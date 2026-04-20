Raskó György, a Tisza Párt támogatója, 2024 novemberében egy azóta törölt Facebook-bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy az idős választók természetes elfogyása kedvez a Tisza Pártnak. Meglátása szerint minden egyes nap, ami a választásig hátravan, a kormánypártnak kedvezőtlen demográfiai változásokat hoz. Magyar Péter persze elhatárolódott a kijelentéstől, hangsúlyozva, hogy Raskó nem tagja a pártnak, csupán egy szakértő, aki segítette a munkájukat. A kérdés az, szabad-e ilyen szakértőkkel dolgozni? Az érintett később elismerte, hogy valóban írt a demográfiai trendekről, de tagadta, hogy bárki halálát kívánta volna.
Magyar Péterről sajnos köztudomású, hogy az állításait utóbb letagadja. Hogy aztán éppen melyik győzedelmeskedik,
azt legtöbbször a pillanatnyi hatalmi érdek, illetve a Brüsszel felől fújó hátszél erőssége határozza meg.
És ez nemcsak a patrióta magyaroknak lesz rossz, hanem a Tisza-szavazóknak is. Remélhetőleg az utóbbiak is hamar rádöbbennek erre.
