Vészhelyzet az űrben: evakuálják a teljes legénységet

Ez lesz a Nemzetközi Űrállomás 25 éves történetének első orvosi evakuálása.
Január 14-én visszatér a Földre a SpaceX Crew–11 négy űrhajósa a Nemzetközi Űrállomásról (ISS), ami a tervezettnél jóval korábbi dátum – olvasható a NASA közleményében. Az eset mögött az egyik asztronauta egészségügyi problémája áll, amit a Földön hatékonyabban tudnak kezelni. A közlemény kiemeli, hogy ez lesz a Nemzetközi Űrállomás 25 éves történetének első orvosi evakuálása.
A közleményben arról is olvasni lehet, hogy a kialakult egészségügyi probléma miatt egy 6,5 óra hosszú űrsétát már napokkal ezelőtt lemondtak. A NASA adatvédelmi okok miatt nem közölte, hogy pontosan kiről van szó és milyen probléma áll a háttérben.
A közleményből az viszont kiderült, hogy nincs komoly gondja az érintettnek és egy olyan egészségügyi dologról van szó, aminek kivizsgálása a súlytalanság körülményei miatt nagyon nehéz.
Információk szerint a Crew Dragon űrkapszula január 14-én este fog leválni az ISS-ről, a tervek szerint 15-én hajnalban a Csendes-óceánban landol majd Kalifornia partjainál. A csapat távozása után ideiglenesen mindössze három űrhajós marad az űrállomáson, ami a megszokottnál kevesebb, de nem példa nélküli.
