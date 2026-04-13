Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
brüsszel európai unió Magyar Péter mcc választás orbán viktor

Nem Orbán bukott meg, hanem egy narratíva: kemény üzenetet küldött az MCC Brüsszelnek

2026. április 13. 14:04

Orbán Viktor veresége ellenére a populista hullám tovább erősödik, miközben Brüsszel diktátumai és az identitáspolitika hatása egyre nagyobb kihívást jelent. Az MCC Brüsszeli központjának értékelése szerint a magyar választás nem zárta le a politikai korszakot.

A magyar választás eredménye nemcsak belpolitikai fordulatot hozott, hanem azonnal nemzetközi értelmezési versenyt is indított. Miközben Brüsszelben már a korszakváltást ünneplik, megszólalt az MCC Brüsszeli központja is: értékelésük szerint Orbán Viktor veresége korántsem jelenti a politikai irányvonal bukását. A közleményt teljes terjedelmében alább olvashatják.

Az MCC Brüsszeli központja szerint kár lenne leírni Orbán Viktort / Forrás: Attila KISBENEDEK / AFP

Az MCC Brüsszeli központjának közleménye

A vasárnapi magyar választás a demokratikus jogok példátlan gyakorlását hozta a magyar nép részéről. Milliók szavaztak a változásra, Orbán Viktor miniszterelnök pedig méltósággal ismerte el vereségét ellenfelével, Magyar Péter szemben.

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba

A lakosság ilyen mértékű mozgósítása az utolsó szög lehet a koporsóban annak az egyre kétségbeesettebb narratívának, amelyet az uniós elit és a brüsszeli média erőltetett – miszerint Orbán veszélyes autokrata lett volna, aki antidemokratikus rendszert épített ki.

Orbán Viktor mindvégig a demokrácia elkötelezett híve maradt.

A veresége természetesen jelentős visszaesést jelent azok számára, akik azokat az értékeket támogatják, amelyek kormányzását meghatározták: a nemzeti szuverenitást, az erős határokat és a nemzeti értékek büszke védelmét. Orbán befolyásának mélységét jelzi, hogy még ellenfele, Magyar Péter is kénytelen volt ebben a keretrendszerben beszélni.

Bár Magyart a saját teljesítménye alapján kell megítélni – és reméljük, hogy ezeknek az értékeknek a védelmében legalább olyan határozott lesz, mint Orbán Viktor volt –, óvatosnak kell lennünk azzal, hogy pusztán a szavainak higgyünk. Nemcsak az uniós elit euforikus hangulatából, hanem Magyar Péter kampányának kulcsígéreteiből is – mint például az uniós források feloldása és az Európai Ügyészség hatáskörének bővítése – 

világosan látszik, hogy Magyar jelentős mértékben alkalmazkodni kíván Brüsszel diktátumaihoz.

Magyar Péter nehéz helyzetben lesz, amikor Magyarország szuverenitását, határait és kultúráját kell megvédenie úgy, hogy közben engedi, hogy Brüsszel egyre inkább rányomja bélyegét az országra. Ráadásul egy rendkívül heterogén koalíció élén áll, amelyet nehéz lesz egyben tartani a feszültségek idején.

Az uniós elitnek sem szabad túl korán ünnepelnie. Bár Orbán Viktor vereséget szenvedett, a kontinens általános hangulata nem változott. A populista forradalom továbbra is zajlik. 

Az uniós elit kontrollálatlan migráció iránti ragaszkodása, a kudarcot vallott energia- és környezetpolitikája, valamint az európai civilizáció értékei ellen vívott kulturális háborúja elleni ellenállás tovább erősödik.

Mindazonáltal a populistáknak, hazafiaknak és valódi konzervatívoknak komolyan szembe kell nézniük e vereség tanulságaival. Sok vita lesz még a választás jelentéséről, és nyilvánvaló, hogy a változás iránti vágy jelentős szerepet játszott, de mi három, gyakran alulértékelt tényezőre hívjuk fel a figyelmet.

