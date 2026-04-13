Ft
Ft
18°C
4°C
Ft
Ft
18°C
4°C
04. 13.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
tisza párt fidesz magyarország orbán viktor

„Szörnyű hír Magyarországnak és a Nyugatnak” – így reagáltak az amerikai konzervatívok a magyar választásra

2026. április 13. 11:22

A kommentátorok szerint sokat elárul, hogy a nyugati vezetők közül kik ünneplik legjobban Orbán Viktor választási vereségét.

Michael Knowles, a Daily Wire konzervatív kommentárja, aki korábban interjút is adott a Mandinernek, szomorúan reagált a hírre, hogy Orbán Viktor elveszített a magyar választást. 

„Szörnyű hír Magyarországnak és a Nyugatnak” 

– írta Knowles. 

A kommentátor posztja alatt vita alakult ki azzal kapcsolatban, hogy minek lehet tekintetni a Tisza Pártot, egyesek azzal érveltek, hogy mivel Magyar Péter a Fideszből vált ki, ezért konzervatív. Knowles azonban arról írt, hogy meg kell nézni, kik örülnek legjobban a magyar eredménynek:

A szkepticizmusom az egész kampánya alatt abból fakadt, és most is fakad, hogy ki támogatta őt, és hogy most ki ünnepli őt...”

Több konzervatív kommentátor megjegyezte, hogy eljött az idő bocsánatot kérni azokért a vádakért, miszerint Magyarország egy diktatúra. 

Mickey Kaus amerikai újságíró például egy liberális kommentátor ünneplésére reagált azzal, hogy lehet, mégse kéne diktátornak nevezni valakit, aki elismerte a vereséget: 

Nem igazán diktatúra az, ami szabad szavazást engedélyezett és elfogadta a vereséget.”

Az End Wokeness nevű konzervatív oldal a következőt írta: „ A mai magyarországi eredményeket a következők üdvözölték:

  • Alexander Soros
  • Barack Obama
  • Hillary Clinton 
  • Kier Starmer 
  • Zelenszkij
  • Sanchez
  • Macron
  • Merz 
  • EU

– ezzel minden elmondtunk.”

A poszt alá Elon Musk is helyeslően kommentelt. 

Összesen 25 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Box Hill
2026. április 13. 13:05
Részlet Szamuely Tibor beszédéből Győrött, 1919. április 20-án, Húsvét vasárnap: „A hatalom a kezünkben van. Aki azt akarja, hogy visszatérjen a régi uralom, azt kíméletlenül fel kell akasztani. Az ilyennek bele kell harapni a torkába. A magyarországi proletariátus eddigi győzelme nem került különös áldozatokba. Most azonban szükség lesz arra, hogy vér omoljon. A vértől nem kell félni. A vér – acél: erősíti a szívet, erősíti a proletár öklöt. Hatalmassá fog tenni bennünket a vér. A vér lesz az, amely az igazi kommunvilághoz elvezet minket. Ki fogjuk irtani, ha kell, az egész burzsoáziát…”
Válasz erre
0
0
asszaur
•••
2026. április 13. 13:05 Szerkesztve
Kellett is már egy tisztítótűz, de azért nem ekkora... Persze a mohácsi csata 500-ik évfordulójához Illinois.
Válasz erre
0
0
Öregsas
2026. április 13. 13:05
Azért ezt nézzétek meg. Talán ad némi sejtést, hogy miről is szólt a tegnapi nap. Mi a várható jövő. ww.youtube.com/watch?v=2vNS5dPZizs&list=WL&index=34
Válasz erre
0
0
g50423c
2026. április 13. 13:01
Amerikai konzervatívoknak szörnyű hír, ők lesznek a következők a sorban. Bibi is várólistás!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!