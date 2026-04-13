„Szörnyű hír Magyarországnak és a Nyugatnak” – így reagáltak az amerikai konzervatívok a magyar választásra

Romániában máris a magyarokon kárörvendenek Magyar Péter győzelme miatt
De az erdélyi magyarok nem adják fel.
A kommentátorok szerint sokat elárul, hogy a nyugati vezetők közül kik ünneplik legjobban Orbán Viktor választási vereségét.
Michael Knowles, a Daily Wire konzervatív kommentárja, aki korábban interjút is adott a Mandinernek, szomorúan reagált a hírre, hogy Orbán Viktor elveszített a magyar választást.
„Szörnyű hír Magyarországnak és a Nyugatnak”
– írta Knowles.
A kommentátor posztja alatt vita alakult ki azzal kapcsolatban, hogy minek lehet tekintetni a Tisza Pártot, egyesek azzal érveltek, hogy mivel Magyar Péter a Fideszből vált ki, ezért konzervatív. Knowles azonban arról írt, hogy meg kell nézni, kik örülnek legjobban a magyar eredménynek:
A szkepticizmusom az egész kampánya alatt abból fakadt, és most is fakad, hogy ki támogatta őt, és hogy most ki ünnepli őt...”
Több konzervatív kommentátor megjegyezte, hogy eljött az idő bocsánatot kérni azokért a vádakért, miszerint Magyarország egy diktatúra.
Mickey Kaus amerikai újságíró például egy liberális kommentátor ünneplésére reagált azzal, hogy lehet, mégse kéne diktátornak nevezni valakit, aki elismerte a vereséget:
Nem igazán diktatúra az, ami szabad szavazást engedélyezett és elfogadta a vereséget.”
Az End Wokeness nevű konzervatív oldal a következőt írta: „ A mai magyarországi eredményeket a következők üdvözölték:
– ezzel minden elmondtunk.”
A poszt alá Elon Musk is helyeslően kommentelt.
