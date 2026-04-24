Változás a nyugdíj-folyósításban: májusban nem úgy fog érkezni, mint áprilisban

Rendkívüli intézkedésnek tűnhet az áprilisi korábbi kifizetés, pedig csak egy kiszámítható rendszer része.
Miután áprilisban korábban utalták ki a nyugdíjakat, májusban visszaáll a megszokott rendszer, vagyis a hónap 12. napján.
A 2026-os évre vonatkozó nyugdíjfolyósítási dátumokat még tavaly decemberében tette közzé a Magyar Államkincstár, amely szerint május 12-én, kedden érkezik meg a nyugdíj a bankszámlákra. Áprilisban ennél korábban, 10-én kapták meg a nyugdíjasok az ellátást, mivel előző hónapban 12-e vasárnapra esett, és ilyen esetekben mindig korábban történik az utalás.
Az év hátralevő részében júliusban, és szeptemberben érkezhet korábban a nyugdíj; július 10-én, pénteken, és szeptember 11-én, szintén pénteken. Decemberben különösen korán, már 2-án a számlákon lesz a nyugdíj, hogy az idősek még bőven az ünnepek előtt megkapják az ellátást.
Fontos megjegyezni, hogy postai kézbesítés esetén néhány nap eltérés lehet, a Magyar Posta kézbesítésétől függően.
