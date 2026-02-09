A lélek dolgai nem mellékesek! A gyógyszerek önmagukban nem feltétlenül elégségesek

Ilyen még nem történt Magyarországon: ez az áprilisi választások legnagyobb rejtélye
Mentális jóllét nélkül nincs egészség. Az utóbbi évek válságai is igazolták: az egészségünket nemcsak a laborlelet és az ekg-görbe határozza meg, hanem az is, hogy mennyire tudjuk kezelni a stresszt, a veszteséget, a bizonytalanságot vagy akár a függőségeinket.
A koronavírus-járvány első évében körülbelül 25 százalékkal nőtt a szorongás és a depresszió előfordulása világszerte, ami jól mutatja, mekkora terhelés érte a társadalmat. Magyarországon a pandémiát megelőzően a lakosság mintegy 14 százalékának volt valamilyen mentális egészségi problémája – mutat rá az OECD-országprofil. Az Európai iskolavizsgálat legutóbbi jelentése szerint a középiskolások átlagosan 59 százaléka jelzett optimális mentális jóllétet a kontinensen, nálunk viszont csupán 47 százalék – ez az egyik legalacsonyabb arány. Jól látszik: ha az ellátórendszer és a közbeszéd segítségével nem fordítunk kiemelt figyelmet a problémára, később még nagyobb nehézségekkel kell majd szembenéznünk.
A hazai közgondolkodásban sajnos továbbra is túl erősen jelen van a mentális nehézségek gyengeségként való címkézése, a „szedd össze magad” attitűd. Ahol csak tudom, én is elmondom:
szakemberhez fordulni pont hogy nem gyengeség, hanem bátorság, eszköz a felépüléshez.
A jó mentálhigiénés szakember kulcsszereplő lehet a veszteség, az élethelyzeti válság, a szorongás és a nyomás kezelésében. A pszichiáter pedig szakorvos, aki diagnosztizál, és szükség esetén gyógyszert ír fel. A legfontosabb: ne várjunk arra, hogy a problémánk majd magától elmúlik. Minél előbb lépünk, annál gyorsabb lehet a javulás és a visszatérés a normál életvitelünkhöz. Külön kiemelném, hogy a férfiak nehezebb helyzetben vannak, hiszen a magyar társadalom kevésbé fogadja el, ha egy férfi lelki problémákról beszél, pedig mi is átéljük őket.
A gyógyszerek önmagukban nem feltétlenül elégségesek.
Tény, hogy tizennyolc európai országban két és félszeresére nőtt az antidepresszánsok használata 2000 és 2020 között. Magyarországon a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő adatai szerint a nyugtató hatású tablettákból évente több millió fogy. Tény, hogy a gyógyszer nem ellenség, hanem eszköz – megfelelően használva. A szakmai irányelvek szerint – különösen közepes és súlyos depresszióban – a pszichoterápiával kombinált farmakoterápia adja a legjobb esélyt a tartós javulásra. A cél a funkció visszaépítése, nem a tünetek „elhallgattatása”.
Szakmai vita nélkül is van két azonnal bevethető módszer, ha valamilyen mentális, érzelmi krízis- helyzetbe kerülünk. Az egyik a mindfulness, azaz a mostban lenni: a figyelem fókuszálása a jelen pillanatra csökkentheti a szorongást. Ezek kikutatott tények.
A másik, tőlem már sokat hallott módszer pedig a séta a természetben – ez az egyik legalulértékeltebb gyógymód.
A rendszeres mozgás és a természet egymás hatását erősítve csökkenti a feszültséget, javítja az alvást és az általános közérzetet. Fontos hangsúlyozni, hogy ezek súlyos helyzetekben nem helyettesítik a pszichoterápiát vagy az orvosi ellátást, de minden terápiát támogathatnak.
