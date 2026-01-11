Ft
01. 11.
vasárnap
Vészhelyzet az űrben: evakuálják a teljes legénységet

Vészhelyzet az űrben: evakuálják a teljes legénységet

2026. január 11. 19:21

Ez lesz a Nemzetközi Űrállomás 25 éves történetének első orvosi evakuálása.

2026. január 11. 19:21
null

Január 14-én visszatér a Földre a SpaceX Crew–11 négy űrhajósa a Nemzetközi Űrállomásról (ISS), ami a tervezettnél jóval korábbi dátum – olvasható a NASA közleményében. Az eset mögött az egyik asztronauta egészségügyi problémája áll, amit a Földön hatékonyabban tudnak kezelni. A közlemény kiemeli, hogy ez lesz a Nemzetközi Űrállomás 25 éves történetének első orvosi evakuálása.

A közleményben arról is olvasni lehet, hogy a kialakult egészségügyi probléma miatt egy 6,5 óra hosszú űrsétát már napokkal ezelőtt lemondtak. A NASA adatvédelmi okok miatt nem közölte, hogy pontosan kiről van szó és milyen probléma áll a háttérben. 

A közleményből az viszont kiderült, hogy nincs komoly gondja az érintettnek és egy olyan egészségügyi dologról van szó, aminek kivizsgálása a súlytalanság körülményei miatt nagyon nehéz.

Információk szerint a Crew Dragon űrkapszula január 14-én este fog leválni az ISS-ről, a tervek szerint 15-én hajnalban a Csendes-óceánban landol majd Kalifornia partjainál. A csapat távozása után ideiglenesen mindössze három űrhajós marad az űrállomáson, ami a megszokottnál kevesebb, de nem példa nélküli.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitóképünk illusztráció. Forrása: CHANDAN KHANNA / AFP

 

