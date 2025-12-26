Tragédia: újabb zsidóellenes merénylet, ezúttal két halálos áldozatról tudni

Újabb antiszemita támadás rázta meg Ausztráliát: a hatóságok még mindig keresik a gyújtogatót
Kigyulladt egy gépkocsi Sydneyben, a tetején a hanukát ünneplő transzparenssel.
Az elkövetőt őrizetbe vették.
Izrael északi részén, Jezréel-völgyében pénteken egy 68 éves férfit elgázolt, majd egy 18 éves nőt halálra késelt és többeket megsebesített egy palesztin merénylő, akit később az izraeli belbiztonsági szolgálat egyik tagja meglőtt, majd őrizetbe vett – írja az MTI. Az újabb zsidóellenes támadás beleillik az ünnepi időszak antiszemita merényleteinek világszerte tapasztalható sorozatába.
A terrorista a ciszjordániai Kabatija nevű város lakója. Először egy férfit szándékosan halálra gázolt az észak-izraeli Bét-Seán városban, majd egy fiatal nőt halálra késelt az Ein Harod nevű kibuc közelében. A férfi két további embert könnyebben megsebesített.
Az elkövető Afúla város környékére menekült, ahol az izraeli belbiztonsági szolgálat, a Sin Bét egyik munkatársa rálőtt, megsebesítette, és őrizetbe vette. A Sin Bét is részt vesz az eset kivizsgálásában.
Jiszráél Kac védelmi miniszter bejelentette: utasította a hadsereget, hogy
azonnal és teljes erővel lépjen fel Kabatijával szemben, ahonnan a terrorista elindult”.
A hadsereg megerősítette, hogy katonai erők hatoltak be a ciszjordániai városba, és „jelentős hadműveleti tevékenységre” készülnek a település körbezárásával.
A nyomozás kiderítette, hogy a terrorista először egy 16 éves fiút gázolt el Bét-Seánban, aki könnyebben megsérült, ezt követően nézett további áldozatok után, így akadt a szintén elgázolt 68 éve férfire.
Bár az Iszlám Állam területi uralma évekkel ezelőtt összeomlott, a terrorszervezet ideológiája és online hálózata továbbra is halálos támadásokra inspirál világszerte.
Ezt követően az Ein Harod kibuc környékére hajtott, ahol az út mentén halálra késelte a kibuc egyik 18 éves lakóját. Egy afúlai kereszteződés felé folytatta útját, ahol megpróbált elgázolni egy 37 éves férfit. Ott szemtanúk szerint nekiütközött egy villanyoszlopnak, majd felkapott egy nagy követ, és fejbe vágta vele újabb áldozatát, akit később kórházba szállítottak.
A sebesültet autóval éppen arra járó arab orvosnők részesítették elsősegélyben.
Ezután egy, a helyszínen tartózkodó biztonsági a terroristát meglőtte és elfogta. A hadsereg szerint a támadó néhány nappal ezelőtt engedély nélkül hatolt be Izraelbe, és korábban több évig dolgozott a zsidó államban tartózkodási engedély nélkül.
(MTI)
Fotó: GABRIEL BOUYS / AFP