Ft
Ft
3°C
-4°C
Ft
Ft
3°C
-4°C
02. 03.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 03.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
beavatkozás lánczi tamás szuverenitásvédelmi hivatal democracy reporting international választás

Itt a forgatókönyv: így próbálnak meg idegen erők beavatkozni az áprilisi választásokba

2026. február 03. 20:00

A Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke az utcai zavargásokat sem tartja kizártnak.

2026. február 03. 20:00
null

„Külföldi pénzből szervezik a 2026-os választási eredmény megkérdőjelezését és az utcai zavargások előkészítését” – írta közösségi oldalán a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke. Lánczi Tamás kifejetette, hogy Február 17-én másodfokon folytatódik Berlinben az az eljárás, amelyben a Democracy Reporting International – esetleges beavatkozás kockázatának felmérésére hivatkozással – azt követeli, hogy az X adja át a 2026-os magyar országgyűlési választással kapcsolatos adatokat. 

Lánczi szerint bár ez az ügy első pillantásra egy egyszerű adatigénylés iránti pernek tűnhet, valójában azonban 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Hoppá: már a német kancellár is tudja, melyik párt nyeri a magyar választásokat

Hoppá: már a német kancellár is tudja, melyik párt nyeri a magyar választásokat
Tovább a cikkhezchevron

szervesen illeszkedik abba a struktúrába, amely az elmúlt években lépésről lépésre épült ki a magyar választások körül.

A Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke szerint a rendelkezésre álló információk alapján olyan koordinált előkészítő tevékenység zajlik, amely a 2026-os magyar országgyűlési választás törvényességének megkérdőjelezését, valamint az azt követő utcai demonstrációk, zavargások lehetőségének megteremtését célozza.

„A minta jól felismerhető. Először nemzetközi »kutatási« és »jogállamisági« narratívák jelennek meg, amelyek rögzítik, hogy a választás kockázatos, sérülékeny, potenciálisan tisztességtelen. Ezeket a narratívákat nemzetközi politikai nyomásgyakorló központok állítják elő, uniós, nyugat-európai kormányzati, valamint transzatlanti finanszírozási segítséggel” – mutatott rá a hivatal elnöke.

Ezt is ajánljuk a témában

Lánczi Tamás szerint a második lépés a szervezeti infrastruktúra kiépítése. „Nemzetközi módszertani központok, berlini és brüsszeli székhelyű aktivista- és jogvédő szervezetek, valamint hazai közvetítő szereplők kapcsolódnak össze a narratívák egységesítése érdekében. Ennek az aktivista hálózatnak a szervezése most is folyamatban van Magyarországon, korábban Ukrajnában, Lengyelországban és Szerbiában aktív szereplők részvételével” – hangsúlyozta a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke hozzátéve, hogy a harmadik szint már nem narratív, hanem operatív. 

Lánczi szerint a szavazatszámlálást is megszervezik. 

„Pártdelegáltnak álcázott, valójában nyomásgyakorló szervezetek által kiképzett és küldött aktivistákat irányítanak a szavazókörökbe. Ez a stratégia nem a választási eljárás tisztaságát támogatja, hanem azt készíti elő, hogy az eredmény vitathatóvá váljon” – fogalmazott. 

Ezután következik a tömeges adatkiadás kikényszerítése. A hivatal elnöke szerint az X ellen zajló per célja az, hogy manipulálható bizonyítékokat gyűjtsenek a választási csalási narratívájuk utólagos megerősítésére. „Ha ugyanis sem a választási jelentések, sem a szavazatszámlálás tapasztalatai nem támasztják alá a narratívát, akkor maga a per általuk várt eredménye lesz az eszköz: a megszerzett adatokból gyártott statisztikáik alapján lehet majd kimondani, hogy beavatkozás történt” – írta, hozzátéve, hogy végül marad a környező országokból már ismert forgatókönyv: civil jelentések, nemzetközi fórumokra szánt anyagok, jogi és politikai nyomásgyakorlás, majd az eredmény legitimitásának vitatása. 

Ha ez sem elegendő, demonstrációk és utcai zavargások következnek”

– írta Lánczi Tamás.

A hivatal elnöke összefoglalva végül azt írta: „A  Democracy Reporting International fellépése tehát nem egy elszigetelt akció, hanem egy előre felépített folyamat része. Az adatvita nem a végcél, hanem az eszköz: egy olyan narratíva megalapozása, amely akkor is működik, ha azt tények nem támasztják alá.”

A Szuverenitásvédelmi Hivatal vezetője szerint a 2026-os választás tétje az, hogy meg tudjuk-e védeni a választási eljárás és az eredmény törvényességét az utólagos delegitimálási kísérletekkel szemben. „A Szuverenitásvédelmi Hivatal mindent megtesz, hogy feltárja és nyilvánosságra hozza a beavatkozási műveletben részt vevő, külföldről finanszírozott politikai nyomásgyakorló hálózat szereplőit és tevékenységét” – tette végül hozzá Lánczi Tamás.

Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP
 

Összesen 16 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
voligo
•••
2026. február 03. 21:47 Szerkesztve
Lehet, hogy most Amerika nem a világ kedvence, de elég ereje van, hogy érvényesítse a szavát simlis antidemokratikus erőkkel szemben, akár vámokkal is. Csak kellő számban kell itt lenniük és azzal hitelesíteniük a demokratikus magyar választást. Semmi rosszat nem kérünk tőlük, csak hogy igazolják az igazságot, az ellenségeinkkel szemben is. Ezzel segíthetnek most nekünk és ezt kérjük tőlük. Küldjenek kétezer hitelesített nemzetközi választási biztost a magyar demokratikus választásokat ellenőrizni.
Válasz erre
0
0
nuevoreynuevaley
2026. február 03. 21:18
Szep kis osszeeskuves elmelet, minden konkretum nelkul. Havi 6 millios fizetesert en is irnek ilyet, meg 2t is
Válasz erre
1
5
Grabb71
•••
2026. február 03. 20:37 Szerkesztve
Árad az agitprop is: info.hvg.hu/vilagossag
Válasz erre
3
0
Bitrex®
2026. február 03. 20:36
Minden választóhelyiségbe egy ICE ügynököt!
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!