Ft
Ft
7°C
1°C
Ft
Ft
7°C
1°C
12. 23.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 23.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Európa magyar külügyi intézet Magyarország amerikai külügyminisztérium külügyminisztérium Amerika

A tengerentúlról is látják: Európát csak Magyarország mentheti meg

2025. december 23. 13:39

Az amerikai külügyminisztérium vezető tanácsadója Európa és a nyugati civilizáció válságáról beszélt Budapesten.

2025. december 23. 13:39
null

Samuel D. Samson, az amerikai külügyminisztérium vezető tanácsadója december 15-én a Magyar Külügyi Intézetben arról beszélt, hogy Magyarországnak kiemelt szerepe van a hagyományos, nyugati értékek megőrzésében egy olyan Európai Unióban, ahol a cenzúra, a tömeges migráció és az ideológiai elnyomás belülről mérgezi a rendszert.

Hangsúlyozta, Európának nem egy külső ellenséggel, hanem önmagával kell megküzdenie ahhoz, hogy megőrizze értékeit, Magyarország pedig történelmi tapasztalatainak köszönhetően fontos példaként szolgálhat a többi ország számára.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Számokkal bizonyították: ez a párt nyerte a második félévet Magyarországon

Számokkal bizonyították: ez a párt nyerte a második félévet Magyarországon
Tovább a cikkhezchevron

Felidézte Magyarország ellenálló képességét a huszadik századi elnyomó rendszerekkel szemben, és figyelmeztetett: ma Európában ugyanazokat az eszközöket használják, mint annak idején a kommunisták – a megfélemlítést, a cenzúrát és a társadalmi megbélyegzést –, csupán más, progresszív köntösbe bújtatva.

Több példát is megemlített arra, 

hogyan próbálják meg Európában elhallgattatni a hazafias, nemzeti vagy konzervatív hangokat, és kikényszeríteni az ideológiai egységességet.

Finnországban egy parlamenti képviselőt büntetőeljárás alá vontak egy bibliai idézet közzététele miatt. Franciaországban Marine Le Pent – a közvélemény-kutatások legesélyesebb jelöltjét – eltiltották az indulástól a választásokon. Németországban az AfD-t „szélsőjobboldali” szervezetnek minősítették, és megpróbálják kizárni őket a demokratikus folyamatokból. Lengyelországban, Romániában és Törökországban politikusokat technikai indokokkal zárnak ki a választásokból – sorolt fel néhány példát. Egyúttal idézte J. D. Vance amerikai alelnök kijelentését, miszerint „a Nyugat legnagyobb fenyegetése ma belülről jön, az alapvető értékektől való eltávolodás formájában”.

Megemlítette a tömeges migráció negatív hatásait is, kiemelve, hogy az Egyesült Királyságban például nők és lányok ezrei estek áldozatul migráns bűnbandáknak.

Szerinte mindez nem egy szabad, önkormányzó Európa képét mutatja, hanem 

egy olyan kontinensét, ahol a jogot politikai fegyverként használják, az ellenzéket elhallgattatják, és a társadalmi stabilitás megrendül.

Hangsúlyozta, hogy a cenzúra nemcsak politikai, hanem civilizációs támadás is. Az igazság „sértővé” nyilvánítása, a hazafiság szélsőségessé minősítése, a hit kigúnyolása, valamint a jogok identitáspolitikára redukálása nem minősíthetők pusztán közpolitikai vitáknak, hanem a nyugati civilizáció alapjait fenyegetik.

Nyitókép: Facebook / U. S. Embassy Budapest

 

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Bunyevac1964
2025. december 23. 16:23
Pankotai Lili ehhez mit szól ?
Válasz erre
0
0
templar62
2025. december 23. 16:02
Európa mára már egy koncentrációs tábor lett . Magyarország a legvidámabb barakk . ( úgymint 1945 és 1990 között ).
Válasz erre
0
0
nempolitizalok-0
2025. december 23. 15:16
Az amerikai republikánus politikusok szerintem lassan felfogják, hogy nem kína és az oroszok az ellenségük, ők a maguk módján egyszerűen túl akarnak élni és persze gyarapodni. Az ellenségeik az a pénzügyi háttérhatalom, akik most az EU-ból próbálnak csinálni egy saját államot, szerencsére, idáig nem sok sikerrel. Ennek vazallusai Macron, Starmer, Merz és még jó páran, bár az északi államok inkább az orosz megtorlástól félnek, amire lenne okuk, ugyanis nem az oroszok támadták meg őket, hanem pk az oroszokat. Ha közvetve is.
Válasz erre
1
0
nempolitizalok-0
2025. december 23. 14:56
akitiosz 2025. december 23. 14:05 Magyarország saját magát sem tudja megmenteni, 35 év alatt sem vitte lényegesen többre a rendszerváltó rendszerrel, mint előtte a kommunizmussal." Szerintem te nem vitted töbre. Azért meg lehet nézni a tömegközlekedést, az állami szolgáltatásokat, sőt az egészségügyet is. Na meg a lakosság anyagi helyzetét.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!