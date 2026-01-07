Elképesztő: a grazi antifatámadás ügyében minden vádlott emlékezetkiesésre hivatkozik

A grazi bíróság tárgyalótermében ritkán látott összhang uralkodik a vádlottak között. Nem politikai egységfront ez, hanem emlékezeti: senki nem tud semmiről, senki nem látott semmit, és senki nem emlékszik arra sem, amit korábban saját kezűleg aláírt. A tavaly januári támadás miatt indult antifa-perben a felelősség olyan hatékonyan párolgott el, hogy még az ügyész is külön jelezte: a vádlottaknak joguk van hazudni. A grazi ülnökbíróság előtt hét feltételezett antifa-aktivista felel súlyos rablás vádjával.

Forrás: Facebook / Akademikerball

Az ügy az idei Akadémiai bál utáni éjszakához kötődik, amikor egy a rendezvényről hazafelé tartó férfit támadás ért. A vád szerint a támadók célzottan letépték a fejéről a diákszövetségi sapkát, amitől a férfi elesett, keményen beütötte magát, és többszörös bordatörést szenvedett. Az eset 2025. január 25-ről 26-ra virradó éjjel, hajnali három óra után történt, közvetlenül a bál befejezését követően. A történtekről az osztrák Exxpress számolt be részletesen, és tudósításuk alapján nemcsak maga az ügy, hanem annak tárgyalása is komoly visszhangot váltott ki.