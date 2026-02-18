Minden jel arra utal, belenyúlnának a magyar választásokba – gyanús, mit akarnak a voksolásra vonatkozó online adatokkal

Eldőlt a közelmúlt egyik legfontosabb jogi csatája, és egy berlini bíróság végül arra kötelezte Elon Musk közösségi oldalát, az X-et, hogy adatokat adjon át a közelgő magyar választással kapcsolatban – értesült a Politico. A döntés súlyára korábban Lánczi Tamás, a Szuverenitásvédelmi Hivatal igazgatója is felhívta a figyelmet.