Ft
Ft
22°C
8°C
Ft
Ft
22°C
8°C
04. 25.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 25.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tisza Párt Sárvár kifizetés Magyar Péter nyugdíj

Lemondott a tiszás képviselő, vita robbant ki egy miniszterjelölt körül

2026. április 25. 06:14

Időközi választást hozott egy tiszás lemondás, komoly támadások érték a lehetséges oktatási minisztert, a nyugdíjak kifizetése körül pedig ismét tisztázni kellett a helyzetet. Ezek voltak a Mandiner legolvasottabb hírei pénteken.

2026. április 25. 06:14
Nagyon úgy néz ki, hogy a Tisza Párt egy újabb választási helyzettel néz szembe, a Rubovszky Rita körül kialakult vita pedig messze nem arról szólt, amiről kellett volna, a nyugdíjkifizetések kapcsán pedig sokakat meglepett az áprilisi eltérés – ezek a témák érdekelték leginkább a Mandiner olvasóit pénteken.

Lemondott a tiszás képviselő, időközi választás lesz

Időközi önkormányzati választást tartanak augusztusban Sárváron, miután a tiszás Strompová Viktória lemondott képviselői mandátumáról. A politikus egyéniben alulmaradt a fideszes Ágh Péterrel szemben, ugyanakkor a Tisza Párt országos listájáról mégis bejutott az Országgyűlésbe.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A sárvári Vas vármegyei 2. számú választókerületben szoros eredmény született, azonban a történet itt nem ért véget. Mint ismert, Magyar Péter nem hajlandó elismerni Ágh Péter győzelmét, és vitatja a mandátum sorsát.

A jogszabályok értelmében augusztus végéig kell kitűzni az új választást Sárvár 4. számú körzetében.

„Ez fájdalmas tapasztalat volt” – Rubovszky Rita az őt ért támadásokról

Komoly visszhangot váltott ki Rubovszky Rita megszólalása, aki a napokban kialakult vitákról beszélt egy pannonhalmi rendezvényen. A Ciszterci Iskolai Főhatóság igazgatója úgy fogalmazott, a személye körüli polémia valójában nem róla szólt.

Ez fájdalmas tapasztalat volt

– mondta, hozzátéve, hogy a vita során nem az oktatás valós kérdéseiről esett szó, hanem inkább elképzelések, félelmek és benyomások ütköztek. A háttérben az áll, hogy korábban felmerült: Magyar Péter őt kérheti fel oktatási miniszternek. Ez azonban több támogató körében ellenállást váltott ki, különösen liberális és egyházkritikus szereplők részéről, így végül más döntés született.

Változás a nyugdíjfolyósításban májusban

Sokakat érintő hír volt a nyugdíjak érkezésének időpontja is. Áprilisban a megszokottnál korábban utalták az ellátást, májusban azonban visszaáll a rend, így ismét a hónap 12. napján érkezik a nyugdíj.

A Magyar Államkincstár már korábban közzétette az idei dátumokat, amelyek szerint az év során több alkalommal is előfordulhat eltérés. Júliusban és szeptemberben szintén korábbi utalás várható, míg decemberben már 2-án megérkezik az ellátás.

Postai kézbesítés esetén ugyanakkor néhány napos eltérés előfordulhat, a kézbesítés ütemétől függően.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!