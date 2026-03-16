Ft
Ft
14°C
5°C
Ft
Ft
14°C
5°C
03. 16.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 16.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza párt volodimir zelenszkij fidesz magyarország Magyar Péter eu orbán viktor

Zelenszkij belesétált a csapdába: mostantól nem tagadhatja le, mi a célja Magyarországgal

2026. március 16. 11:27

Az ukrán elnök elárulta, hogy kész együttműködni bármely olyan magyar vezetéssel, amely nem akadályozza Ukrajna EU-csatlakozását – csakhogy kizárólag a Tisza Párt támogatja Magyarországon Volodimir Zelenszkij terveit.

2026. március 16. 11:27
null

Volodimir Zelenszkij szerint Ukrajna kész együttműködni bármely olyan magyar vezetéssel, amely nem akadályozza Ukrajna EU-csatlakozását – írja az egyik legolvasottabb ukrán lap, a Zerkalo Nyegyeli.

Csakhogy az ukrán elnök ezzel lebuktatta saját magát:

Magyar Péter csúnyán lebukott: az első perctől színjáték volt, amit Ukrajnával tett

Magyar Péter csúnyán lebukott: az első perctől színjáték volt, amit Ukrajnával tett
Tovább a cikkhezchevron

Magyarországon ugyanis a Tisza Párt az egyetlen, amely támogatja Ukrajna EU-csatlakozását – Magyar Péter pártjának közvélemény-kutatásán csaknem 60 százalék szavazott igennel –, míg Orbán Viktor és a Fidesz azt ígéri, ha a választópolgárok neki szavaznak bizalmat április 12-én, Kijev nem lesz az Európai Unió tagja.

Éppen ezért nem véletlen, hogy Zelenszkij mindent megtesz a Tisza Párt győzelméért, elzárta a rezsicsökkentést garantáló Barátság kőolajvezetéket, sőt, halálosan megfenyegette Orbán Viktort.

Nyitókép: AFP/Ukrán elnöki sajtószolgálat

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Orbán és Zelenszkij harca, kegyetlen ukrán fenyegetés, őrült putyinozás – itt az új Mesterterv

Orbán és Zelenszkij harca, kegyetlen ukrán fenyegetés, őrült putyinozás – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 24 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
alenka
2026. március 16. 13:23
Drogos stöpszli naci kobold: áprilisban bukik az itteni dandár! És idén ti is.
Válasz erre
0
0
Szuperszig
2026. március 16. 12:54
Zselé már tudja, hogy a TSZ nem nyerhet.
Válasz erre
0
0
cutcopy
2026. március 16. 12:50
Apropó, poloska üzent ezzel kapcsolatban valamit zselének tegnap..?
Válasz erre
1
0
Majdmegmondom
2026. március 16. 12:41
Ez egy igazi demokrata. Még kívül van, csak fenyeget, de ha bent lesz még Ursulát is kiiktatja...
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!