Tragédia: újabb zsidóellenes merénylet, ezúttal két halálos áldozatról tudni

Jiszráél Kac védelmi miniszter bejelentette: utasította a hadsereget, hogy

azonnal és teljes erővel lépjen fel Kabatijával szemben, ahonnan a terrorista elindult”.

A hadsereg megerősítette, hogy katonai erők hatoltak be a ciszjordániai városba, és „jelentős hadműveleti tevékenységre” készülnek a település körbezárásával.

A nyomozás kiderítette, hogy a terrorista először egy 16 éves fiút gázolt el Bét-Seánban, aki könnyebben megsérült, ezt követően nézett további áldozatok után, így akadt a szintén elgázolt 68 éve férfire.