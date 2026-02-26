Ft
hadkötelesség Ukrajna orosz-ukrán háború illegális határátlépés

Megdöbbentő tömegben szöknek Ukrajnából a sorozás elől az emberek a zöldhatáron

2026. február 26. 18:00

Egyre többen próbálnak illegálisan külföldre jutni a háború sújtotta térségből. Ukrajna határain idén már mintegy 1500 hadkötelest fogtak el a zöldhatáron, miközben Románia és Magyarország irányába volt a legnagyobb a nyomás.

2026. február 26. 18:00
null

Ukrajna területéről az év kezdete óta körülbelül 1500 személyt tartóztattak fel az ukrán határőrök, akik illegálisan próbálták átlépni az államhatárt – számolt be a KISZó Andrij Demcsenko, az Ukrán Állami Határőrszolgálat szóvivőjének közlése alapján. A tisztségviselő szerint a jogsértési kísérletek nem szűntek meg, sokan továbbra is engedély nélkül próbálnak külföldre jutni, így próbálják elkerülni a sorozást.

A legtöbb esetben az érintettek szervezett csoportok segítségét veszik igénybe, amelyek pénzért cserébe ígérnek „biztos” átkelést. Gyakori, hogy az érintettek személyesen nem is találkoznak a szervezőkkel, csupán online vagy telefonon kapnak útmutatást.

A hatóságok adatai szerint 2025-ben több mint 500 ilyen bűnszervezetet lepleztek le, 2026 januárjában pedig mintegy 20 csoportot számoltak fel. 

A szóvivő figyelmeztetett: az illegális útvonalak sokszor rendkívül veszélyes területeken vezetnek keresztül, ahol az emberek akár életüket is veszíthetik.

Ukrajna határainál Románia és Magyarország felé a legnagyobb a nyomás

Az idei adatok alapján a legtöbb feltartóztatás a román határszakaszon történt, az esetek mintegy fele itt fordult elő. A moldovai határnál körülbelül 300, a magyar határnál 161, a szlovák szakaszon 140, Lengyelország irányában 53, míg Belarusz felé 44 személyt állítottak meg. Utóbbi irányban a korábbi évekhez képest növekedett a próbálkozások száma.

Demcsenko arról is beszélt, hogy az elmúlt hónapokban az időjárás miatt csökkent az illegális határátlépési kísérletek száma, ugyanakkor tavasszal – a kedvezőbb körülmények hatására – ismét emelkedés várható. Különösen veszélyesek a folyókkal határolt szakaszok, elsősorban Kárpátalján és Ukrajna déli részén. 

A folyami határszakaszok követelték eddig a legtöbb áldozatot

– figyelmeztetett a szóvivő, ismételten óvatosságra intve azokat, akik illegális határátlépésen gondolkodnak.

Nyitókép: Natalia KOLESNIKOVA / AFP

