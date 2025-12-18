Ft
ISIS Ausztrália Iszlám Állam terrorizmus

Az ISIS eltűnt, de pusztító öröksége máig velünk él és mérgez

2025. december 18. 16:24

Bár az Iszlám Állam területi uralma évekkel ezelőtt összeomlott, a terrorszervezet ideológiája és online hálózata továbbra is halálos támadásokra inspirál világszerte.

2025. december 18. 16:24
null

A Közel-Keleten egykor rettegett kalifátus 2019-es katonai veresége nem jelentette az Iszlám Állam végét. A Wall Street Journal elemzése szerint a dzsihadista szervezet mára alapvetően átalakította működését: a hagyományos kiképzőtáborok és harcedzett katonák helyett online radikalizált, magányos elkövetőkre támaszkodik, akik gyakran saját lakókörnyezetükben hajtanak végre brutális támadásokat.

A lap felidézi, hogy a sydney-i Bondi Beachen elkövetett, magyar áldozatokat is követelő vérengzés, amelyben egy apa és fia tizenöt embert gyilkolt meg egy hanuka-rendezvényen, tipikus példája ennek az új stratégiának.

Az elkövetők házilag készített Iszlám Állam-zászlókat és robbanószerkezeteket vittek magukkal, miközben a hatóságok szerint korábban online csatornákon radikalizálódtak. A nyomozók azt is vizsgálják, hogy a támadók nemrég kapcsolatba kerültek-e az Iszlám Államhoz kötődő délkelet-ázsiai hálózatokkal.

A lap hangsúlyozza:

  • az Iszlám Állam ma elsősorban digitális terrorszervezetként működik.
  • Szakértők szerint a propaganda
  • sötét webes szervereken,
  • zárt közösségi csoportokban és
  • mesterséges intelligenciával fordított tartalmakon keresztül terjed.

Az online tér száz százalékban kulcsfontosságú ezeknél a támadásoknál”

– mondta a lapnak Hans-Jakob Schindler, az ENSZ korábbi terrorellenes koordinátora.

A statisztikák is ezt erősítik: az elmúlt öt évben a Nyugaton elkövetett halálos terrortámadások 93 százalékát magányos elkövetők hajtották végre, akiknek többsége nem állt közvetlen kapcsolatban szervezett terrorcsoporttal. Ugyanakkor ideológiai kötődésük egyértelmű volt, és gyakran az Iszlám Állam nevében cselekedtek.

A cikk szerint a szervezet új lendületet kapott a gázai háború nyomán, amelyet a dzsihadista propaganda globális narratívába illesztett. Több európai és ausztrál támadás elkövetői is Izrael elleni bosszúként igazolták tetteiket.

Az Europol adatai alapján 2024-ben a politikai erőszak legnagyobb részét továbbra is iszlamista indíttatású támadások tették ki Európában, még ha a számuk csökkenő tendenciát mutat is.

A Wall Street Journal arra is felhívja a figyelmet, hogy az Iszlám Állam egyre fiatalabb követőket toboroz: Európában tizenéveseket tartóztattak le koncert- és sportesemények elleni merényletek előkészítése miatt. Az online radikalizáció gyakran ártatlannak tűnő tartalmakkal indul, majd lépésről lépésre vezet el a konkrét támadási utasításokig.

A nyugati hatóságok és technológiai cégek folyamatosan igyekeznek eltávolítani a szélsőséges tartalmakat, ám a lap szerint a szervezet gyorsan alkalmazkodik, új fiókokat hoz létre, eltünteti jelképeit, és titkosított platformokra költözik. Mindez azt jelzi: bár a kalifátus rég romokban hever, az Iszlám Állam globális fenyegetése korántsem múlt el.

***

Fotó: X

 

