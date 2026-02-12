Macron, Meloni, Babis – mindenki Orbánnal akart beszélni, aztán megérkezett Von der Leyen (VIDEÓ)

Téphetik a hajukat Brüsszelben: mindenkit zsákutcába vittek, egyedül Orbán tudott nemet mondani nekik (VIDEÓ)
Bemutatták a szörnyű valóságot.
Ennyire „elszigetelődött” a magyar miniszterelnök az EU-csúcson.
A baloldal által gyakran hangoztatott „nemzetközi elszigetelődés” bemutatására egy sokatmondó videót tett közzé Orbán Viktor a Facebook-oldalán.
A csütörtökön közzétett felvétel alapján Emmanuel Macron, Giorgia Meloni, valamint Andrej Babis is alig várta, hogy Orbán Viktorral tárgyalhasson.
Ezen a ponton megérkezett Ursula von der Leyen, majd elrontotta a bulit az EU-csúcson.
A felvételt itt tudja megtekinteni:
