Hiába tagadják, itt vannak a bizonyítékok: a Tiszának készült a megszorítócsomag

„Ez tiszta kommunizmus” – Schobert Norbi kíméletlenül kiosztotta Magyar Péteréket: büntetnék a kutyásokat és a sikeres embereket is
A fitneszguru nem fogta vissza magát: szerinte a kiszivárgott Tisza-terv egyenes út a múltba.
Brutális adóemelés, megvont kedvezmények, új járulékok és csökkenő nettó bérek – így készül a kormányzásra a Tisza.
„Egyértelműen leszűrhető, hogy biztosan a Tiszának készült a megszorítócsomag”
– írja a Világgazdaság azután, hogy áttanulmányozta az Index birtokába jutott teljes dokumentumot. A Világgazdaság rögzíti: a terv egyes koncepciói nem feltétlenül jelentenek újdonságot, ezek egy jelentős része évről évre benne van a brüsszeli, a magyar kormánynak írt országspecifikus ajánlásokban, mint például a nyugdíjrendszer átalakítása.
Mint arról a Mandiner is beszámolt,
a Tisza-tervezet minden korábbinál durvább megszorítást vázol fel:
brutális adóemelés, megvont kedvezmények, új járulékok és csökkenő nettó bérek. A tervezet olyan mértékű megszorítást vetítene előre, amely még a Bokros-csomagot is felülmúlná, és rövid időn belül megélhetési válságot idézne elő, tíz- és százezrek megélhetését sodorva veszélybe.
De miközben elérhetők bárki számára a részletes javaslatok, „a kormánnyal nem szimpatizáló oldal – beleértve a média egy jelentős részét is – azt a semmivel sem alátámasztott narratívát vallja a magáénak, hogy a Tisza-megszorítócsomag csak kitaláció, amely legfeljebb valamelyik fideszes boszorkánykonyhában született. Ennél nagyobbat azonban nem is tévedhetnének” – számol be a Világgazdaság.
„Ebben hitben az sem ingatja meg őket, hogy közben sorra derülnek ki információk arról, kik készíthették a dokumentumot, vagy hogy a tiszás politikusok és értelmiség tucatnyi esetben önként beszélt arról, hogy bár készülnek a kormányprogramok, de ennek részleteiről nem beszélhetnek. De a legsúlyosabb ténybeli csapást erre a védekezésre az mérte, mikor egy fontos bennfentes beismerte, hogy a legelőször kiszivárgott,
szintén letagadott tiszás szándék a háromkulcsos szja-rendszer bevezetésére igenis létezett, csak Magyar Péterék megijedtek, amikor kikerült a nyilvánosság elé”
– írja a lap.
A dokumentumból kiolvasható: a gazdasági terv az uniós elvárásokat teljesítené. Mindez pontosan tetten érhető, amikor „az összevont államháztartási hatásmodell makrogazdasági kitekintését” vetik papírra. Ezt azzal a kijelentéssel vezetik fel, hogy az új adóstruktúrának három alappillérre kell felépülnie. Ezek:
Ugye ismerős? Tipikusan így néz ki egy baloldali megszorítócsomag.
