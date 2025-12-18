Az ISIS eltűnt, de pusztító öröksége máig velünk él és mérgez

Az Europol adatai alapján 2024-ben a politikai erőszak legnagyobb részét továbbra is iszlamista indíttatású támadások tették ki Európában, még ha a számuk csökkenő tendenciát mutat is.

A Wall Street Journal arra is felhívja a figyelmet, hogy az Iszlám Állam egyre fiatalabb követőket toboroz: Európában tizenéveseket tartóztattak le koncert- és sportesemények elleni merényletek előkészítése miatt. Az online radikalizáció gyakran ártatlannak tűnő tartalmakkal indul, majd lépésről lépésre vezet el a konkrét támadási utasításokig.

A nyugati hatóságok és technológiai cégek folyamatosan igyekeznek eltávolítani a szélsőséges tartalmakat, ám a lap szerint a szervezet gyorsan alkalmazkodik, új fiókokat hoz létre, eltünteti jelképeit, és titkosított platformokra költözik. Mindez azt jelzi: bár a kalifátus rég romokban hever, az Iszlám Állam globális fenyegetése korántsem múlt el.