Wall Street Journal: Bocsánatot kellene kérniük azoknak, akik diktátorozták és fasisztázták Orbán Viktort

Mindent bevet a Politico, már előre mosdatja Magyar Pétert
A nemzetközi sajtó ismét a magyar választási rendszeren rugózik, miközben a kormány szerint politikai narratívák sulykolása és alaptalan sugalmazások zajlanak a kampány hajrájában.
Az amerikai lap véleménycikke szerint súlyosan félrevezették a nyugati közvéleményt a magyar demokrácia állapotát illetően.
A Wall Street Journal publicisztikája élesen bírálja azokat a politikusokat és elemzőket, akik az elmúlt években rendszeresen diktatúraként írták le Magyarországot, illetve fasizmussal vádolták az Orbán Viktor vezette kormányokat.
A lap kendőzetlen nyíltsággal írja, hogy valószínűleg hiába várnak korrektséget a magyar vezetést pocskondiázóktól:
Azt szeretnénk most olvasni – bár nem számítunk erre –, hogy bocsánatot kérnek mindazok a kommentátorok és politikusok, akik azt jósolták, hogy Orbán Viktor elpusztítja a demokráciát Magyarországon.”
A cikk egyértelműen úgy fogalmaz:
Kiderült, hogy ugyanúgy tévedtek Budapesttel kapcsolatban, mint korábban a lengyel demokrácia végét illetően.”
A szerzők szerint
a nyugati sajtó és politikai elit évekig eltúlzott, sokszor apokaliptikus hangvételű állításokat tett a magyar helyzettel kapcsolatban.
A névtelenségbe burkolózó szerző felidézi, hogy
A cikk arra is emlékeztet, hogy a Politico azt állította, hogy a kormány „jelentősen maga felé billentette a választási pályát egy lopakodó államfoglalás közepette”.
A nemzetközi sajtó ismét a magyar választási rendszeren rugózik, miközben a kormány szerint politikai narratívák sulykolása és alaptalan sugalmazások zajlanak a kampány hajrájában.
A Wall Street Journal értékelése szerint azonban „ezek a riasztgatások erősen túlzóak voltak”, amit a választási eredmények is bizonyítottak. A cikk hangsúlyozza: bár a miniszterelnök megpróbálta saját politikai mozgásterét erősíteni, „ez végül az ellenzék egyik fő érve lett ellene”,
ami azt mutatja, hogy a demokratikus mechanizmusok működnek.
A lap párhuzamot von Lengyelországgal is, ahol a baloldali és liberális elemzők szintén diktatúrát vizionáltak, ám végül „az ellenzéki Polgári Platform és szövetségesei győztek 2023-ban”. Ez a szerző szerint azt bizonyítja, hogy a választók képesek változást hozni, ha úgy döntenek.
A publicisztika szerint a téves helyzetértékelések mögött részben politikai elfogultság áll:
Az egyik ok egyszerű pártosság: a progresszív elit a jobboldalt fasisztának bélyegzi, hogy hatalmon maradhasson vagy hatalomra kerülhessen.”
Emellett az a meggyőződés is jelen van, hogy
a polgári választókban nem lehet mindig megbízni, hogy a náluk képzettebb, Sorbonne-on vagy Harvardon végzett vezetőket választják meg”.
A cikk végkövetkeztetése szerint a demokrácia Nyugaton továbbra is működik, és a választók nem akarnak autoriter rendszereket.
A demokráciának megvannak a maga hibái, de az európai és nyugati választók nem akarják autokraták kezébe adni országaikat”
– áll az írásban, amely szerint a túlzó „fasisztázás” pedig könnyen visszaüthet az azt szajkózókra:
Minél inkább kiáltanak fasizmust az elit szereplői minden konzervatív siker után, annál inkább elveszítik hitelességüket a közvélemény szemében.”
Fotó: Attila KISBENEDEK / AFP