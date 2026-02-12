Ft
02. 12.
csütörtök
Magyarország Giorgia Meloni Ursula von der Leyen Emmanuel Macron Orbán Viktor Belgium

Macron, Meloni, Babis – mindenki Orbánnal akart beszélni, aztán megérkezett Von der Leyen (VIDEÓ)

2026. február 12. 21:04

Ennyire „elszigetelődött” a magyar miniszterelnök az EU-csúcson.

2026. február 12. 21:04
null

A baloldal által gyakran hangoztatott „nemzetközi elszigetelődés” bemutatására egy sokatmondó videót tett közzé Orbán Viktor a Facebook-oldalán.

A csütörtökön közzétett felvétel alapján Emmanuel Macron, Giorgia Meloni, valamint Andrej Babis is alig várta, hogy Orbán Viktorral tárgyalhasson.

Ezen a ponton megérkezett Ursula von der Leyen, majd elrontotta a bulit az EU-csúcson.

Ezt is ajánljuk a témában

A felvételt itt tudja megtekinteni:

Nyitókép: JOHN THYS / AFP

 

szilvarozsa
2026. február 12. 22:38
Ez a bekeev egy Homi drotostotiensis ivadék. Annak a színvonalnak felelnek meg a kommentjei is.
Válasz erre
0
0
catalina11
2026. február 12. 21:52
epét hánynak a libernyákok.
Válasz erre
5
0
catalina11
2026. február 12. 21:50
de most hogy kussolnak azok, akik Orbán elszigeteltségén kéjelegtek.
Válasz erre
7
0
Titi
2026. február 12. 21:49
bekkev-2025 Április 12-ig tobzódj, mocskos gazember, de akkor este a torkodra forrasztjuk a szót! Tegyél már ki egy fotót magadról, te nyomorult féreg, ha mersz! Ne merd a mocskos pofádra venni a miniszterelnököt, sunyi féreg! A szlovákok ügyeivel foglalkozz, Európát eláruló gazemberek zsellére! Takarodj a soros bérencek, a macskajancsi oldalaira, ott még találsz magadhoz hasonló gondolkodású szemeteket. Most lepereg rólad minden kritika, röhögsz a markodba, de április 12-én a földbe döngölünk a fajtáddal, a gazdáddal együtt aljas gazember! Itt nem fog egy hazaáruló, bosszúszomjas pszichopata, a brüsszeli korrupt gazemberek által delegált globalista mocsok kapitány, és bujdosó nyerni! Nem hagyjuk magunkat még egyszer tönkre tenni! Te pedig húzz a búbánatos p.csába, senkiházi zsellér!
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!