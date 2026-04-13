Ft
Ft
18°C
4°C
Ft
Ft
18°C
4°C
04. 13.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
patrióták európáért brüsszel fidesz európai néppárt európai bizottság orbán viktor

„A Patrióták egységesebbek, mint valaha” – fontos üzenetet küldött a pártcsalád Orbán Viktornak

2026. április 13. 17:42

Ugyanakkor az európai jobboldal aggódva figyeli Brüsszel beavatkozását a tagállamok politikai ügyeibe.

Orbán Viktor és a Fidesz kulcsfontosságú képviselői a demokratikus önrendelkezésnek és a hagyományos európai értékeknek az Európai Unión belül – olvashatjuk a Patrióták Európáért pártcsalád közösségi oldalán megjelent hétfői közleményben.

A magyarországi választási eredményekre reagálva a képviselőcsoport támogatásáról biztosította a Fideszt és Orbán Viktort, valamint felhívta a figyelmet a várható uniós beavatkozásokra a magyarországi belügyekben.

Ezt is ajánljuk a témában

„A Patrióták csoportja támogatásáról biztosítja a Fideszt és Orbán Viktort, és hangsúlyozza a nemzeti szuverenitás és a konzervatív értékek védelmének fontosságát Európában” – írják. A bejegyzésben kiemelték, hogy az Európai Néppárt egyre nagyobb kötődést mutat a baloldal felé, és eltávolodik a jobbközép alapelvektől. Egyúttal aggodalmukat fejezték ki amiatt, hogy az Európai Bizottság látványosan beleavatkozik anemzeti politikai folyamatokba, amivel alááshatják az európai intézményekbe vetett bizalmat és a demokratikus döntéshozatal integritását.

Ugyanakkor kiemelték: 

A Patrióták egységesebbek, mint valaha, és eltökéltek abban, hogy fokozzák erőfeszítéseiket, elkötelezve magukat az európai nemzeti szuverenitásért, a jólétért és szabadságáért folytatott politikai küzdelem folytatása és megerősítése mellett”

 – áll a közleményben.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

 

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Conduct
2026. április 13. 18:51
Szomorú seggből bánatos fing jön.
Válasz erre
0
0
nemecsekerno-007-01
2026. április 13. 18:27
Nagyon helyes, mert most elkél a segítség. Mehet az ötletelés, hogy tudnának segíteni.
Válasz erre
0
0
szim-patikus
2026. április 13. 17:57
ez helyes.
Válasz erre
2
0
templar62
2026. április 13. 17:48
Gott mit uns .
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!