02. 21.
szombat
facebook instagram twitter linkedin youtube
Európa antifa támadás Giorgia Meloni erőszak támadás Emmanuel Macron Franciaország Olaszország Antifa Európai Unió

Elkezdődött: pattanásig feszült a helyzet – egymásnak esett két nagyhatalom Nyugat-Európában

2026. február 21. 06:59

Ez már nem csak egy felszínes ellentét.

2026. február 21. 06:59
Éles feszültség alakult ki Giorgia Meloni olasz miniszterelnök és Emmanuel Macron francia elnök között, amelyet egy franciaországi antifa csoport által elkövetett támadás váltott ki – számolt be a fejleményekről Jánosi Dalma a Magyar Nemzetnek.

Giorgia Meloni a közösségi médiában „egész Európa fájó sebének” nevezte egy szélsőbaloldali csoport által meggyilkolt 23 éves fiatalember halálát.

Meloni a rövid üzenetben figyelmeztetett, hogy sajnálatos módon egyre több országban is tapasztalható a politikai gyűlölet terjedése.

Emmanuel Macron francia elnök elutasítóan reagált Giorgia Meloni kijelentéseire, mivel azokat a francia belügyekbe való beavatkozásként értékelte. Meglátása szerint „a nacionalisták mindig elsőként nyilvánítanak véleményt arról, ami másoknál történik”.

Macron felszólította Melonit, hogy ne kommentálja a más országokban történő eseményeket, foglalkozzon inkább saját hazájával.

Meloni végül visszautasította Macron vádaskodását. Úgy fogalmazott, hogy a valódi ellentmondásnak az minősül, amikor külföldről akarják felügyelni egy demokratikusan megválasztott kormány jogállamiságát.

Nyitókép: Alberto PIZZOLI / AFP

 

tomekjosef
2026. február 21. 07:38
A microNapoleon megvédi a neonáci gazembereit.
gyzoltan-2
2026. február 21. 07:21
Meloni és Macron! Hátulról hasonlítanak egymásra, előröl egybeillenek..! -röviden; hát nem éppen a keresztény Európa bajnokai! Megbízhatóan megbízhatatlanok!
balbako_
2026. február 21. 07:17
Az Antifa egy terrorista szervezet. Tagjait terroristaként kell megítélni és elítélni, a pénzelőit terrorizmus támogatásáért kell a törvény előtt felelősségre vonni. Ez ilyen egyszerű.
Chekke-Faint
2026. február 21. 07:05
Azért érdekes, hogy egy eleve megfontolt szándékkal gyilkolós szervezetről csak beszélgetnek.
