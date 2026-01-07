Elképesztő: a grazi antifatámadás ügyében minden vádlott emlékezetkiesésre hivatkozik

Amikor szembesítették azzal, hogy vallomását utólag még módosította is, azt válaszolta, nem tudja, hogyan kerültek bele azok a mondatok, és „nem úgy gondolta” őket. Arra a kérdésre, miként írhatott alá egy olyan nyilatkozatot, amelyre nem emlékszik, nem adott érdemi magyarázatot.
„Önök hazudhatnak”
A tárgyalás legnagyobb felháborodást kiváltó mondata azonban nem a vádlottaktól, hanem az ügyésztől hangzott el. Az eljárás során a vádlottak felé fordulva kijelentette:
A pontosítás szerint ez jogilag helyes, hiszen a vádlottakat nem köti igazmondási kötelezettség, csak a tanúkat. A kijelentés ugyan megfelel a jogi kereteknek, mégis különös hangsúlyt kapott, hiszen nyíltan legitimálta azt a védekezési stratégiát, amely a teljes tagadásra és az emlékezetkiesésre épül.