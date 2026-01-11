Vészhelyzet az űrben: evakuálják a teljes legénységet

Január 14-én visszatér a Földre a SpaceX Crew–11 négy űrhajósa a Nemzetközi Űrállomásról (ISS), ami a tervezettnél jóval korábbi dátum – olvasható a NASA közleményében. Az eset mögött az egyik asztronauta egészségügyi problémája áll, amit a Földön hatékonyabban tudnak kezelni. A közlemény kiemeli, hogy ez lesz a Nemzetközi Űrállomás 25 éves történetének első orvosi evakuálása.

A közleményben arról is olvasni lehet, hogy a kialakult egészségügyi probléma miatt egy 6,5 óra hosszú űrsétát már napokkal ezelőtt lemondtak. A NASA adatvédelmi okok miatt nem közölte, hogy pontosan kiről van szó és milyen probléma áll a háttérben.