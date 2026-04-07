Ft
Ft
15°C
6°C
Ft
Ft
15°C
6°C
04. 07.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 07.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
országos nyugdíjpénztár cnpp parlamenti tisztviselő bírák nyugdíj Románia

Bezzegrománia: kétmilliós külön nyugdíj a bíráknak, a népnek meg szinte semmi

2026. április 07. 11:03

Több mint félmillió volt mezőgazdasági dolgozó juttatásánál negyvenszer többet kapnak.

2026. április 07. 11:03
null

Romániában februárban összesen 11 898 személynek folyósítottak külön nyugdíjat, köztük korábbi parlamenti tisztviselőknek és diplomatáknak is. Míg a parlamenti tisztviselők átlagosan 6250 lejes külön nyugdíjban részesültek (465 ezer forint), az országban több mint félmillió nyugdíjas él havonta ennek tizedéből. 

Közel hatezer volt bíró és ügyész pedig átlagosan 25 ezer lejes (majdnem kétmillió forint) különnyugdíjat kapott

 – derült ki az Országos Nyugdíjpénztár (CNPP) vasárnap közölt adataiból.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Hangosan kinevették Von der Leyen őrült ötletét: így akarja megmenteni Európát az energiaválságtól

Hangosan kinevették Von der Leyen őrült ötletét: így akarja megmenteni Európát az energiaválságtól
Tovább a cikkhezchevron

A speciális törvények értelmében kiszámított juttatásból a volt parlamenti tisztviselők mellett a polgári repülés terén dolgozók, nyugalmazott diplomaták, bírók és ügyészek, a számvevőszéki alkalmazottak, valamint a törvényszéki és ügyészségi kisegítő személyzet kapott februárban külön nyugdíjat, legalább hatezer lej értékben.

Mindeközben Romániában 2025-ben 2763 lej volt az átlagnyugdíj (250 ezer forint), és több mint félmillió mezőgazdasági nyugdíjas gyakorlatilag a nyomor határán él: ők alig kapnak havi 679 lejt, vagyis körülbelül 53 ezer forintot.

A nyitókép illusztráció, forrása: Dimitar DILKOFF / AFP

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!” – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!” – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
zrx8
2026. április 07. 14:26
Megmondaná valaki, mit keres ebben a cikkben egy polos-kampányvideó ? Mert én ugyan rá nem kattintok..
Válasz erre
1
0
csulak
2026. április 07. 12:31
igy lesz magyarorszagon is, ha poloskauralom lesz
Válasz erre
2
0
google-2
2026. április 07. 12:11
Reméljük, a felmenőik és ők is jó kommunisták voltak - liberálisnak maszkírozva.
Válasz erre
1
0
gullwing
2026. április 07. 11:32
Szőrőstalpú románok... DE ezek kedvenceik egyes itt állomásozó patkányoknak!
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!