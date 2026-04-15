Ha valóban megvannak az emailek, gyerünk, tegyétek közzé, mert akkor egy hazugságot sikerül leleplezni.

Ne hagyjuk már, hogy az az ember, aki még a Partizán interjúban is áradozott Orbán Viktorról, most az elmúlt tizenhat évet egy anarchikus tombolásnak írja le és ne tartson ellen senki. Ébredjünk már fel! Néhány nap után ott tartunk, hogy semmi jó sem történt a mögöttünk lévő bő másfél évtizedben? Tényleg így lenne? Mert sokan nemsokára ezt fogják szajkózni.

Ez a három nap elég lenne, hogy fülét-farkát behúzva majdnem mindenki csöndben maradjon? Ennyi idő után ellent sem lehet már mondani? Akik eddig bátorságról, kiállásról, keresztény kitartásról beszéltek, szólaljanak föl nyugodtan most is. Elvégre, véleményt lehet (még) mondani. Tartsuk fenn a jogot.”

