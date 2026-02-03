Itt a forgatókönyv: így próbálnak meg idegen erők beavatkozni az áprilisi választásokba

Ezután következik a tömeges adatkiadás kikényszerítése. A hivatal elnöke szerint az X ellen zajló per célja az, hogy manipulálható bizonyítékokat gyűjtsenek a választási csalási narratívájuk utólagos megerősítésére. „Ha ugyanis sem a választási jelentések, sem a szavazatszámlálás tapasztalatai nem támasztják alá a narratívát, akkor maga a per általuk várt eredménye lesz az eszköz: a megszerzett adatokból gyártott statisztikáik alapján lehet majd kimondani, hogy beavatkozás történt” – írta, hozzátéve, hogy végül marad a környező országokból már ismert forgatókönyv: civil jelentések, nemzetközi fórumokra szánt anyagok, jogi és politikai nyomásgyakorlás, majd az eredmény legitimitásának vitatása.

Ha ez sem elegendő, demonstrációk és utcai zavargások következnek”

– írta Lánczi Tamás.

A hivatal elnöke összefoglalva végül azt írta: „A Democracy Reporting International fellépése tehát nem egy elszigetelt akció, hanem egy előre felépített folyamat része. Az adatvita nem a végcél, hanem az eszköz: egy olyan narratíva megalapozása, amely akkor is működik, ha azt tények nem támasztják alá.”

A Szuverenitásvédelmi Hivatal vezetője szerint a 2026-os választás tétje az, hogy meg tudjuk-e védeni a választási eljárás és az eredmény törvényességét az utólagos delegitimálási kísérletekkel szemben. „A Szuverenitásvédelmi Hivatal mindent megtesz, hogy feltárja és nyilvánosságra hozza a beavatkozási műveletben részt vevő, külföldről finanszírozott politikai nyomásgyakorló hálózat szereplőit és tevékenységét” – tette végül hozzá Lánczi Tamás.