Ft
Ft
16°C
9°C
Ft
Ft
16°C
9°C
04. 16.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
Európa Patrióták Európáért országgyűlési választás 2026 Magyarország jobboldal Friedrich Merz Fidesz Orbán Viktor Donald Tusk

A brit politikai szakértők még Orbán Viktor veresége kapcsán is a „szélsőjobbtól” rettegnek

2026. április 15. 22:21

A Guardian által megszólaltatott elemzők szerint ugyan a magyar miniszterelnök vereséget szenvedett, de az európai patrióta erőket még nem sikerült megtörni – bár ők nagyon reménykednek ebben.

A Guardian elemzése jól mutatja: a nyugati sajtó egy része továbbra sem képes felülemelkedni a „szélsőjobbozás” mantráján. Annál pedig semmi sem mutatja, hogy mekkora hatással volt Orbán Viktor az európai politikára, hogy ellendrukkerei rögtön a politikai veresége után a visszatérése miatt aggódnak. A brit lapnak nyilatkozó szakértők ugyanakkor az európai jobboldal megtörését is szükségesnek tartják.

A cikk szerint több európai politikai vezető is ideológiai fordulópontként próbálja beállítani az április 12-ei magyar választási eredményt:

  • Donald Tusk lengyel miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy a világ „már nincs arra ítélve, hogy autoriter és korrupt kormányok alatt éljen”, míg
  • Friedrich Merz szerint az eredmény „egyértelmű jelzés a jobboldali populizmus ellen”, és azt mutatja, hogy „az inga visszalendül”.

A Guardian által megszólaltatott elemzők pedig még önellentmondásokba is hajlandóak keveredni, csak hogy a lehető legtöbb oldalról tudjanak belerúgni a leköszönő kormányfőbe. Egyikük szerint:

Európa leghosszabb ideje hivatalban lévő szélsőjobboldali vezetője – aki mindannyiuk számára inspiráció volt –, annak ellenére szenvedett vereséget, hogy a rendszer az ő javára volt eltorzítva.”

A hangsúly azonban itt sem a magyar választók döntésének elismerésén, hanem továbbra is az Orbán-rendszer legitimitásának megkérdőjelezésén van, holott épp a voksolás eredménye bizonyította be, hogy igaztalanul diktatúrázták szakmányban a NER-t.

A lap ugyanakkor kénytelen elismerni:

nem Orbán Viktor „illiberális ideológiai modelljének a veresége volt ez, és nem arról szólt, hogyan kell megszervezni egy demokráciát, amikor egy szélsőjobboldali párt van hatalmon. Nem ez motiválta a magyar szavazókat.”

A választási eredmény okait inkább belpolitikai tényezőkben látják, mint például a gazdasági helyzet vagy a kormányzással kapcsolatos elégedetlenség.

Ennek ellenére a cikk továbbra is a nemzeti-konzervatív erők gyengülésében reménykedik. Egy elemző szerint az eredmény

egy időre lehűtheti a szélsőjobboldal hangulatát”, különösen azért, mert Orbán Viktor „központi figura volt a globális jobboldal összefogásában”, például a CPAC Hungary megszervezésével.

Más megszólalók azonban már amiatt aggodalmaskodnak:

Nem szabad túlértékelni a hatást”, mivel „ez nem a szélsőjobboldal veresége volt, hanem Orbán kleptokratikus, klientelista, korrupt kormányának veresége.”

A hangsúly tehát ismét az ideológiai címkézésen van, amely a brit sajtóban rendre visszatér. Az európai „náci- és fasisztaveszély” látszatát pedig mindenáron fent kell tartani.

Hiú globalista ábrándok

A Guardian külön kitér a magyar konzervatív intézményrendszerre is, például a Mathias Corvinus Collegium (MCC) szerepére, amelyet

Európa legjobban finanszírozott agytrösztjének” neveznek, és amely szerintük aktívan befolyásolja az európai politikai gondolkodást.

A cikk végül arra a következtetésre jut, hogy bár egyesek máris dominóhatást vizionálnak, és az európai nemzeti erők varázsütésre történő összeomlását vetítik előre,

a magyar választási eredmény „nem jelent általános fordulópontot”, és „nem kínál mintát arra, hogyan lehet máshol legyőzni ezeket az erőket”.

Ennek ellenére a brit lap állásfoglalása világos: a nemzeti-jobboldali politikai irányzat továbbra is első számú ideológiai ellenfél a globalisták és liberálisok számára, és Orbán Viktor személye körüli fóbiák láthatóan semmit sem enyhültek azzal, hogy a Fidesz már nincs a kormányrúd mellett.

***

Fotó: Attila KISBENEDEK / AFP

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Salitis
2026. április 15. 22:51
Ezt a "liberális" címkét pont úgy nem volna szabad hagyni, hogy magára égesse a soros-maffia, mint Orbánra a "lopik" igét. Egy vélemény diktatúra nem lehet liberális. Oximoron.
Válasz erre
0
0
kohazi
2026. április 15. 22:46
Ők akik nem képesek elviselni a másképp gondolkodást, kirekesztőek, képmutatók,undorító gazemberek.
Válasz erre
1
0
5m007h 0p3ra70r
2026. április 15. 22:32
Lefasisztázták a magyarokat. 🤣🤣🤣🤣
Válasz erre
0
0
5m007h 0p3ra70r
2026. április 15. 22:30
R E T T E G N E K ! 🤣🤣🤣🤣
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!