04. 20.
hétfő
04. 20.
hétfő
tisza párt madách simonovits raskó györgy üzleti hatalmi Magyar Péter nyugdíj orbán

Ami itt készül, az nemcsak a patrióta magyaroknak lesz rossz, hanem a Tisza-szavazóknak is

2026. április 20. 15:05

Remélhetőleg az utóbbiak is hamar rádöbbennek erre.

2026. április 20. 15:05
null
Horváth K. József
Horváth K. József
Mandiner

A kampány során Simonovits András, a Tisza nyugdíjszakértője gyakran a nyugdíjak nagyvonalúságáról beszélt, amitől az embert eleve kiverte a víz. Ha hozzászámítjuk, hogy a sorosista Közép-európai Egyetem vendégtanára, akkor még inkább elfog minket a kétségbeesés. Már csak azért is, mert 

ez az egyetem mindig a nagytőke, a pénzemberek, a globalizmus oldalán áll, a társadalom többségével, a kisemberek tömegével soha nem törődik.

Simonovits legutóbb az Ellenpont által szemlézett 24.hu-cikkben is mérlegre tette a költségvetés érdekeit az emberi élettel, mint olyannal, s nem hiszik el, az emberi élet találtatott könnyűnek. Jó, hogy tiszás, de akkor is elsősorban ember. Azt hittem, nem hiszek a szememnek. Simonovits szerint

„költségvetésileg ez felelőtlen, mert a tehetősebb emberek tovább élnek, és akkor aránytalanul meg fogja terhelni ez az extra kiadás a kasszát.” Akinek tehát  magas nyugdíja van, akár milliós, „az nem 15-20 évet fog átlagosan eltölteni a rendszerben, hanem 30 évet.” 

És akkor mi van? Éljen, ameddig csak tud. Ugyanilyen lesújtóan nyilatkozott a Nők40 programról, mondván, ha „valaki 60 évesen, mint nő, elmegy 40 éves jogviszonnyal, másnap ott marad, büntetés nélkül kapja a teljes nyugdíját.” És? Kinek fáj az Simonovitson meg a tiszásokon kívül, hogy a családot összetartó nők, akik átlagon felül teljesítettek életük során, nemcsak dolgoztak, hanem gyereket szültek, neveltek, és nagymamaként is fontos szerep vár rájuk a családi életben, ilyen kedvezményben részesülnek? Ez az egyik vívmánya az Orbán-rendszernek, amely 2011 óta nyújtja ezt a kedvezményt az asszonyoknak. És soha senki nem szólalt föl ellene. Nem tüntettek a mamahotelben élő fiatalok se, a tiszások első számú királycsinálói. Ez még nekik is megfelelt, csak Simonovitsnak nem, aki összekeveri a szezont a fazonnal, a gazdaságot működtető embereket a költségvetés számaival. Nem kérdés ugyanis, hogy az értéket előállító emberek nélkül nincs bevétel, nincs adó, ergo nincs költségvetés. Akkor meg mire ez a fiskális okoskodás? 

Be kell látni, hogy az emberségesség filozófiája mindent megelőz. Legalábbis meg kellene hogy előzzön. Ha a valóságban is megelőzne, akkor például soha nem lenne háború. 

Sok irodalmi műben az üzlet nemcsak felülírja az emberiességet, hanem statisztikai adattá silányítja az embert. Dickens Karácsonyi énekében Scrooge alakja a tiszta üzleti logika megtestesítője. Számára a szegények csak „felesleges népesség”, akiket a dologházakba kell küldeni. Dickens megmutatja, hogy amíg Scrooge csak a számokat nézi, megszűnik embernek lenni. „Megváltása” éppen az, amikor újra észreveszi az emberi szenvedést a mérlegadatok mögött. 

A Kurázsi mamában a háború maga az üzlet. A főhősnő a gyerekei életével fizet azért, mert üzletelni akar a háborúban; a kereskedői logika itt közvetlenül az anyai ösztönök és az emberiesség ellen dolgozik.  

Madáchnál, Az ember tragédiája londoni színében jelenik meg legélesebben az a világ, ahol mindennek ára van, de semminek nincs értéke. A „szabad verseny” nevében a gyengéket eltapossák, a szerelmet pedig megvásárolják. Madách szerint az üzleti szemlélet elszemélyteleníti a világot, ahol a közösség atomjaira hullik. Sorolhatnánk még a rossz példákat. 

A Tisza azonban mindig képes arra, hogy az emberiességet háttérbe helyezze az üzleti, hatalmi szempontokhoz képest. 

Raskó György, a Tisza Párt támogatója, 2024 novemberében egy azóta törölt Facebook-bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy az idős választók természetes elfogyása kedvez a Tisza Pártnak. Meglátása szerint minden egyes nap, ami a választásig hátravan, a kormánypártnak kedvezőtlen demográfiai változásokat hoz. Magyar Péter persze elhatárolódott a kijelentéstől, hangsúlyozva, hogy Raskó nem tagja a pártnak, csupán egy szakértő, aki segítette a munkájukat. A kérdés az, szabad-e ilyen szakértőkkel dolgozni? Az érintett később elismerte, hogy valóban írt a demográfiai trendekről, de tagadta, hogy bárki halálát kívánta volna. 

Magyar Péterről sajnos köztudomású, hogy az állításait utóbb letagadja. Hogy aztán éppen melyik győzedelmeskedik, 

azt legtöbbször a pillanatnyi hatalmi érdek, illetve a Brüsszel felől fújó hátszél erőssége határozza meg. 

És ez nemcsak a patrióta magyaroknak lesz rossz, hanem a Tisza-szavazóknak is. Remélhetőleg az utóbbiak is hamar rádöbbennek erre.

(Nyitókép: Youtube-képernyőfotó)

 

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
mlotta
2026. április 20. 17:15
Jön a migránskvóta érkeznek a muzulmánhordák itt a keverttársadalom Von der Leyen: Magyarországnak sietnie kell a "reformokkal", különben elesik a helyreállítási alap 6,5 milliárd eurójától
johannluipigus
2026. április 20. 17:08
Aki miniszterelnök urunk regnálása alatt is ruppótlan volt, leszámítva a csókosokat poloska alatt is ruppótlanok lesznek. Ha még ehhez hozzájönnek a tiszartól várható megszorítások, akkor ahogy obsitos barátunk mondta, nekik az lesz a jutalom ami nekünk a bünti.
ztibi
2026. április 20. 16:13
Ez annyira tróger, sivatagi vándor, tényleg az ember legszívesebben belerúgna, de majd megteszi az élet helyettünk!
Obsitos Technikus
2026. április 20. 16:13
Ők ugyanazt fogják kapni jutalmul, amit mi büntetésül.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!