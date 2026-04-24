Változás a nyugdíj-folyósításban: májusban nem úgy fog érkezni, mint áprilisban

Az év hátralevő részében júliusban, és szeptemberben érkezhet korábban a nyugdíj; július 10-én, pénteken, és szeptember 11-én, szintén pénteken. Decemberben különösen korán, már 2-án a számlákon lesz a nyugdíj, hogy az idősek még bőven az ünnepek előtt megkapják az ellátást.

Fontos megjegyezni, hogy postai kézbesítés esetén néhány nap eltérés lehet, a Magyar Posta kézbesítésétől függően.

