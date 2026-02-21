Elkezdődött: pattanásig feszült a helyzet – egymásnak esett két nagyhatalom Nyugat-Európában

Macron, Meloni, Babis – mindenki Orbánnal akart beszélni, aztán megérkezett Von der Leyen (VIDEÓ)
Ennyire „elszigetelődött” a magyar miniszterelnök az EU-csúcson.
Ez már nem csak egy felszínes ellentét.
Éles feszültség alakult ki Giorgia Meloni olasz miniszterelnök és Emmanuel Macron francia elnök között, amelyet egy franciaországi antifa csoport által elkövetett támadás váltott ki – számolt be a fejleményekről Jánosi Dalma a Magyar Nemzetnek.
Giorgia Meloni a közösségi médiában „egész Európa fájó sebének” nevezte egy szélsőbaloldali csoport által meggyilkolt 23 éves fiatalember halálát.
Meloni a rövid üzenetben figyelmeztetett, hogy sajnálatos módon egyre több országban is tapasztalható a politikai gyűlölet terjedése.
Emmanuel Macron francia elnök elutasítóan reagált Giorgia Meloni kijelentéseire, mivel azokat a francia belügyekbe való beavatkozásként értékelte. Meglátása szerint „a nacionalisták mindig elsőként nyilvánítanak véleményt arról, ami másoknál történik”.
Macron felszólította Melonit, hogy ne kommentálja a más országokban történő eseményeket, foglalkozzon inkább saját hazájával.
Meloni végül visszautasította Macron vádaskodását. Úgy fogalmazott, hogy a valódi ellentmondásnak az minősül, amikor külföldről akarják felügyelni egy demokratikusan megválasztott kormány jogállamiságát.
Ezt is ajánljuk a témában
Ennyire „elszigetelődött” a magyar miniszterelnök az EU-csúcson.
Nyitókép: Alberto PIZZOLI / AFP