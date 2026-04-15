A brit politikai szakértők még Orbán Viktor veresége kapcsán is a „szélsőjobbtól” rettegnek

Wall Street Journal: Bocsánatot kellene kérniük azoknak, akik diktátorozták és fasisztázták Orbán Viktort
Az amerikai lap véleménycikke szerint súlyosan félrevezették a nyugati közvéleményt a magyar demokrácia állapotát illetően.
A Guardian által megszólaltatott elemzők szerint ugyan a magyar miniszterelnök vereséget szenvedett, de az európai patrióta erőket még nem sikerült megtörni – bár ők nagyon reménykednek ebben.
A Guardian elemzése jól mutatja: a nyugati sajtó egy része továbbra sem képes felülemelkedni a „szélsőjobbozás” mantráján. Annál pedig semmi sem mutatja, hogy mekkora hatással volt Orbán Viktor az európai politikára, hogy ellendrukkerei rögtön a politikai veresége után a visszatérése miatt aggódnak. A brit lapnak nyilatkozó szakértők ugyanakkor az európai jobboldal megtörését is szükségesnek tartják.
A cikk szerint több európai politikai vezető is ideológiai fordulópontként próbálja beállítani az április 12-ei magyar választási eredményt:
Ugyanakkor az európai jobboldal aggódva figyeli Brüsszel beavatkozását a tagállamok politikai ügyeibe.
A Guardian által megszólaltatott elemzők pedig még önellentmondásokba is hajlandóak keveredni, csak hogy a lehető legtöbb oldalról tudjanak belerúgni a leköszönő kormányfőbe. Egyikük szerint:
Európa leghosszabb ideje hivatalban lévő szélsőjobboldali vezetője – aki mindannyiuk számára inspiráció volt –, annak ellenére szenvedett vereséget, hogy a rendszer az ő javára volt eltorzítva.”
A hangsúly azonban itt sem a magyar választók döntésének elismerésén, hanem továbbra is az Orbán-rendszer legitimitásának megkérdőjelezésén van, holott épp a voksolás eredménye bizonyította be, hogy igaztalanul diktatúrázták szakmányban a NER-t.
A lap ugyanakkor kénytelen elismerni:
nem Orbán Viktor „illiberális ideológiai modelljének a veresége volt ez, és nem arról szólt, hogyan kell megszervezni egy demokráciát, amikor egy szélsőjobboldali párt van hatalmon. Nem ez motiválta a magyar szavazókat.”
A választási eredmény okait inkább belpolitikai tényezőkben látják, mint például a gazdasági helyzet vagy a kormányzással kapcsolatos elégedetlenség.
Ennek ellenére a cikk továbbra is a nemzeti-konzervatív erők gyengülésében reménykedik. Egy elemző szerint az eredmény
egy időre lehűtheti a szélsőjobboldal hangulatát”, különösen azért, mert Orbán Viktor „központi figura volt a globális jobboldal összefogásában”, például a CPAC Hungary megszervezésével.
Más megszólalók azonban már amiatt aggodalmaskodnak:
Nem szabad túlértékelni a hatást”, mivel „ez nem a szélsőjobboldal veresége volt, hanem Orbán kleptokratikus, klientelista, korrupt kormányának veresége.”
A nyugati narratíva már egyszer felépült, most új szereplővel tér vissza.
A hangsúly tehát ismét az ideológiai címkézésen van, amely a brit sajtóban rendre visszatér. Az európai „náci- és fasisztaveszély” látszatát pedig mindenáron fent kell tartani.
A Guardian külön kitér a magyar konzervatív intézményrendszerre is, például a Mathias Corvinus Collegium (MCC) szerepére, amelyet
Európa legjobban finanszírozott agytrösztjének” neveznek, és amely szerintük aktívan befolyásolja az európai politikai gondolkodást.
A cikk végül arra a következtetésre jut, hogy bár egyesek máris dominóhatást vizionálnak, és az európai nemzeti erők varázsütésre történő összeomlását vetítik előre,
a magyar választási eredmény „nem jelent általános fordulópontot”, és „nem kínál mintát arra, hogyan lehet máshol legyőzni ezeket az erőket”.
Ennek ellenére a brit lap állásfoglalása világos: a nemzeti-jobboldali politikai irányzat továbbra is első számú ideológiai ellenfél a globalisták és liberálisok számára, és Orbán Viktor személye körüli fóbiák láthatóan semmit sem enyhültek azzal, hogy a Fidesz már nincs a kormányrúd mellett.
Fotó: Attila KISBENEDEK / AFP