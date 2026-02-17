Futótűzként terjed a közösségi médiában: idén is lesz Békemenet

Csak két perc: videón a legdurvább ukrán fenyegetések Zelenszkijtől a rettegett ukrán őrnagyig
Magyarország katonai megszállásától a választási eredmények megtámadásáig – minden belefér az EU-s csatlakozást követelő ukrán megszólalók szerint.
Közzétették az időpontját is.
Kiderült, hogy idén újra lesz Békemenet. A rendezvényre március 15-én fog sor kerülni, számolt be róla Szentkirályi Alexandra.
Március 15-én Békemenetet tart a CÖF-CÖKA – tudatta Csizmadia László, a Civil Összefogás Fórum – Civil Összefogás Köhasznú Alapítvány (CÖF-CÖKA) elnöke a szervezet sajtótájékoztatóján, írja a Magyar Nemzet. A pontos útvonalat és a Békemenet kezdési időpontját később fogják ismertetni.
Csizmadia mindenkit arra biztatott, hogy vegyen részt a Békemeneten.
Legutóbb tavaly október 23-án tartottak Békemenetet, amelyen hatalmas tömeg vett részt.
