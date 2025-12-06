Ft
TikTok J D Vance Elon Musk DSA Európai Bizottság Európai Unió közösségi média Egyesült Államok

Gigabírsággal sújtották Elon Musk cégét Von der Leyenék

2025. december 06. 12:57

A jobboldali vezérigazgató cégét pécézte ki magának az Európai Bizottság.

2025. december 06. 12:57
null

Az Európai Bizottság pénteken 120 millió eurós bírságot rótt ki Elon Musk közösségi média platformjára, az X-re, ami az első hivatalos büntetés, amelyet az Európai Unió új tartalommoderációs szabályai – a Digitális Szolgáltatások Törvénye (DSA) – alapján szabtak ki – írja a Politico.

  • megsértette az átláthatósági követelményeket,
  • megtévesztő módon alakította át a kék pipát fizetős funkcióvá,
  • nem biztosított megfelelő betekintést hirdetési adatbázisába és
  • nem tette elérhetővé a szükséges nyilvános adatokat a kutatók számára.

A büntetés ugyan mérsékeltebb, mint korábbi uniós techbírságok, de Washingtonban így is heves reakciókat váltott ki. Az amerikai alelnök, J. D. Vance szerint az EU „azért bünteti az X-et, mert az nem cenzúráz”, és úgy fogalmazott:

Az EU-nak támogatnia kellene a szólásszabadságot, nem pedig szemetet érő indokok miatt megtámadni amerikai cégeket.”

Musk válasza ennyi volt:

Nagyon köszönöm.”

A Bizottság azonban visszautasítja a cenzúravádakat. Henna Virkkunen, az EU technológiai szuverenitásért felelős alelnöke kijelentette:

Nem a legmagasabb bírságokat akarjuk kiszabni, hanem biztosítani szeretnénk, hogy betartsák a digitális jogszabályokat.”

A DSA alapján a cégek akár világméretű bevételük 6 százalékáig terjedő büntetést is kaphatnának, az X most kiszabott bírsága tehát a skála alsó szegélyéhez tartozik. Virkkunen szerint a 120 millió eurós összeg „arányos”, és figyelembe vették „a jogsértés természetét, súlyát és időtartamát”.

A TikTokra ezzel szemben nem szabtak ki büntetést: a platform vállalta, hogy módosítja az adatbázisát, így a Bizottság lezárta a cég ellen folyó vizsgálatot. A TikTok szóvivője külön hangsúlyozta:

Elvárjuk, hogy a DSA-t minden platformra egyformán alkalmazzák.”

Brüsszelben nő a nyomás, hogy a Bizottság végre lezárja az X elleni nagy horderejű vizsgálatot, amely még mindig tart az illegális tartalom elleni fellépés és a manipuláció elleni küzdelem terén.

A transzatlanti feszültség azonban tovább fokozódik:

az Egyesült Államok szerint az EU „szabályozási túlkapásokat” követ el, és akár kereskedelmi megtorlás is szóba került.

Az X egyelőre nem reagált az ügyre.

***

Fotó: Nicolas TUCAT / AFP

