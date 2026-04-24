04. 24.
péntek
tisza ciszterci iskolai főhatóság rubovszky rita pannonhalmi főapátság magyar kurír katolikus Magyar Péter

„Ez fájdalmas tapasztalat volt” – Rubovszky Rita az őt ért támadásokról

2026. április 24. 20:43

Múlt héten még arról volt szó, a katolikus tanár lehet az új oktatási miniszter, ám Magyar Péter támogatóinak egyházellenes szárnya rögtön támadásba lendült, végül pedig a leendő miniszterelnök a liberálisoknak tetsző döntést hozott. Rubovszky Rita szerint a személye körül kialakult polémia valójában nem arról szólt, amiről szólnia kellett volna.

2026. április 24. 20:43
Rubovszky Rita

Rubovszky Rita, a Ciszterci Iskolai Főhatóság igazgatója csütörtök délután nyitotta meg a Pannonhalmi Főapátság „Iskola a láthatáron” című, a 2026-as Iskola tematikus évad időszaki kiállítását. Beszédében – amelyet a Magyar Kurír katolikus hírportál teljes terjedelmében közreadott – érintette a napokban a személye körül kialakult vitákat is.

Mint fogalmazott: „A kiállítás címe, Iskola a láthatáron, természetesen megidézi a Iskola a határon világát. De számomra ez az elmozdulás a „határtól” a „láthatárig” nem irodalmi játék, hanem nagyon is személyes és nagyon is aktuális kérdés. Inkább kérdés, mint állítás. Mert ma mintha az iskola – és talán az, amit az iskola jelent – valóban kikerült volna a látómezőnkből.”

Rubovszky úgy vélekedett: „Az elmúlt időszakban az én személyem körül kialakult polémia – amely sokak számára talán ismerős – valójában nem rólam, hanem erről a hiányról szólt.”

Hozzátette: 

Ez a vita – a sajtóban és a közösségi felületeken zajló, olykor indulatos népgyűlés –  azonban furcsa módon éppen azt hagyta ki, amiről beszélni látszott. Az iskola nemhogy a láthatáron nem volt, de még a határon sem. 

Nem az iskoláról vitatkoztunk. Nem a mindennapjairól, nem a valóságáról. Hanem képekről. Elképzelésekről. Vágyakról és félelmekről.”

Szerinte

szülők, diákok, nagyszülők nem arról beszéltek, ami van, hanem arról a képről, amit az iskoláról, vagy éppen a katolikus iskoláról gondolnak.”

A Ciszterci Iskolai Főhatóság igazgatója kifejtette: 

Ez fájdalmas tapasztalat volt. Egy olyan országban különösen, amely sokszor hordozza magában a feldolgozatlan múlt reflexeit, egyfajta közös, poszttraumás érzékenységet. 

De minden fájdalma ellenére ez a reakció mégis beszédes volt. Mert kirajzolt három olyan fókuszt, amely köré ezek a kimondott és kimondatlan gondolatok rendeződtek. A reményt. A sebezhetőséget. És a perifériát.”

Nem tetszett a katolikus tanár Magyar Péter vallásellenes támogatóinak

Mint ismert, múlt héten felröppent a sajtóban, hogy Magyar Péter Rubovszky Ritát, a Ciszterci Iskolai Főhatóság igazgatóját kérte fel oktatási miniszternek, ez pedig sok tiszás szavazót felháborított. Köztudott ugyanis, hogy a Tisza választási győzelmének egyik legfőbb tényezője az volt, hogy liberális és egyházellenes influenszerek arra buzdították követőiket, szavazzanak Magyar Péterre.

A hír hallatán közülük többen is felháborodásuknak adtak hangot, például Pankotai Lili és Molnár Áron (noÁr).

A Magyar Ateista Társaság később közleményben mutatott rá, hogy a Tisza-szavazók többsége nem vallásgyakorló, majd felszólították Magyar Pétert, hogy a vallástalanok és az ateisták érdekeit is képviselje.

Mindez szerepet játszhatott abban, hogy Magyar Péter végül engedett a liberálisabb vagy egyenesen vallásellenes szárnynak, és nem Rubovszkyt kérte fel az oktatási tárca vezetésére, hanem Lannert Juditot.

Összesen 20 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Szerintem
2026. április 24. 21:09
A tiszafostos eljátszotta a színházat, ahogy mint máskor is, hogy ő mennyire keresztény és nemzeti konzervatív, de hát engednie kellett a nép akaratának, mert neki az első a demokrácia és a népakarat. A társadalmi, a nép akarat szerepét Pankotai Lilire osztva, aki azt teljes átéléssel el is játszotta, Idilli egy színházi darab 😁 A lényeg persze kimaradt, hogy ennek a néninek is csak ugyanaz lett volna a dolga, mintha bárki akárki mást ültetnének oda. A tiszafostosnak az is az elgondolása lehetett, hogy ezt a kommunista békepap szerű nénit ültetve oda, könnyebben fogadtathatná el az óvodai, iskolai szexuális nyomulását a szivárványos transzbuziknak és az oktatást általában is szétbaszni. Hogy lehetőleg semmit se kellejen megtanítani és megtanulni, mert mondván minek, mert a netről mindent ki lehet guglizni. Csakhogy én meg nem szívesen mennék át olyan hídon, amit a gugliról kikeresve terveztek meg olyanok, akiknek a finn oktatási módszer szerint, a szorzótáblát se tanították meg.
Reszelő Aladár
2026. április 24. 21:06
Úgy tűnik, hogy Rubovszyval a fideszes szavazó inkább ki tudott volna békülni, mint a lipsi tiszás. A szakmai munkásságát nem ismerem, így megítélni se tudom. De ha valakit a sajátjai támadnak a világnézete miatt a választások után pár nappal, akkor az nem sok jót jelent nekik. Bütyök pedig tudja, hogy a lipsik biztosan kevesebben vannak, de sokkal hangosabbak. És nekik kell megfelelni... Eddig jó a buli.
mai nap
2026. április 24. 21:05 Szerkesztve
A libsi horda csak hivatkozni szeret a szakértelemre, de nem tűri azt.
pollip
2026. április 24. 21:03
Sajnálom a hölgyet ,de nem csalódtam a Tiszásokban! A sajátjai karaktergyilkolászták meg. Mégis, ő sokkal jobban jött ki ebből, mint MP! MP meghátrált, gyáva volt, nem mert kiállni a saját jelöltje mellett.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!