Az ISIS eltűnt, de pusztító öröksége máig velünk él és mérgez

Terrortámadás Ausztráliában: az Iszlám Állam emberei voltak az elkövetők
Tizenöt embert ölt meg két fegyveres vasárnap az ausztráliai Sydney népszerű Bondi Beach strandján.
Bár az Iszlám Állam területi uralma évekkel ezelőtt összeomlott, a terrorszervezet ideológiája és online hálózata továbbra is halálos támadásokra inspirál világszerte.
A Közel-Keleten egykor rettegett kalifátus 2019-es katonai veresége nem jelentette az Iszlám Állam végét. A Wall Street Journal elemzése szerint a dzsihadista szervezet mára alapvetően átalakította működését: a hagyományos kiképzőtáborok és harcedzett katonák helyett online radikalizált, magányos elkövetőkre támaszkodik, akik gyakran saját lakókörnyezetükben hajtanak végre brutális támadásokat.
A lap felidézi, hogy a sydney-i Bondi Beachen elkövetett, magyar áldozatokat is követelő vérengzés, amelyben egy apa és fia tizenöt embert gyilkolt meg egy hanuka-rendezvényen, tipikus példája ennek az új stratégiának.
Ezt is ajánljuk a témában
Tizenöt embert ölt meg két fegyveres vasárnap az ausztráliai Sydney népszerű Bondi Beach strandján.
Az elkövetők házilag készített Iszlám Állam-zászlókat és robbanószerkezeteket vittek magukkal, miközben a hatóságok szerint korábban online csatornákon radikalizálódtak. A nyomozók azt is vizsgálják, hogy a támadók nemrég kapcsolatba kerültek-e az Iszlám Államhoz kötődő délkelet-ázsiai hálózatokkal.
A lap hangsúlyozza:
Ezt is ajánljuk a témában
Mi a közös Pablo Escobarban és a Hezbollahban? Több, mint gondolnánk, mutattak rá nemzetközi szaktekintélyek a véres részletekre. Tudósításunk.
Az online tér száz százalékban kulcsfontosságú ezeknél a támadásoknál”
– mondta a lapnak Hans-Jakob Schindler, az ENSZ korábbi terrorellenes koordinátora.
A statisztikák is ezt erősítik: az elmúlt öt évben a Nyugaton elkövetett halálos terrortámadások 93 százalékát magányos elkövetők hajtották végre, akiknek többsége nem állt közvetlen kapcsolatban szervezett terrorcsoporttal. Ugyanakkor ideológiai kötődésük egyértelmű volt, és gyakran az Iszlám Állam nevében cselekedtek.
A cikk szerint a szervezet új lendületet kapott a gázai háború nyomán, amelyet a dzsihadista propaganda globális narratívába illesztett. Több európai és ausztrál támadás elkövetői is Izrael elleni bosszúként igazolták tetteiket.
Ezt is ajánljuk a témában
Hét férfit tartóztatott le a rendőrség, akik Bondi Beach felé tartottak, ahol vasárnap két iszlamista tizenöt zsidót gyilkolt meg egy hanuka-ünnepségen.
Az Europol adatai alapján 2024-ben a politikai erőszak legnagyobb részét továbbra is iszlamista indíttatású támadások tették ki Európában, még ha a számuk csökkenő tendenciát mutat is.
A Wall Street Journal arra is felhívja a figyelmet, hogy az Iszlám Állam egyre fiatalabb követőket toboroz: Európában tizenéveseket tartóztattak le koncert- és sportesemények elleni merényletek előkészítése miatt. Az online radikalizáció gyakran ártatlannak tűnő tartalmakkal indul, majd lépésről lépésre vezet el a konkrét támadási utasításokig.
A nyugati hatóságok és technológiai cégek folyamatosan igyekeznek eltávolítani a szélsőséges tartalmakat, ám a lap szerint a szervezet gyorsan alkalmazkodik, új fiókokat hoz létre, eltünteti jelképeit, és titkosított platformokra költözik. Mindez azt jelzi: bár a kalifátus rég romokban hever, az Iszlám Állam globális fenyegetése korántsem múlt el.
***
Fotó: X