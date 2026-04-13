Romániában máris a magyarokon kárörvendenek Magyar Péter győzelme miatt

„Ilyenek vagyunk mi, székelyek” – nehéz döntéseket kell meghozni Sepsiszentgyörgyben
Diószegi László klubelnök a jövőről beszélt.
A Sepsi OSK futballklub elnöke, Diószegi László nyílt levelet írt az országgyűlési választások másnapján. Elmondása szerint a román sajtó máris rajtuk kárörvend, de továbbra sem adják fel céljaikat.
Szombaton a Sepsi OSK 2–0-s győzelmet aratott a Steaua Bucuresti ellen a román másodosztályban, és ezzel továbbra is a feljutást érő második helyen áll a rájátszásban. A jelek szerint mégsem ettől hangos a román sajtó, hanem a magyar országgyűlési választásoktól.
A sepsiszentgyörgyi klub elnöke, Diószegi László jó barátságot ápol Orbán Viktor leköszönő miniszterelnökkel. Egyesülete kapott is támogatást a kormánytól az elmúlt években – például a stadion építése során is –, nem véletlenül, hiszen a magyar kisebbséget képviselte sokáig a román élvonalban, amíg tavaly nyáron ki nem esett onnan.
Az elnök a közösségi médiában jelentkezett a választások másnapján egy nyílt levéllel, melyben arról ír:
a román sajtó már most azon kárörvendezik, hogy Magyar Péter hatalomra kerülése miatt vége lehet a Sepsinek.
Diószegi viszont határozottak kijelenti: minden nehézséggel meg fognak küzdeni, elvehetnek tőlük mindent, de nekik akkor is az a céljuk, hogy ismét a román élvonalban képviseljék az erdélyi magyarokat.
Diószegi László levelét változtatás nélkül közöljük:
„Tisztelt barátaim, ismerőseim!
Nehéz nap után vagyunk, de muszáj felkelni, küzdeni tovább!
Fájó szívvel olvasom, hogy a központi sajtó kárörvendezve írja, hogy vége az OSK-nak! Nem adom meg ezt az örömet egykönnyen!
Megnyugtatok mindenkit, hogy én soha-soha nem adom fel!
Ez, amit közös erővel felépítettünk, az nem veszhet kárba és nem is fog!
Mert ez több mint egy egyszerű klub, ez a mi életünk!
Tiszta fejjel neki kell állni, még többet dolgozni, még jobban!
Köszönjük Magyarországnak a támogatásokat, a csodálatos Szentélyünket és azt, hogy éreztette velünk, hogy egyek vagyunk!
Én mindig azt mondtam, hogy csak akkor tudunk megmaradni, ha mindenki magáénak érzi ezt a klubot!
Most eljött az idő, hogy bebizonyítsa mindenki ezt!
Mert, elvehetnek mindent tőlünk, de a szívünket-lelkünket soha semmilyen körülmények között nem!
A csattanót a végére hagytam!
Nem-nem hátrálunk meg. Irány az első osztály!
Hajrá OSK!
Akárhogy is fáj - az OSK a sztár!”
***
Nyitókép: MTI/MTVA/archív