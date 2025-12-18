Trump keményen nekimegy a szélsőbaloldali szervezeteknek

Trump meglépte azt, amit már rég meg kellett volna: retteghet a magyarverő Ilaria Salis
Jól látszik: az elnök rendet akar.
Az amerikai kormányzat átfogó fellépésre készül az antifa-hálózatok ellen, a „szakértők” persze már aggódnak.
Az Egyesült Államokban újabb front nyílik a belpolitikai küzdelemben: a Trump-adminisztráció nagyszabású akciót indít az egyre szervezettebb és erőszakosabb baloldali szélsőséges hálózatok felszámolására – írta a Washington Post. A lépést ugyanakkor máris kritizálják a baloldali politikai csoportok, mondván: a terrorellenes fellépés ürügyén sérülhet az amerikai alkotmány szólásszabadságot garantáló első kiegészítése.
Pam Bondi igazságügyi miniszter december elején kiadott memoranduma minden szövetségi rendvédelmi szervet arra kötelezett, hogy az antifa és az antifához köthető tevékenységekről összegyűjtött hírszerzési anyagaikat továbbítsák az FBI-nak. A határidő december 18-án járt le, ezzel
megkezdődhet a szélsőbaloldali terrorizmussal, vagy annak finanszírozásával gyanúsítható amerikai és külföldi személyek, illetve szervezetek listázása.
A Fehér Ház szerint a lépés indokolt. Abigail Jackson szóvivő úgy fogalmazott:
Baloldali szervezetek erőszakos zavargásokat szítottak, rendőrök elleni támadásokat szerveztek, illegális doxingkampányokat folytattak (nyilvánosságra hozták a politikai ellenfeleik, célpontjaik személyes adatait, és rájuk uszították a szimpatizánsaikat – a szerk.), fegyver- és eszközlerakatokat hoztak létre.”
A kormányzat álláspontja szerint mindez egy „kiterjedt, erőszakot szító hálózatra” utal.
A kritikusok azonban arra figyelmeztetnek, hogy a memorandum rendkívül tág fogalmakat használ. A potenciálisan vizsgálandó „ideológiai jegyek” között szerepel
Szakértők szerint ez könnyen oda vezethet, hogy politikai aktivistákat, civil mozgalmakat vagy akár békés tüntetőket is megfigyelés alá vehetnek.
Donald Trump amerikai elnök ígéretet tett, nem csak az antifa terroristákkal, de a támogatóikkal szemben is határozottan fel fog lépni.
A Washington Post emlékeztet: a szövetségi hatóságok ma már kiterjedt megfigyelési eszköztárral rendelkeznek:
Az adatmegosztás az állami szervek között is soha nem látott mértékben nőtt.
A jobbára baloldali, liberális és demokrata bírálók szerint a dokumentum
egyoldalúan a baloldali erőszakra fókuszál, miközben nem tesz említést más ideológiai hátterű szélsőségekről.
Michael Feinberg volt FBI-ügynök „veszélyesnek” nevezte az irányt, míg Ron Wyden demokrata szenátor szerint egyenesen a mccarthyzmus és J. Edgar Hoover FBI-jának legsötétebb korszakát idézi.
A Trump-kormányzat ugyanakkor azzal érvel:
a baloldali erőszakos cselekmények száma idén először haladta meg a jobboldali szélsőséges támadásokét, részben az előző évek trendjeinek megfordulása miatt.
A Fehér Ház hangsúlyozza, hogy a nemzetbiztonság védelme mellett az alkotmányos jogok tiszteletben tartása továbbra is alapelv marad.
Fotó: Logan Cyrus / AFP