 százalékos mértékkel, ami 50 millió forint felett nyolc százalékra ugrana.