hogyan próbálják meg Európában elhallgattatni a hazafias, nemzeti vagy konzervatív hangokat, és kikényszeríteni az ideológiai egységességet.
Finnországban egy parlamenti képviselőt büntetőeljárás alá vontak egy bibliai idézet közzététele miatt. Franciaországban Marine Le Pent – a közvélemény-kutatások legesélyesebb jelöltjét – eltiltották az indulástól a választásokon. Németországban az AfD-t „szélsőjobboldali” szervezetnek minősítették, és megpróbálják kizárni őket a demokratikus folyamatokból. Lengyelországban, Romániában és Törökországban politikusokat technikai indokokkal zárnak ki a választásokból – sorolt fel néhány példát. Egyúttal idézte J. D. Vance amerikai alelnök kijelentését, miszerint „a Nyugat legnagyobb fenyegetése ma belülről jön, az alapvető értékektől való eltávolodás formájában”.
Megemlítette a tömeges migráció negatív hatásait is, kiemelve, hogy az Egyesült Királyságban például nők és lányok ezrei estek áldozatul migráns bűnbandáknak.
Szerinte mindez nem egy szabad, önkormányzó Európa képét mutatja, hanem
egy olyan kontinensét, ahol a jogot politikai fegyverként használják, az ellenzéket elhallgattatják, és a társadalmi stabilitás megrendül.