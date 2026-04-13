Nem Orbán bukott meg, hanem egy narratíva: kemény üzenetet küldött az MCC Brüsszelnek

Orbán Viktor mindvégig a demokrácia elkötelezett híve maradt.

A veresége természetesen jelentős visszaesést jelent azok számára, akik azokat az értékeket támogatják, amelyek kormányzását meghatározták: a nemzeti szuverenitást, az erős határokat és a nemzeti értékek büszke védelmét. Orbán befolyásának mélységét jelzi, hogy még ellenfele, Magyar Péter is kénytelen volt ebben a keretrendszerben beszélni.

Bár Magyart a saját teljesítménye alapján kell megítélni – és reméljük, hogy ezeknek az értékeknek a védelmében legalább olyan határozott lesz, mint Orbán Viktor volt –, óvatosnak kell lennünk azzal, hogy pusztán a szavainak higgyünk. Nemcsak az uniós elit euforikus hangulatából, hanem Magyar Péter kampányának kulcsígéreteiből is – mint például az uniós források feloldása és az Európai Ügyészség hatáskörének bővítése –

világosan látszik, hogy Magyar jelentős mértékben alkalmazkodni kíván Brüsszel diktátumaihoz.

Magyar Péter nehéz helyzetben lesz, amikor Magyarország szuverenitását, határait és kultúráját kell megvédenie úgy, hogy közben engedi, hogy Brüsszel egyre inkább rányomja bélyegét az országra. Ráadásul egy rendkívül heterogén koalíció élén áll, amelyet nehéz lesz egyben tartani a feszültségek idején.