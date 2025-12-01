Hiába tagadják, itt vannak a bizonyítékok: a Tiszának készült a megszorítócsomag

a Tisza-tervezet minden korábbinál durvább megszorítást vázol fel:

brutális adóemelés, megvont kedvezmények, új járulékok és csökkenő nettó bérek. A tervezet olyan mértékű megszorítást vetítene előre, amely még a Bokros-csomagot is felülmúlná, és rövid időn belül megélhetési válságot idézne elő, tíz- és százezrek megélhetését sodorva veszélybe.

De miközben elérhetők bárki számára a részletes javaslatok, „a kormánnyal nem szimpatizáló oldal – beleértve a média egy jelentős részét is – azt a semmivel sem alátámasztott narratívát vallja a magáénak, hogy a Tisza-megszorítócsomag csak kitaláció, amely legfeljebb valamelyik fideszes boszorkánykonyhában született. Ennél nagyobbat azonban nem is tévedhetnének” – számol be a Világgazdaság.

„Ebben hitben az sem ingatja meg őket, hogy közben sorra derülnek ki információk arról, kik készíthették a dokumentumot, vagy hogy a tiszás politikusok és értelmiség tucatnyi esetben önként beszélt arról, hogy bár készülnek a kormányprogramok, de ennek részleteiről nem beszélhetnek. De a legsúlyosabb ténybeli csapást erre a védekezésre az mérte, mikor egy fontos bennfentes beismerte, hogy a legelőször kiszivárgott,