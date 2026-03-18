Döbbenetes számok bizonyítják, mennyi pénzt hozhat egy év – mutatjuk a milliós nyugdíjcsapdát

A nyugdíjba vonulás időzítése az egyik legfontosabb pénzügyi döntés, amely hosszú távon jelentős hatással van a jövedelemre. A nyugdíj összegének meghatározásában kulcsszerepet játszik az úgynevezett valorizációs szorzó, amely a korábbi évek kereseteit a jelenlegi bérszínvonalhoz igazítja. Ennek köszönhetően a több évtizeddel ezelőtti fizetések nem az akkori, alacsony értékükön, hanem a mai kereseti viszonyokhoz igazítva számítanak bele a nyugdíj alapjába – írja a Blikk.

A rendszer egyik sajátossága, hogy míg az aktív dolgozók jövőbeni nyugdíját a bérek növekedéséhez igazítják, addig a már megállapított nyugdíjak csak az inflációval emelkednek. Ez azt jelenti, hogy gyors bérnövekedés idején már egyetlen év várakozás is számottevő különbséget eredményezhet. A jelenlegi számítások szerint a várhatóan 9,4 százalékos valorizáció akár havi több tízezer forinttal magasabb induló nyugdíjat jelenthet annak, aki egy évvel később igényli az ellátást.