A fiataloké kifejezetten sebezhető korosztály, óriási a környezet befolyása. A már említett Európai iskolavizsgálat eredményei alapján a magyar diákok kevesebb mint fele érzi tartósan jónak a lelkiállapotát, és a probléma a lányok körében még inkább jelentős. Az Egészségügyi Világszervezet és a UNESCO egészségfejlesztő iskolastandardjai világos képet mutatnak: teljes intézményre kiterjedő, „whole-school” megközelítésre van szükség. A mindennapi rutinba beágyazott jóllétprogramokkal, a tanári kompetenciák erősítésével, szülői partnerséggel és a szakemberekkel fenntartott aktív, szoros kapcsolatokkal lehet eredményt elérni. Biztonságos közeg, kiszámítható napirend, a mozgás és az alvás priorizálása, a digitális eszközökkel kapcsolatos edukáció, korai jelzőrendszer, könnyű beutalási útvonalak – mindez az oktatási, működési kultúra fejlesztéséről szól.
Az oktatás ugyanis az egészségügy prevenciós ágazata is.
A felnőttek esetében pedig a lelki egészség megőrzésének frontvonala a munkahely lehet. A kutatások szerint a leghatékonyabb eszközök a szervezeti beavatkozások: a munkaszervezés, a terhelés és az autonómia egyensúlyának megteremtése, a vezetők célirányos képzése, a munkába való visszatérés támogatása, rugalmas lehetőségek. Egy „mostbanlenni-hétfő” önmagában viszont kevés: struktúra, képzés, a munkahelyi kultúra fejlesztése és mérések szükségesek, különben nem érhető el tartós hatás. Erre a nagyobb nemzetközi cégek már régen rájöttek.
Gyakran halljuk: „mi, magyarok ilyenek vagyunk”. Kulturális tényezők, az érzelemkifejezés és a segítségkérés mintái valóban befolyásolják, hogy miként azonosítjuk a tüneteket, és mikor kérünk támogatást, de önmagukban nem magyarázzák sem a járványhoz köthető romlást, sem a fiatalok mutatóit. A segítséghez való hozzáférhetőség, az egészségértés és a stigmatizáció együtt rajzolja ki a képet, és ezen a három területen van a legnagyobb mozgásterünk is: érthető információ, könnyen elérhető szolgáltatások és előítéleteket enyhítő edukáció.
A család a legkisebb méretű és egyben a legnagyobb hatású rendszer.
Egy család mindent nem tud megoldani, ez nem is feladata, de az alapszabályokkal rengeteget tehet: rendszeres alvás, rendszeres testmozgás, közös étkezések telefon nélkül, napi csendes óra, amikor a gyerek és a felnőtt nem teljesít, csak van.
A gyerekeknél a korai jelzések felismerése döntő: tartós alvászavar, visszahúzódó viselkedés, indokolatlan dühkitörések, a teljesítmény visszaesése, testkép- vagy étkezési zavarok. Szülőként nem feladatunk eldönteni, hogy pszichológus vagy pszichiáter kell, az a feladatunk, hogy időben észleljük a figyelmeztető jeleket, segítséget kérjünk, és irányt mutassunk a folyamat egésze alatt.
A mentális egészség ma már nem csak szakrendelői kérdés: a közösségi média és a rövid videók uralják a figyelmet. A kihívás az egészségügyi szakemberek számára is világos: vagy mi visszük oda a hiteles üzeneteket, ahol az emberek az idejüket töltik, vagy valaki más visz oda álhírt. Amit a közösségi médiában látunk, az sokszor már kimeríti a kuruzslás fogalmát. Szükséges rendet tenni ebben a térben, és a szakemberek hitelességének nagyobb hangot adni. Ezért ma már orvosként, szakemberként is egyre inkább feladat – még ha nem is mindenkinek – belépni ezekbe a terekbe, érthetően, röviden, vitaképesen. A cél nem az influenszerkedés, hanem a kármegelőzés: ha egy tévhit terjedni kezd, a kár is gyorsan nő, ha viszont időben elérjük az embereket, megelőzhető a jóhiszeműek félreinformálása.
Lelkielsősegélyvonal: 116-123 (0–24, anonim, ingyenes)
Kék vonal – fiataloknak: 116-111 (0–24, anonim, ingyenes)
DélUtán – idősek lelkisegélye: 06-80-200-866 (18–21)
A szerző gyermektraumatológus, miniszterelnöki biztos
Nyitókép: Shutterstock