Magyarország Szentkirályi Alexandra Békemenet közösségi média

Futótűzként terjed a közösségi médiában: idén is lesz Békemenet

2026. február 17. 11:11

Közzétették az időpontját is.

2026. február 17. 11:11
null

Kiderült, hogy idén újra lesz Békemenet. A rendezvényre március 15-én fog sor kerülni, számolt be róla Szentkirályi Alexandra.

Március 15-én Békemenetet tart a CÖF-CÖKA – tudatta Csizmadia László, a Civil Összefogás Fórum – Civil Összefogás Köhasznú Alapítvány (CÖF-CÖKA) elnöke a szervezet sajtótájékoztatóján, írja a Magyar Nemzet. A pontos útvonalat és a Békemenet kezdési időpontját később fogják ismertetni.

Csizmadia mindenkit arra biztatott, hogy vegyen részt a Békemeneten.

Legutóbb tavaly október 23-án tartottak Békemenetet, amelyen hatalmas tömeg vett részt.

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

 

 

