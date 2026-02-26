Megdöbbentő tömegben szöknek Ukrajnából a sorozás elől az emberek a zöldhatáron

Ukrajna határainál Románia és Magyarország felé a legnagyobb a nyomás
Az idei adatok alapján a legtöbb feltartóztatás a román határszakaszon történt, az esetek mintegy fele itt fordult elő. A moldovai határnál körülbelül 300, a magyar határnál 161, a szlovák szakaszon 140, Lengyelország irányában 53, míg Belarusz felé 44 személyt állítottak meg. Utóbbi irányban a korábbi évekhez képest növekedett a próbálkozások száma.
Demcsenko arról is beszélt, hogy az elmúlt hónapokban az időjárás miatt csökkent az illegális határátlépési kísérletek száma, ugyanakkor tavasszal – a kedvezőbb körülmények hatására – ismét emelkedés várható. Különösen veszélyesek a folyókkal határolt szakaszok, elsősorban Kárpátalján és Ukrajna déli részén.
A folyami határszakaszok követelték eddig a legtöbb áldozatot