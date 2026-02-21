Új szintre kapcsoltak a sorozások Ukrajnában – Kárpátalja elvérzik

Vagy ahogy egy korábbi interjúalanyunk, a lábfejét elveszítő Imre mondta, ennyi darab hús tud menni a darálóba. Ezt az államfő párttársa, Ruszlan Horbenko közölte egy február eleji interjúban. Szerinte sok hiba történt a mozgósítás során, ám nem az ember, hanem a hatékonyság oldaláról közelítette meg a kérdést: a fegyelmezettség, a rendszerszintű működés hiánya, a 18–22 éves korosztály felelőtlen kiengedése a határokon, ami szerinte 50-60, mások szerint 200 ezres lyukat ütött a potenciális utánpótláson. Mindenesetre szervezettebben kell begyűjteni az embereket és elmozdulni a szerződéses irányba – vélekedett.

Katonai szempontból sem feltétlenül a legalkalmasabb emberek maradtak már. „A szomszéd faluból is elvittek két férfit, az egyikük születésétől fogva értelmi fogyatékos, a másik egy közlekedési balesetben rokkant meg, és az italba menekült – nem érdekelte őket, vitték” – meséli Anna. Egy rokona, aki szintén fogyatékkal él, csak a szomszédhoz átugorva tudott elmenekülni a törvénytelen módon a kertbe is utána futó sorozók elől. „Nem törődnek ezzel sem, egy verbőci fiút alsógatyában húztak ki az ágyból a családja mellől”, róla se tudni semmit azóta – sorolja. Elmondása szerint ma már 2000 dollárnyi pénzt kérnek a toborzók azért, hogy valakit elengedjenek, a határon átjutás kísérlete pedig 5000-6000 dollárt taksál, aztán vagy összejön, vagy nem.

Anna falujában a férfiak hetven százaléka egyébként már elmenekült, sokan bujkálnak, a fiatalasszony szerint hat-hét férfit vittek el a toborzók.

Jelenleg kamerarendszerrel figyelik a falut, és csetcsoportokban követik a sorozók és a rendőrök mozgását, hogy valahogy el tudjanak menni legalább a létfontosságú ügyeiket elintézni.

Hogy a külföldre költözöttek közül hányan jönnének haza, ha véget ér a háború, Anna nem szívesen becsüli meg, de úgy véli, nem sokan. „Félnek a retorziótól, meg hát sokan vannak, akik már így-úgy beilleszkedtek külföldön” – mondja. Ők is berendezkedtek már, mindketten dolgoznak, a kicsik óvodában – mindezt feladni a semmiért, különösen kisgyerekesként, nem tűnik vonzó perspektívának.