01. 07.
szerda
antifa támadás graz emlékezetkiesés erőszak

Elképesztő: a grazi antifatámadás ügyében minden vádlott emlékezetkiesésre hivatkozik

2026. január 07. 21:52

A grazi bíróság előtt különös összhangban zajlik a védekezés: hét vádlott, hét emlékezetkiesés, nulla erőszak. A januári támadás miatt indult antifa-perben mindenki tagad, miközben az ügyész nyíltan jelezte, hogy a vádlottaknak joguk van akár hazudni is.

2026. január 07. 21:52
null

A grazi bíróság tárgyalótermében ritkán látott összhang uralkodik a vádlottak között. Nem politikai egységfront ez, hanem emlékezeti: senki nem tud semmiről, senki nem látott semmit, és senki nem emlékszik arra sem, amit korábban saját kezűleg aláírt. A tavaly januári támadás miatt indult antifa-perben a felelősség olyan hatékonyan párolgott el, hogy még az ügyész is külön jelezte: a vádlottaknak joguk van hazudni. A grazi ülnökbíróság előtt hét feltételezett antifa-aktivista felel súlyos rablás vádjával.

Az akadémiai bál után történt támadás miatt indult antifa-perben minden vádlott emlékezetkiesésre hivatkozik.
A grazi antifa-perben minden vádlott emlékezetkiesésre hivatkozik, miközben az ügyész nyíltan jelezte: vádlottként joguk van hazudni.
Forrás: Facebook / Akademikerball

Az ügy az idei Akadémiai bál utáni éjszakához kötődik, amikor egy a rendezvényről hazafelé tartó férfit támadás ért. A vád szerint a támadók célzottan letépték a fejéről a diákszövetségi sapkát, amitől a férfi elesett, keményen beütötte magát, és többszörös bordatörést szenvedett. Az eset 2025. január 25-ről 26-ra virradó éjjel, hajnali három óra után történt, közvetlenül a bál befejezését követően. A történtekről az osztrák Exxpress számolt be részletesen, és tudósításuk alapján nemcsak maga az ügy, hanem annak tárgyalása is komoly visszhangot váltott ki.

Antifa-per politikai kontextus nélkül

A tárgyalás elején az ügyész hangsúlyosan igyekezett kizárni a politikai értelmezést. Kijelentette: az eljárás nem politikai per, és nem a vádlottak világnézete áll a középpontban. Mint fogalmazott: 

Itt nem a vádlottak politikai meggyőződéséről van szó, hanem kizárólag egy eltulajdonításról.

Ennek megfelelően a bíróság nem vizsgálja sem „kriminális szervezet” létét, sem a demonstrációk ideológiai hátterét, kizárólag a konkrét cselekményt: a sapka eltulajdonítását és az azt követő sérülést. Ez a törekvés azonban nehezen volt fenntartható. A bíróság előtt jelentős rendőri jelenlét volt, a tárgyalóterem zsúfolásig megtelt, és a hallgatóság jelentős része nyíltan a vádlottakkal szimpatizált. A vádirat szerint a hét vádlott korábban részt vett a bál elleni tüntetésen, amely békésen zajlott, majd később egy kávézóban találkoztak. 

A vád állítása szerint itt beszélték meg a támadást, mielőtt célzottan áldozatot kerestek volna.

Spontán ötlet és „vicces gondolat”

A vádlottak ezt a verziót egységesen tagadják. Állításuk szerint semmiféle megbeszélés nem történt, legfeljebb egy futó gondolat merült fel, amelyet egyikük így jellemzett: 

csak az volt a spontán ötlet, hogy vicces lenne elvenni a sapkát.

Az elsőrendű vádlott elmondása szerint teljesen véletlenül találkozott az áldozattal. Állítása szerint a Congress Graz kongresszusi központ környékén sétált, meglátta a férfit és a feleségét, követte őket, „mert kíváncsi volt”, majd hirtelen elhatározásból letépte a sapkát. 

Azt állította, nem vette észre, hogy az áldozat súlyosan megsérült, és az eset után egy másik vádlott lakására ment.

A másodrendű vádlott szerint ő csupán „körbenézett”, és nem volt tisztában azzal, hogy bármi baj történt volna. Az áldozat elesését így írta le: 

Vagy megbotlott, vagy elvesztette az egyensúlyát, amikor a sapkája után nyúlt.

A többszörös bordatörés kérdése azonban minden vádlotti vallomásban vakfolt maradt. Arra, hogy miként szenvedhette el az áldozat a súlyos sérüléseket, egyikük sem tudott választ adni.

A „nem tudjuk” és a „nem láttuk” visszatérő elemként jelent meg a meghallgatások során.

A bíró rákérdezett arra is, hogy a vádlottak közül senkinek nem jutott-e eszébe segítséget hívni. A válasz erre is egységesen közömbös volt. Az egyik vádlott szerint „nem gondolt rá”, hiszen az áldozat mellett ott volt a felesége. Ezzel együtt felmerült a cserbenhagyás és a segítségnyújtás elmulasztásának lehetősége is, ám a vádlotti emlékezet itt is megbízhatatlannak bizonyult.

A tárgyalás egyik legkülönösebb mozzanata az volt, amikor az egyik vádlott kijelentette: nemcsak a támadás részleteire nem emlékszik, hanem arra sem, miként született meg a korábbi vallomása, amelyet a tartományi államvédelmi hivatal előtt tett, és amelyet alá is írt.

Amikor szembesítették azzal, hogy vallomását utólag még módosította is, azt válaszolta, nem tudja, hogyan kerültek bele azok a mondatok, és „nem úgy gondolta” őket. Arra a kérdésre, miként írhatott alá egy olyan nyilatkozatot, amelyre nem emlékszik, nem adott érdemi magyarázatot.

„Önök hazudhatnak”

A tárgyalás legnagyobb felháborodást kiváltó mondata azonban nem a vádlottaktól, hanem az ügyésztől hangzott el. Az eljárás során a vádlottak felé fordulva kijelentette: 

Önök hazudhatnak.

A pontosítás szerint ez jogilag helyes, hiszen a vádlottakat nem köti igazmondási kötelezettség, csak a tanúkat. A kijelentés ugyan megfelel a jogi kereteknek, mégis különös hangsúlyt kapott, hiszen nyíltan legitimálta azt a védekezési stratégiát, amely a teljes tagadásra és az emlékezetkiesésre épül

Az Exxpress tudósítása szerint feltűnő volt az is, hogy sem a bíró, sem az ügyész nem tett fel számos, ilyen ügyekben megszokott kritikus kérdést.

A per három napig tart, az áldozat meghallgatása még hátravan. A bíróságnak azt kell majd eldöntenie, hogy valóban spontán „vicces ötlet” történt-e, vagy célzott támadás

Nyitókép: Logan Cyrus / AFP

esvany-0
2026. január 07. 23:14
Talán le kellene őket csukni addig, amíg az emlékezetük "vissza nem tér".
julius68-2
2026. január 07. 23:04
Azonnal kezdeményezni kell a jogosítványok bevonását, súlyos amnéziában szenvedők nem vezethetnek !
salátás
2026. január 07. 22:18
ugye tudjátok mi lesz, ha a jog nem hoz igazságot? bizony. előkerülnek majd az igazi fasiszták. aztán lesz hápogás.
22-es csapdája
2026. január 07. 22:17
Bizony ez lesz a vége, ha az igazságszolgáltatás mindentől független. Tényektől. Józan észtől. Társadalmi kontrolltól.
