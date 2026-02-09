A lélek dolgai nem mellékesek! A gyógyszerek önmagukban nem feltétlenül elégségesek

Gyakran halljuk: „mi, magyarok ilyenek vagyunk”. Kulturális tényezők, az érzelemkifejezés és a segítségkérés mintái valóban befolyásolják, hogy miként azonosítjuk a tüneteket, és mikor kérünk támogatást, de önmagukban nem magyarázzák sem a járványhoz köthető romlást, sem a fiatalok mutatóit. A segítséghez való hozzáférhetőség, az egészségértés és a stigmatizáció együtt rajzolja ki a képet, és ezen a három területen van a legnagyobb mozgásterünk is: érthető információ, könnyen elérhető szolgáltatások és előítéleteket enyhítő edukáció.

A család a legkisebb méretű és egyben a legnagyobb hatású rendszer.

Egy család mindent nem tud megoldani, ez nem is feladata, de az alapszabályokkal rengeteget tehet: rendszeres alvás, rendszeres testmozgás, közös étkezések telefon nélkül, napi csendes óra, amikor a gyerek és a felnőtt nem teljesít, csak van.

A gyerekeknél a korai jelzések felismerése döntő: tartós alvászavar, visszahúzódó viselkedés, indokolatlan dühkitörések, a teljesítmény visszaesése, testkép- vagy étkezési zavarok. Szülőként nem feladatunk eldönteni, hogy pszichológus vagy pszichiáter kell, az a feladatunk, hogy időben észleljük a figyelmeztető jeleket, segítséget kérjünk, és irányt mutassunk a folyamat egésze alatt.

A mentális egészség ma már nem csak szakrendelői kérdés: a közösségi média és a rövid videók uralják a figyelmet. A kihívás az egészségügyi szakemberek számára is világos: vagy mi visszük oda a hiteles üzeneteket, ahol az emberek az idejüket töltik, vagy valaki más visz oda álhírt. Amit a közösségi médiában látunk, az sokszor már kimeríti a kuruzslás fogalmát. Szükséges rendet tenni ebben a térben, és a szakemberek hitelességének nagyobb hangot adni. Ezért ma már orvosként, szakemberként is egyre inkább feladat – még ha nem is mindenkinek – belépni ezekbe a terekbe, érthetően, röviden, vitaképesen. A cél nem az influenszerkedés, hanem a kármegelőzés: ha egy tévhit terjedni kezd, a kár is gyorsan nő, ha viszont időben elérjük az embereket, megelőzhető a jóhiszeműek félreinformálása.