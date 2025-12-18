Ft
12. 18.
csütörtök
szélsőbaloldal terrorizmus Donald Trump Antifa Egyesült Államok

Trump keményen nekimegy a szélsőbaloldali szervezeteknek

2025. december 18. 15:49

Az amerikai kormányzat átfogó fellépésre készül az antifa-hálózatok ellen, a „szakértők” persze már aggódnak.

Az Egyesült Államokban újabb front nyílik a belpolitikai küzdelemben: a Trump-adminisztráció nagyszabású akciót indít az egyre szervezettebb és erőszakosabb baloldali szélsőséges hálózatok felszámolására – írta a Washington Post. A lépést ugyanakkor máris kritizálják a baloldali politikai csoportok, mondván: a terrorellenes fellépés ürügyén sérülhet az amerikai alkotmány szólásszabadságot garantáló első kiegészítése.

Pam Bondi igazságügyi miniszter december elején kiadott memoranduma minden szövetségi rendvédelmi szervet arra kötelezett, hogy az antifa és az antifához köthető tevékenységekről összegyűjtött hírszerzési anyagaikat továbbítsák az FBI-nak. A határidő december 18-án járt le, ezzel

megkezdődhet a szélsőbaloldali terrorizmussal, vagy annak finanszírozásával gyanúsítható amerikai és külföldi személyek, illetve szervezetek listázása.

A Fehér Ház szerint a lépés indokolt. Abigail Jackson szóvivő úgy fogalmazott:

Baloldali szervezetek erőszakos zavargásokat szítottak, rendőrök elleni támadásokat szerveztek, illegális doxingkampányokat folytattak (nyilvánosságra hozták a politikai ellenfeleik, célpontjaik személyes adatait, és rájuk uszították a szimpatizánsaikat – a szerk.), fegyver- és eszközlerakatokat hoztak létre.”

A kormányzat álláspontja szerint mindez egy „kiterjedt, erőszakot szító hálózatra” utal.

A kritikusok azonban arra figyelmeztetnek, hogy a memorandum rendkívül tág fogalmakat használ. A potenciálisan vizsgálandó „ideológiai jegyek” között szerepel

  • az Amerika-ellenesség,
  • az antikapitalizmus,
  • a kereszténységgel szembeni ellenségesség,
  • a bevándorlásellenes rendészeti fellépés bírálata, valamint
  • a radikális genderideológia is.

Szakértők szerint ez könnyen oda vezethet, hogy politikai aktivistákat, civil mozgalmakat vagy akár békés tüntetőket is megfigyelés alá vehetnek.

A Washington Post emlékeztet: a szövetségi hatóságok ma már kiterjedt megfigyelési eszköztárral rendelkeznek:

  • az arcfelismerő rendszerektől és
  • mobiltelefonos helyadatoktól,
  • a drónos megfigyelésen át
  • a lehallgatásokig.

Az adatmegosztás az állami szervek között is soha nem látott mértékben nőtt.

A jobbára baloldali, liberális és demokrata bírálók szerint a dokumentum

egyoldalúan a baloldali erőszakra fókuszál, miközben nem tesz említést más ideológiai hátterű szélsőségekről.

Michael Feinberg volt FBI-ügynök „veszélyesnek” nevezte az irányt, míg Ron Wyden demokrata szenátor szerint egyenesen a mccarthyzmus és J. Edgar Hoover FBI-jának legsötétebb korszakát idézi.

A Trump-kormányzat ugyanakkor azzal érvel:

a baloldali erőszakos cselekmények száma idén először haladta meg a jobboldali szélsőséges támadásokét, részben az előző évek trendjeinek megfordulása miatt.

A Fehér Ház hangsúlyozza, hogy a nemzetbiztonság védelme mellett az alkotmányos jogok tiszteletben tartása továbbra is alapelv marad.

***

Fotó: Logan Cyrus / AFP

 

5m007h 0p3ra70r
2025. december 18. 16:52
>>massivement5 2025. december 18. 16:09 A trollgecik mindig a gyengékkel kurvaerősek<< Öten ütnek vascsővel egy járókelőt. Erre gondolsz ugye?
1
0
5m007h 0p3ra70r
2025. december 18. 16:50
>>A lépést ugyanakkor máris kritizálják a baloldali politikai csoportok, mondván: a terrorellenes fellépés ürügyén sérülhet az amerikai alkotmány szólásszabadságot garantáló első kiegészítése.<< Hööhö.. Azt már obama megoldotta egy másik törvénnyel.
1
0
ZZoltan
2025. december 18. 16:21
Sajnos, h nálunk Magyarországon Pintér Sándor belügyminiszter védi a mocsok antifát. Már 3 tüntetést biztosítottak nekik, mióta be vannak tiltva. Pintér gyakorlatilag ezzel terroista támogató. És szembe megy a kormány törvényeivel. Vagy éppen onnan engedik neki? Mindenhogy gyalázatos a hazai helyzet. Ráadásul az erőszaktevő Ilaria Salis terroristát (minden hazudozás ellenére) a MAGYAR ÜGYÉSZSÉG ENGEDTE EL!!!!! Hiszen még nem volt EP képvislő amikor elengedték, majd az EU-ra mutogatnak. Ugyan olyan Antifa simogató baloldali rendőrségünk, ügyésségünk és bíróságunk van, mnt a nyugati libsi országoknak. Megint csak a Mi Hazánk szólalt fel ez ellen. Itt látszattörvények, és szájkarate folyik. Majd a magyar fociukltrákat, a nemzeti érzelmű tünteőket sitteli le a "magyar" rendőrség. Miért szélsőbaloldali a fidesz irányította BM, rendőrség, és ügyészség? Ez hogyan lehetséges, ha állítólag "nemzeti kormányunk" van?
0
0
massivement5
2025. december 18. 16:09
Kinyírják a szélsőbalt? Indítja a B-52-eseket a Sztálin-szobrok ellen, ugye? Lelövik a behatoló vörös csillagos repülőgépeket az Északi-tengeren végre? Elnitézik az észak-koreai kommunista diktatúrát végre a gecibe, ami az emberiség szégyene? Vagy csak jópofizik egyet a Kim terrorista családdal megint a drága "antikommunista" tramplibohóc? A trollgecik mindig a gyengékkel kurvaerősek, arra verik a mellüket. Nem csoda, hogy a fideszmagyarkák is imádják ezt a morált.
0
4
