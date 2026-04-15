04. 16.
csütörtök
04. 16.
csütörtök
kossuth rádió sokk Magyar Péter megfélemlítés partizán orbán viktor

Magyar Péter még a gyászmunkát se hagyja meg az embernek nyugodtan megélni

2026. április 15. 22:40

Akik eddig bátorságról, kiállásról, keresztény kitartásról beszéltek, szólaljanak föl nyugodtan most is.

2026. április 15. 22:40
null
Szabó Gergő
Szabó Gergő
„Vasárnap este derültek ki az országgyűlési választások eredményei, azóta már majdnem három egész nap telt el. A sokkról már beszéltem, benne élünk még, de a közel három nap alatt már történtek igen érdekes dolgok. Magyar Péter még a gyászmunkát se hagyja meg az embernek nyugodtan megélni, már most erőltetett menet van.

Ma a Kossuth Rádióban és a közmédiában volt a leendő miniszterelnök. (De fura leírni). Ezt a stílust, ezt a kivagyiságot és ezt a megfélemlítő tempót elhűlve nézte az ember. És érthetetlen számomra, hogy erre tapsolnak, ennek örülnek rengetegen, hogy milyen jól megcsinálta, hogy lerendezte, így kell ezt és mit képzel a riporter. Felfoghatatlan ez a felkorbácsolt bosszúszomj.

De volt néhány fontos pillanat a beszélgetésben. Például annyira jó lenne látni azokat az emaileket, amiket küldtek neki a közmédiából, hogy valóban meghívták többször is Magyar Pétert. Nézzük már meg ezeket, ha már a közmédia kérdezője belengette az élő műsorban, hogy léteznek. »Ne féljünk már!«, hogy Magyar Péter II. János Páltól csaklizott üzenetét idézzem.

Ha valóban megvannak az emailek, gyerünk, tegyétek közzé, mert akkor egy hazugságot sikerül leleplezni.

Ne hagyjuk már, hogy az az ember, aki még a Partizán interjúban is áradozott Orbán Viktorról, most az elmúlt tizenhat évet egy anarchikus tombolásnak írja le és ne tartson ellen senki. Ébredjünk már fel! Néhány nap után ott tartunk, hogy semmi jó sem történt a mögöttünk lévő bő másfél évtizedben? Tényleg így lenne? Mert sokan nemsokára ezt fogják szajkózni.

Ez a három nap elég lenne, hogy fülét-farkát behúzva majdnem mindenki csöndben maradjon? Ennyi idő után ellent sem lehet már mondani? Akik eddig bátorságról, kiállásról, keresztény kitartásról beszéltek, szólaljanak föl nyugodtan most is. Elvégre, véleményt lehet (még) mondani. Tartsuk fenn a jogot.”

Nyitókép forrása: Attila KISBENEDEK / AFP
 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tinodi-lightos-sebestyen
2026. április 15. 23:57
Kezdek lemaradni a belpolitikáról, mert képtelen vagyok hallgatni, nézni ezt a faszt.
siva758
2026. április 15. 23:18
Na, sajnos most lett egy diktátor Magyarországon! Ami odahaza fog következni, az felér egy horroral!
google-2
2026. április 15. 23:11
Úgy tűnik, hogy ez a senkiházi megbabonázza az embereket, ha ezeket más csinálná, amiket ő megenged magának, mást sem hallnánk, csakhogy milyen bugris, milyen neveletlen ez az ember. Egy ilyen kegyen miniszterelnök? Kész röhej.
