A tengerentúlról is látják: Európát csak Magyarország mentheti meg

Samuel D. Samson, az amerikai külügyminisztérium vezető tanácsadója december 15-én a Magyar Külügyi Intézetben arról beszélt, hogy Magyarországnak kiemelt szerepe van a hagyományos, nyugati értékek megőrzésében egy olyan Európai Unióban, ahol a cenzúra, a tömeges migráció és az ideológiai elnyomás belülről mérgezi a rendszert.

Hangsúlyozta, Európának nem egy külső ellenséggel, hanem önmagával kell megküzdenie ahhoz, hogy megőrizze értékeit, Magyarország pedig történelmi tapasztalatainak köszönhetően fontos példaként szolgálhat a többi ország számára.