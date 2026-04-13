Nem Orbán bukott meg, hanem egy narratíva: kemény üzenetet küldött az MCC Brüsszelnek

Méltósággal is lehet ezt – így reagáltak a Fidesz politikusai a választási eredményre
Méltósággal is lehet veszíteni: a Fidesz politikusai fegyelmezetten reagáltak, megköszönték a 2,5 millió szavazatot, és azonnal a folytatásra készülnek.
Orbán Viktor veresége ellenére a populista hullám tovább erősödik, miközben Brüsszel diktátumai és az identitáspolitika hatása egyre nagyobb kihívást jelent. Az MCC Brüsszeli központjának értékelése szerint a magyar választás nem zárta le a politikai korszakot.
A magyar választás eredménye nemcsak belpolitikai fordulatot hozott, hanem azonnal nemzetközi értelmezési versenyt is indított. Miközben Brüsszelben már a korszakváltást ünneplik, megszólalt az MCC Brüsszeli központja is: értékelésük szerint Orbán Viktor veresége korántsem jelenti a politikai irányvonal bukását. A közleményt teljes terjedelmében alább olvashatják.
A vasárnapi magyar választás a demokratikus jogok példátlan gyakorlását hozta a magyar nép részéről. Milliók szavaztak a változásra, Orbán Viktor miniszterelnök pedig méltósággal ismerte el vereségét ellenfelével, Magyar Péter szemben.
A lakosság ilyen mértékű mozgósítása az utolsó szög lehet a koporsóban annak az egyre kétségbeesettebb narratívának, amelyet az uniós elit és a brüsszeli média erőltetett – miszerint Orbán veszélyes autokrata lett volna, aki antidemokratikus rendszert épített ki.
Orbán Viktor mindvégig a demokrácia elkötelezett híve maradt.
A veresége természetesen jelentős visszaesést jelent azok számára, akik azokat az értékeket támogatják, amelyek kormányzását meghatározták: a nemzeti szuverenitást, az erős határokat és a nemzeti értékek büszke védelmét. Orbán befolyásának mélységét jelzi, hogy még ellenfele, Magyar Péter is kénytelen volt ebben a keretrendszerben beszélni.
Bár Magyart a saját teljesítménye alapján kell megítélni – és reméljük, hogy ezeknek az értékeknek a védelmében legalább olyan határozott lesz, mint Orbán Viktor volt –, óvatosnak kell lennünk azzal, hogy pusztán a szavainak higgyünk. Nemcsak az uniós elit euforikus hangulatából, hanem Magyar Péter kampányának kulcsígéreteiből is – mint például az uniós források feloldása és az Európai Ügyészség hatáskörének bővítése –
világosan látszik, hogy Magyar jelentős mértékben alkalmazkodni kíván Brüsszel diktátumaihoz.
Magyar Péter nehéz helyzetben lesz, amikor Magyarország szuverenitását, határait és kultúráját kell megvédenie úgy, hogy közben engedi, hogy Brüsszel egyre inkább rányomja bélyegét az országra. Ráadásul egy rendkívül heterogén koalíció élén áll, amelyet nehéz lesz egyben tartani a feszültségek idején.
Ezt is ajánljuk a témában
Az uniós elitnek sem szabad túl korán ünnepelnie. Bár Orbán Viktor vereséget szenvedett, a kontinens általános hangulata nem változott. A populista forradalom továbbra is zajlik.
Az uniós elit kontrollálatlan migráció iránti ragaszkodása, a kudarcot vallott energia- és környezetpolitikája, valamint az európai civilizáció értékei ellen vívott kulturális háborúja elleni ellenállás tovább erősödik.
Mindazonáltal a populistáknak, hazafiaknak és valódi konzervatívoknak komolyan szembe kell nézniük e vereség tanulságaival. Sok vita lesz még a választás jelentéséről, és nyilvánvaló, hogy a változás iránti vágy jelentős szerepet játszott, de mi három, gyakran alulértékelt tényezőre hívjuk fel a figyelmet.
Végezetül sokan kérdezik, mit jelent ez a választás az MCC Brussels számára. Független szervezetként továbbra is kutatni, elemezni és képviselni fogjuk alapvető témáinkat, és folytatjuk az Európai Unió intézményeinek elszámoltatását. Várakozással tekintünk a kontinens-szerte működő barátainkkal és szövetségeseinkkel való további együttműködés elé – mutatnak rá.
Nyitókép: MCC Brussels