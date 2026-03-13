Újabb segélykiáltás Kárpátaljáról: a fronton eltűnt gyermekét keresi egy magyar édesanya

Balázs 2026 januárja óta eltűntként szerepel a nyilvántartásban.

Ukrajnában a hatóságok leterheltsége miatt rengetegen az interneten keresik hozzátartozóikat. Ennek nyomán több nyilvános Facebook-csoport is működik, ahol fényképekkel és egyéb adatokkal igyekeznek segítséget kérni a fórum tagjaitól. A legnagyobb Facebook-csoportban (Пошук людей під час війни/Emberek keresése a háború idején) közel 600 ezer tag van, és mindennap több tucat új eltűnt embert töltenek fel. Egyes felhasználók már több, mint 4 éve keresik eltűnt gyereküket, férjüket.