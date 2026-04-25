Lemondott a tiszás képviselő, vita robbant ki egy miniszterjelölt körül

Lemondott a tiszás képviselő, időközi választás lesz
Strompová Viktória egyéniben elbukott a fideszes Ágh Péterrel szemben.
Időközi választást hozott egy tiszás lemondás, komoly támadások érték a lehetséges oktatási minisztert, a nyugdíjak kifizetése körül pedig ismét tisztázni kellett a helyzetet. Ezek voltak a Mandiner legolvasottabb hírei pénteken.
Időközi önkormányzati választást tartanak augusztusban Sárváron, miután a tiszás Strompová Viktória lemondott képviselői mandátumáról. A politikus egyéniben alulmaradt a fideszes Ágh Péterrel szemben, ugyanakkor a Tisza Párt országos listájáról mégis bejutott az Országgyűlésbe.
A sárvári Vas vármegyei 2. számú választókerületben szoros eredmény született, azonban a történet itt nem ért véget. Mint ismert, Magyar Péter nem hajlandó elismerni Ágh Péter győzelmét, és vitatja a mandátum sorsát.
A jogszabályok értelmében augusztus végéig kell kitűzni az új választást Sárvár 4. számú körzetében.
Komoly visszhangot váltott ki Rubovszky Rita megszólalása, aki a napokban kialakult vitákról beszélt egy pannonhalmi rendezvényen. A Ciszterci Iskolai Főhatóság igazgatója úgy fogalmazott, a személye körüli polémia valójában nem róla szólt.
Ez fájdalmas tapasztalat volt
– mondta, hozzátéve, hogy a vita során nem az oktatás valós kérdéseiről esett szó, hanem inkább elképzelések, félelmek és benyomások ütköztek. A háttérben az áll, hogy korábban felmerült: Magyar Péter őt kérheti fel oktatási miniszternek. Ez azonban több támogató körében ellenállást váltott ki, különösen liberális és egyházkritikus szereplők részéről, így végül más döntés született.
Sokakat érintő hír volt a nyugdíjak érkezésének időpontja is. Áprilisban a megszokottnál korábban utalták az ellátást, májusban azonban visszaáll a rend, így ismét a hónap 12. napján érkezik a nyugdíj.
A Magyar Államkincstár már korábban közzétette az idei dátumokat, amelyek szerint az év során több alkalommal is előfordulhat eltérés. Júliusban és szeptemberben szintén korábbi utalás várható, míg decemberben már 2-án megérkezik az ellátás.
Postai kézbesítés esetén ugyanakkor néhány napos eltérés előfordulhat, a kézbesítés ütemétől függően.
