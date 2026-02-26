Megdöbbentő tömegben szöknek Ukrajnából a sorozás elől az emberek a zöldhatáron

Ukrajna területéről az év kezdete óta körülbelül 1500 személyt tartóztattak fel az ukrán határőrök, akik illegálisan próbálták átlépni az államhatárt – számolt be a KISZó Andrij Demcsenko, az Ukrán Állami Határőrszolgálat szóvivőjének közlése alapján. A tisztségviselő szerint a jogsértési kísérletek nem szűntek meg, sokan továbbra is engedély nélkül próbálnak külföldre jutni, így próbálják elkerülni a sorozást.

A legtöbb esetben az érintettek szervezett csoportok segítségét veszik igénybe, amelyek pénzért cserébe ígérnek „biztos” átkelést. Gyakori, hogy az érintettek személyesen nem is találkoznak a szervezőkkel, csupán online vagy telefonon kapnak útmutatást.