Elkezdődött: pattanásig feszült a helyzet – egymásnak esett két nagyhatalom Nyugat-Európában

Éles feszültség alakult ki Giorgia Meloni olasz miniszterelnök és Emmanuel Macron francia elnök között, amelyet egy franciaországi antifa csoport által elkövetett támadás váltott ki – számolt be a fejleményekről Jánosi Dalma a Magyar Nemzetnek.

Giorgia Meloni a közösségi médiában „egész Európa fájó sebének” nevezte egy szélsőbaloldali csoport által meggyilkolt 23 éves fiatalember halálát.

Meloni a rövid üzenetben figyelmeztetett, hogy sajnálatos módon egyre több országban is tapasztalható a politikai gyűlölet terjedése.