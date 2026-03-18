valorizációs szorzó pénzügyek nyugdíj

Döbbenetes számok bizonyítják, mennyi pénzt hozhat egy év – mutatjuk a milliós nyugdíjcsapdát

2026. március 18. 14:39

A nyugdíjba vonulás időzítése az egyik legfontosabb pénzügyi döntés.

A nyugdíjba vonulás időzítése az egyik legfontosabb pénzügyi döntés, amely hosszú távon jelentős hatással van a jövedelemre. A nyugdíj összegének meghatározásában kulcsszerepet játszik az úgynevezett valorizációs szorzó, amely a korábbi évek kereseteit a jelenlegi bérszínvonalhoz igazítja. Ennek köszönhetően a több évtizeddel ezelőtti fizetések nem az akkori, alacsony értékükön, hanem a mai kereseti viszonyokhoz igazítva számítanak bele a nyugdíj alapjába – írja a Blikk

A rendszer egyik sajátossága, hogy míg az aktív dolgozók jövőbeni nyugdíját a bérek növekedéséhez igazítják, addig a már megállapított nyugdíjak csak az inflációval emelkednek. Ez azt jelenti, hogy gyors bérnövekedés idején már egyetlen év várakozás is számottevő különbséget eredményezhet. A jelenlegi számítások szerint a várhatóan 9,4 százalékos valorizáció akár havi több tízezer forinttal magasabb induló nyugdíjat jelenthet annak, aki egy évvel később igényli az ellátást.

Egy konkrét példán keresztül ez jól érzékelhető: 

egy átlagos kereseti szint mellett egy év halasztás havi szinten közel 50 ezer forintos különbséget eredményezhet,

ami éves szinten több százezer forint többletbevételt jelent. Hosszabb távon, akár két évtizedes nyugdíjfolyósítás mellett ez az eltérés több millió forintra is rúghat. Ráadásul a később megállapított, magasabb alapra számított nyugdíj az inflációkövető emelésekkel együtt tovább növeli ezt a különbséget.

Ugyanakkor a döntés nem kizárólag pénzügyi kérdés. A későbbi nyugdíjigénylés egyben azt is jelenti, hogy az érintett egy évnyi ellátásról lemond, amelynek „megtérülése” több év alatt valósul meg. Matematikailag ugyanakkor – különösen tartós bérnövekedés mellett – a halasztás hosszabb távon kedvezőbb lehet. Összességében tehát a nyugdíj időzítése komplex mérlegelést igényel, amelyben a gazdasági környezet és az egyéni élethelyzet egyaránt meghatározó szerepet játszik.

Nyitókép: Bodnár Boglárka / MTI

