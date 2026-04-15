demokrácia országgyűlési választás 2026 Wall Street Journal Magyarország diktatúra Politico Fidesz Orbán Viktor vélemény választási rendszer

Wall Street Journal: Bocsánatot kellene kérniük azoknak, akik diktátorozták és fasisztázták Orbán Viktort

2026. április 15. 20:53

Az amerikai lap véleménycikke szerint súlyosan félrevezették a nyugati közvéleményt a magyar demokrácia állapotát illetően.

null

A Wall Street Journal publicisztikája élesen bírálja azokat a politikusokat és elemzőket, akik az elmúlt években rendszeresen diktatúraként írták le Magyarországot, illetve fasizmussal vádolták az Orbán Viktor vezette kormányokat.

A lap kendőzetlen nyíltsággal írja, hogy valószínűleg hiába várnak korrektséget a magyar vezetést pocskondiázóktól:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Azt szeretnénk most olvasni – bár nem számítunk erre –, hogy bocsánatot kérnek mindazok a kommentátorok és politikusok, akik azt jósolták, hogy Orbán Viktor elpusztítja a demokráciát Magyarországon.”

A cikk egyértelműen úgy fogalmaz:

Kiderült, hogy ugyanúgy tévedtek Budapesttel kapcsolatban, mint korábban a lengyel demokrácia végét illetően.”

A szerzők szerint

a nyugati sajtó és politikai elit évekig eltúlzott, sokszor apokaliptikus hangvételű állításokat tett a magyar helyzettel kapcsolatban.

A névtelenségbe burkolózó szerző felidézi, hogy

  • egyes lapok Orbán Viktor politikáját „az európai putyinizáció előőrségnek” nevezték,
  • míg mások szerint az április 12-ei választás „nagy jelentőséggel bírhat a demokrácia túlélése szempontjából”.

A cikk arra is emlékeztet, hogy a Politico azt állította, hogy a kormány „jelentősen maga felé billentette a választási pályát egy lopakodó államfoglalás közepette”.

A Wall Street Journal értékelése szerint azonban „ezek a riasztgatások erősen túlzóak voltak”, amit a választási eredmények is bizonyítottak. A cikk hangsúlyozza: bár a miniszterelnök megpróbálta saját politikai mozgásterét erősíteni, „ez végül az ellenzék egyik fő érve lett ellene”,

ami azt mutatja, hogy a demokratikus mechanizmusok működnek.

A lap párhuzamot von Lengyelországgal is, ahol a baloldali és liberális elemzők szintén diktatúrát vizionáltak, ám végül „az ellenzéki Polgári Platform és szövetségesei győztek 2023-ban”. Ez a szerző szerint azt bizonyítja, hogy a választók képesek változást hozni, ha úgy döntenek.

A publicisztika szerint a téves helyzetértékelések mögött részben politikai elfogultság áll:

Az egyik ok egyszerű pártosság: a progresszív elit a jobboldalt fasisztának bélyegzi, hogy hatalmon maradhasson vagy hatalomra kerülhessen.”

Emellett az a meggyőződés is jelen van, hogy

a polgári választókban nem lehet mindig megbízni, hogy a náluk képzettebb, Sorbonne-on vagy Harvardon végzett vezetőket választják meg”.

A cikk végkövetkeztetése szerint a demokrácia Nyugaton továbbra is működik, és a választók nem akarnak autoriter rendszereket.

A demokráciának megvannak a maga hibái, de az európai és nyugati választók nem akarják autokraták kezébe adni országaikat”

– áll az írásban, amely szerint a túlzó „fasisztázás” pedig könnyen visszaüthet az azt szajkózókra:

Minél inkább kiáltanak fasizmust az elit szereplői minden konzervatív siker után, annál inkább elveszítik hitelességüket a közvélemény szemében.”

Fotó: Attila KISBENEDEK / AFP

 

Squalline
2026. április 15. 22:11
Jobb szeretik Európában a jelzőlámpa koalíciókat. Nem kell sok ész hozzá, hogy miért. Az ilyen 2/3-ok mindig gyanakvással töltik el őket. Ez a cikk egy finom kritika volt erről. Ki tudja kiknek amúgy, talán ömaguknak. Belpest is morgolódik, mert ugye orrbefogva, most prüszkölnek és levegőért kapkodnak, hogy túltolták a kis nérójukat. Mert ezzel az eredménnyel lehet egy kis szdsz is bejuthatott volna, és lehetne a jelzőlámpásat játszani, koalíciós kényszerekre apellálni. Jobb lett volna a 2/3-ért egy újratöltött "mszp-szdsz" koalíció, mint egy teljhatalmú kis néró, bizonytalan összetételű választói háttérrel. Ugyanúgy keresik túlgyőzelmük okait, mint a másik oldal a veresége okait. Mert itt aztán nincs egy a tábor egy a zászló. Nagyon nincs. Csak egy volt fideszes kis szörnyszülött néró.
johannluipigus
2026. április 15. 22:07
@steinamanger-2 "Igaz hogy nem volt valódi diktatúra, csak egy olyan autokrácia melyet pár lépés választott el attól hogy az legyen, de ezt a néhány lépést Orbán már nem akarta meglépni vagy nem merte. Úgy gondolom hogy ha kívül lettünk volna az EU-n akkor továbbmegy" Úgy gondolod. Mi a lófasz vagy te, hogy megjósolod a jövőt? Mi az, hogy kívül vagyunk az EU-n, te beteg állat? Mert az csak úgy megy, anyád majma.
johannluipigus
2026. április 15. 22:04
@akitiosz "Ha nem kb. egymillió, hanem csak egy szavazattal veszített volna, akkor mostan egészen másmilyen események zajlanának. Nem adná át a hatalmat, újraszámolásokat követelne országosan, a jogerős eredményt sem fogadná el és lázadnának a digitális polgári körök az utcán" A tavaly nyári agyvérzésed nem tett jót neked. Sokat javult, hiszen egyre több mondatot tudsz leírni, de értelme az nem sok van, Zsoltika.
google-2
2026. április 15. 21:39
Ezt azért írták, mert már nulla relevanciája van, úgyhogy korrekteknek szeretnének tűnni, anélkül hogy ártanának a félkegyelműnek, aki éppen ma kérte fel az államfőt a távozásra, ha már arra járt.
