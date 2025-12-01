Ft
megszorítócsomag tisza párti Magyar Péter

Hiába tagadják, itt vannak a bizonyítékok: a Tiszának készült a megszorítócsomag

2025. december 01. 08:55

Brutális adóemelés, megvont kedvezmények, új járulékok és csökkenő nettó bérek – így készül a kormányzásra a Tisza.

2025. december 01. 08:55
null

„Egyértelműen leszűrhető, hogy biztosan a Tiszának készült a megszorítócsomag”

 – írja a Világgazdaság azután, hogy áttanulmányozta az Index birtokába jutott teljes dokumentumot. A Világgazdaság rögzíti: a terv egyes koncepciói nem feltétlenül jelentenek újdonságot, ezek egy jelentős része évről évre benne van a brüsszeli, a magyar kormánynak írt országspecifikus ajánlásokban, mint például a nyugdíjrendszer átalakítása. 

Mint arról a Mandiner is beszámolt

a Tisza-tervezet minden korábbinál durvább megszorítást vázol fel: 

brutális adóemelés, megvont kedvezmények, új járulékok és csökkenő nettó bérek. A tervezet olyan mértékű megszorítást vetítene előre, amely még a Bokros-csomagot is felülmúlná, és rövid időn belül megélhetési válságot idézne elő, tíz- és százezrek megélhetését sodorva veszélybe.

De miközben elérhetők bárki számára a részletes javaslatok, „a kormánnyal nem szimpatizáló oldal – beleértve a média egy jelentős részét is – azt a semmivel sem alátámasztott narratívát vallja a magáénak, hogy a Tisza-megszorítócsomag csak kitaláció, amely legfeljebb valamelyik fideszes boszorkánykonyhában született. Ennél nagyobbat azonban nem is tévedhetnének” – számol be a Világgazdaság.

„Ebben hitben az sem ingatja meg őket, hogy közben sorra derülnek ki információk arról, kik készíthették a dokumentumot, vagy hogy a tiszás politikusok és értelmiség tucatnyi esetben önként beszélt arról, hogy bár készülnek a kormányprogramok, de ennek részleteiről nem beszélhetnek. De a legsúlyosabb ténybeli csapást erre a védekezésre az mérte, mikor egy fontos bennfentes beismerte, hogy a legelőször kiszivárgott, 

szintén letagadott tiszás szándék a háromkulcsos szja-rendszer bevezetésére igenis létezett, csak Magyar Péterék megijedtek, amikor kikerült a nyilvánosság elé” 

– írja a lap. 

A dokumentumból kiolvasható: a gazdasági terv az uniós elvárásokat teljesítené. Mindez pontosan tetten érhető, amikor „az összevont államháztartási hatásmodell makrogazdasági kitekintését” vetik papírra. Ezt azzal a kijelentéssel vezetik fel, hogy az új adóstruktúrának három alappillérre kell felépülnie. Ezek:

  • a progresszív szja,
  • a vagyonadó
  • és a különadó.

Ugye ismerős? Tipikusan így néz ki egy baloldali megszorítócsomag.

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

 

civilina-2
2025. december 01. 11:06
Miért mindig a Tisza számára vállalhatlan programok kerülnek a nyilvánosság elé? Miért nem készít a Tisza olyan programot, amit jószívvel vállalni tudna?
Válasz erre
0
0
sagirdilsiz-2
2025. december 01. 11:02
Ha nálunk a faluban azt terjesztik valamelyik lakóról, hogy nyóc centis a farka, akkor simán megcáfolja azzal, hogy kiteszi a kocsmapultra, MP-nél ez lehetetlen, mert csak festőlétráról éri el a pultot.
Válasz erre
1
0
makapaka2
2025. december 01. 10:50
Bármit megtenne ez a gerinctelen alak, amit csak kérnek tőle a mentelmi jogêrt cserébe.Aki a családját elárulja, az bármi aljasságra kêpes pénzért, hatalomért.
Válasz erre
1
0
Reszelő Aladár
2025. december 01. 10:38
Szóval az van, hogy aki a Fideszre szavaz, az kb tudhatja mire számíthat. Relatív alacsony adók a lakosságon, sokféle kedvezménnyek, relatív magas ÁFA, elvonások a multikon, otthonteremtés és rezsivédelem. Emellett nincs erőltetett bevándoroltatás és az lmbbq lobbi is kötőféken van tartva. Cserébe vannak problémák is, nyilván lehetne jobb minőségű az okatatásegészségügy, bár ezt kizárólag pénzzel nem lehet csak megoldani. Illetve még ott van Brüsszel, akivel az ellentét abszolút ideológiai, meg a háború, ami akár meg is oldódhat a választásokig. Erről szól a "Folytatjuk". A ki pedig a Tiszára szavaz, az a reményekre szavaz, hogy jó dolgokat meg akarják őrizni. Hogy talán mégsem emelnek adót, munkán, sörön, kutyán, talán mégsem privatilzálják a TB-t (vagy ha ők csinálják akkor a "magán" az jó?), talán mégsem akarják évente 100 milliárdokkal Ukrajnát támogatni (amiért kltséges, hogy mi kapunk-e valamit), talán nem lesz migráció, de biztosan legális lesz a pride. Tényleg ez kell?
Válasz erre
1
0
