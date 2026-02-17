Futótűzként terjed a közösségi médiában: idén is lesz Békemenet

Kiderült, hogy idén újra lesz Békemenet. A rendezvényre március 15-én fog sor kerülni, számolt be róla Szentkirályi Alexandra.

Március 15-én Békemenetet tart a CÖF-CÖKA – tudatta Csizmadia László, a Civil Összefogás Fórum – Civil Összefogás Köhasznú Alapítvány (CÖF-CÖKA) elnöke a szervezet sajtótájékoztatóján, írja a Magyar Nemzet. A pontos útvonalat és a Békemenet kezdési időpontját később fogják ismertetni.