  • Először is, messze nem marginális jelenségként kell kezelni az identitáspolitika globalista szemléletének befolyását, hanem mindannyiunk számára központi kérdésként. Egy erőteljes ideológia igyekszik elszakítani az embereket nemzeti tudatuktól, civilizációs és történelmi önazonosságuktól, és a valódi szolidaritás helyére a nemi, faji vagy szexuális identitások kortárs kategóriáit állítani. Az Európai Bizottság jelentős erőforrásai – például a finanszírozott NGO-k egész hálózata – éjjel-nappal ezt az ideológiát terjesztik. Ennek legyőzése kulcsfontosságú bármely populista jelölt sikeréhez.
  • Másodszor, ezzel összefüggésben elengedhetetlen egy új választói generáció – a fiatalok és azok, akik hosszabb ideje politikailag inaktívak – meggyőzése. Sok európai populista mozgalom sikeresen kapcsolja össze a fiatalok körében tapasztalható kiábrándultságot saját alapvető üzeneteivel, de még sok a tennivaló.
  • Harmadszor, felhívjuk a figyelmet az európai jobboldal egy visszatérő problémájára. Az Európai Unió intézményeinek ködösítő nyelvezete és zárt működése miatt rendkívüli erőfeszítésekre van szükség ahhoz, hogy a brüsszeli veszélyes folyamatokat a hétköznapi választók nyelvére fordítsuk. Az emberek jogosan a mindennapi béke és jólét kérdéseire összpontosítanak. Éppen ezért különösen fontos új módokat találni arra, hogy az uniós elit romboló politikáit összekapcsoljuk az emberek hétköznapi valóságával. Amikor civilizációnkat fenyegető veszélyek jelentős része „ott” Brüsszelben történik, sokkal jobban kell tudnunk elmagyarázni, mit jelent mindez „itt”, a nemzetállamok városaiban és falvaiban.

Végezetül sokan kérdezik, mit jelent ez a választás az MCC Brussels számára. Független szervezetként továbbra is kutatni, elemezni és képviselni fogjuk alapvető témáinkat, és folytatjuk az Európai Unió intézményeinek elszámoltatását. Várakozással tekintünk a kontinens-szerte működő barátainkkal és szövetségeseinkkel való további együttműködés elé – mutatnak rá.

* * *

Nyitókép: MCC Brussels

Ezek az utolsó pillanatok: az elemzők kimondták, melyik párt az esélyesebb a választás megnyerésére

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
balatontihany-25
2026. április 13. 14:59
Lesz itt óriási kiábrándulás és csalódás a tiszás pojácára és hordájára szavazók között. Csak kis idő kérdése... Másfél-két év múlva garantált a kormányválság.
balatontihany-25
2026. április 13. 14:58
A felesége mondandóját titokban felvette, hogy aztán azzal zsarolja a havi 6 millió forint folyósításáért (Fidesz-cégektől), majd feljelentette az ügyészségen, miközben munkáért kuncsorgott Mészáros Lőrincnél, aztán kijelentette a Partizán-interjúban, hogy részéről a pártalapítás és a politizálás "rosssz vicc lenne", aztán részegen garázdálkodott egyet és telefont lopott, miközben be is rittyentett a nadrágjába, s két éven át többet hazudott, mint Gyurcsótány Ferkó egész eddigi életében és ez a beteg lelkű figura most az ország miniszterelnöke lesz. Valaki érti ezt? Mert nekem rémálom.
Ernest01
2026. április 13. 14:52
Ez a választás a manipulált emberek versenye volt, sajnos nem egyenlő esélyekkel. Ugy érzem innentől nem lesz saját véleményed arról hogy kire szavazz.
Dixtroy
2026. április 13. 14:47
"Bár Orbán Viktor vereséget szenvedett, a kontinens általános hangulata nem változott. A populista forradalom továbbra is zajlik." Bullshit, rendre ugyanazokat a libsi faszokat választják meg.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.