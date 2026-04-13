„A Patrióták egységesebbek, mint valaha” – fontos üzenetet küldött a pártcsalád Orbán Viktornak

Méltósággal is lehet ezt – így reagáltak a Fidesz politikusai a választási eredményre
Méltósággal is lehet veszíteni: a Fidesz politikusai fegyelmezetten reagáltak, megköszönték a 2,5 millió szavazatot, és azonnal a folytatásra készülnek.
Ugyanakkor az európai jobboldal aggódva figyeli Brüsszel beavatkozását a tagállamok politikai ügyeibe.
Orbán Viktor és a Fidesz kulcsfontosságú képviselői a demokratikus önrendelkezésnek és a hagyományos európai értékeknek az Európai Unión belül – olvashatjuk a Patrióták Európáért pártcsalád közösségi oldalán megjelent hétfői közleményben.
A magyarországi választási eredményekre reagálva a képviselőcsoport támogatásáról biztosította a Fideszt és Orbán Viktort, valamint felhívta a figyelmet a várható uniós beavatkozásokra a magyarországi belügyekben.
„A Patrióták csoportja támogatásáról biztosítja a Fideszt és Orbán Viktort, és hangsúlyozza a nemzeti szuverenitás és a konzervatív értékek védelmének fontosságát Európában” – írják. A bejegyzésben kiemelték, hogy az Európai Néppárt egyre nagyobb kötődést mutat a baloldal felé, és eltávolodik a jobbközép alapelvektől. Egyúttal aggodalmukat fejezték ki amiatt, hogy az Európai Bizottság látványosan beleavatkozik anemzeti politikai folyamatokba, amivel alááshatják az európai intézményekbe vetett bizalmat és a demokratikus döntéshozatal integritását.
Ugyanakkor kiemelték:
A Patrióták egységesebbek, mint valaha, és eltökéltek abban, hogy fokozzák erőfeszítéseiket, elkötelezve magukat az európai nemzeti szuverenitásért, a jólétért és szabadságáért folytatott politikai küzdelem folytatása és megerősítése mellett”
– áll a közleményben.
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala