„Ez fájdalmas tapasztalat volt” – Rubovszky Rita az őt ért támadásokról

A leendő oktatási miniszter „LMBTQ-ellenes attitűdje” miatt kritizálta az Orbán-kormányt
Rubovszky Ritához képest lényegesen liberálisabb oktatási minisztert választott Magyar Péter, akire ráadásul az MCC elleni hadjáratában is számíthat majd.
Múlt héten még arról volt szó, a katolikus tanár lehet az új oktatási miniszter, ám Magyar Péter támogatóinak egyházellenes szárnya rögtön támadásba lendült, végül pedig a leendő miniszterelnök a liberálisoknak tetsző döntést hozott. Rubovszky Rita szerint a személye körül kialakult polémia valójában nem arról szólt, amiről szólnia kellett volna.
Rubovszky Rita, a Ciszterci Iskolai Főhatóság igazgatója csütörtök délután nyitotta meg a Pannonhalmi Főapátság „Iskola a láthatáron” című, a 2026-as Iskola tematikus évad időszaki kiállítását. Beszédében – amelyet a Magyar Kurír katolikus hírportál teljes terjedelmében közreadott – érintette a napokban a személye körül kialakult vitákat is.
Mint fogalmazott: „A kiállítás címe, Iskola a láthatáron, természetesen megidézi a Iskola a határon világát. De számomra ez az elmozdulás a „határtól” a „láthatárig” nem irodalmi játék, hanem nagyon is személyes és nagyon is aktuális kérdés. Inkább kérdés, mint állítás. Mert ma mintha az iskola – és talán az, amit az iskola jelent – valóban kikerült volna a látómezőnkből.”
Rubovszky úgy vélekedett: „Az elmúlt időszakban az én személyem körül kialakult polémia – amely sokak számára talán ismerős – valójában nem rólam, hanem erről a hiányról szólt.”
Hozzátette:
Ez a vita – a sajtóban és a közösségi felületeken zajló, olykor indulatos népgyűlés – azonban furcsa módon éppen azt hagyta ki, amiről beszélni látszott. Az iskola nemhogy a láthatáron nem volt, de még a határon sem.
Nem az iskoláról vitatkoztunk. Nem a mindennapjairól, nem a valóságáról. Hanem képekről. Elképzelésekről. Vágyakról és félelmekről.”
Szerinte
szülők, diákok, nagyszülők nem arról beszéltek, ami van, hanem arról a képről, amit az iskoláról, vagy éppen a katolikus iskoláról gondolnak.”
A Ciszterci Iskolai Főhatóság igazgatója kifejtette:
Ez fájdalmas tapasztalat volt. Egy olyan országban különösen, amely sokszor hordozza magában a feldolgozatlan múlt reflexeit, egyfajta közös, poszttraumás érzékenységet.
De minden fájdalma ellenére ez a reakció mégis beszédes volt. Mert kirajzolt három olyan fókuszt, amely köré ezek a kimondott és kimondatlan gondolatok rendeződtek. A reményt. A sebezhetőséget. És a perifériát.”
Mint ismert, múlt héten felröppent a sajtóban, hogy Magyar Péter Rubovszky Ritát, a Ciszterci Iskolai Főhatóság igazgatóját kérte fel oktatási miniszternek, ez pedig sok tiszás szavazót felháborított. Köztudott ugyanis, hogy a Tisza választási győzelmének egyik legfőbb tényezője az volt, hogy liberális és egyházellenes influenszerek arra buzdították követőiket, szavazzanak Magyar Péterre.
A hír hallatán közülük többen is felháborodásuknak adtak hangot, például Pankotai Lili és Molnár Áron (noÁr).
A Magyar Ateista Társaság később közleményben mutatott rá, hogy a Tisza-szavazók többsége nem vallásgyakorló, majd felszólították Magyar Pétert, hogy a vallástalanok és az ateisták érdekeit is képviselje.
Mindez szerepet játszhatott abban, hogy Magyar Péter végül engedett a liberálisabb vagy egyenesen vallásellenes szárnynak, és nem Rubovszkyt kérte fel az oktatási tárca vezetésére, hanem Lannert Juditot.
