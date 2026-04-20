Be kell látni, hogy az emberségesség filozófiája mindent megelőz. Legalábbis meg kellene hogy előzzön. Ha a valóságban is megelőzne, akkor például soha nem lenne háború.

Sok irodalmi műben az üzlet nemcsak felülírja az emberiességet, hanem statisztikai adattá silányítja az embert. Dickens Karácsonyi énekében Scrooge alakja a tiszta üzleti logika megtestesítője. Számára a szegények csak „felesleges népesség”, akiket a dologházakba kell küldeni. Dickens megmutatja, hogy amíg Scrooge csak a számokat nézi, megszűnik embernek lenni. „Megváltása” éppen az, amikor újra észreveszi az emberi szenvedést a mérlegadatok mögött.

A Kurázsi mamában a háború maga az üzlet. A főhősnő a gyerekei életével fizet azért, mert üzletelni akar a háborúban; a kereskedői logika itt közvetlenül az anyai ösztönök és az emberiesség ellen dolgozik.

Madáchnál, Az ember tragédiája londoni színében jelenik meg legélesebben az a világ, ahol mindennek ára van, de semminek nincs értéke. A „szabad verseny” nevében a gyengéket eltapossák, a szerelmet pedig megvásárolják. Madách szerint az üzleti szemlélet elszemélyteleníti a világot, ahol a közösség atomjaira hullik. Sorolhatnánk még a rossz példákat.