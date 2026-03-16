Megkérdezték Zelenszkijt, bocsánatot kér-e Orbán Viktor halálos megfenyegetéséért – a válasz sokatmondó
Az ukrán elnök végre elismerte, hogy a Barátság kőolajvezeték elzárásával beavatkozhat a magyarországi választásokba.
Az ukrán elnök elárulta, hogy kész együttműködni bármely olyan magyar vezetéssel, amely nem akadályozza Ukrajna EU-csatlakozását – csakhogy kizárólag a Tisza Párt támogatja Magyarországon Volodimir Zelenszkij terveit.
Volodimir Zelenszkij szerint Ukrajna kész együttműködni bármely olyan magyar vezetéssel, amely nem akadályozza Ukrajna EU-csatlakozását – írja az egyik legolvasottabb ukrán lap, a Zerkalo Nyegyeli.
Csakhogy az ukrán elnök ezzel lebuktatta saját magát:
Magyarországon ugyanis a Tisza Párt az egyetlen, amely támogatja Ukrajna EU-csatlakozását – Magyar Péter pártjának közvélemény-kutatásán csaknem 60 százalék szavazott igennel –, míg Orbán Viktor és a Fidesz azt ígéri, ha a választópolgárok neki szavaznak bizalmat április 12-én, Kijev nem lesz az Európai Unió tagja.
Éppen ezért nem véletlen, hogy Zelenszkij mindent megtesz a Tisza Párt győzelméért, elzárta a rezsicsökkentést garantáló Barátság kőolajvezetéket, sőt, halálosan megfenyegette Orbán Viktort.
Ezt is ajánljuk a témában
Nyitókép: AFP/Ukrán elnöki sajtószolgálat
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.