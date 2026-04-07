Bezzegrománia: kétmilliós külön nyugdíj a bíráknak, a népnek meg szinte semmi

Több mint félmillió volt mezőgazdasági dolgozó juttatásánál negyvenszer többet kapnak.
Romániában februárban összesen 11 898 személynek folyósítottak külön nyugdíjat, köztük korábbi parlamenti tisztviselőknek és diplomatáknak is. Míg a parlamenti tisztviselők átlagosan 6250 lejes külön nyugdíjban részesültek (465 ezer forint), az országban több mint félmillió nyugdíjas él havonta ennek tizedéből.
Közel hatezer volt bíró és ügyész pedig átlagosan 25 ezer lejes (majdnem kétmillió forint) különnyugdíjat kapott
– derült ki az Országos Nyugdíjpénztár (CNPP) vasárnap közölt adataiból.
A speciális törvények értelmében kiszámított juttatásból a volt parlamenti tisztviselők mellett a polgári repülés terén dolgozók, nyugalmazott diplomaták, bírók és ügyészek, a számvevőszéki alkalmazottak, valamint a törvényszéki és ügyészségi kisegítő személyzet kapott februárban külön nyugdíjat, legalább hatezer lej értékben.
Mindeközben Romániában 2025-ben 2763 lej volt az átlagnyugdíj (250 ezer forint), és több mint félmillió mezőgazdasági nyugdíjas gyakorlatilag a nyomor határán él: ők alig kapnak havi 679 lejt, vagyis körülbelül 53 ezer forintot.
A nyitókép illusztráció, forrása: Dimitar DILKOFF / AFP