Diószegi László sepsi Románia

Romániában máris a magyarokon kárörvendenek Magyar Péter győzelme miatt

2026. április 13. 10:59

A Sepsi OSK futballklub elnöke, Diószegi László nyílt levelet írt az országgyűlési választások másnapján. Elmondása szerint a román sajtó máris rajtuk kárörvend, de továbbra sem adják fel céljaikat.

null

Szombaton a Sepsi OSK 2–0-s győzelmet aratott a Steaua Bucuresti ellen a román másodosztályban, és ezzel továbbra is a feljutást érő második helyen áll a rájátszásban. A jelek szerint mégsem ettől hangos a román sajtó, hanem a magyar országgyűlési választásoktól.

Diószegi László szerint már rajtuk kárörved a román sajtó. Fotó: MTI/MTVA/archív

A sepsiszentgyörgyi klub elnöke, Diószegi László jó barátságot ápol Orbán Viktor leköszönő miniszterelnökkel. Egyesülete kapott is támogatást a kormánytól az elmúlt években – például a stadion építése során is –, nem véletlenül, hiszen a magyar kisebbséget képviselte sokáig a román élvonalban, amíg tavaly nyáron ki nem esett onnan.

Ezt is ajánljuk a témában

Romániában már kárörvendenek

Az elnök a közösségi médiában jelentkezett a választások másnapján egy nyílt levéllel, melyben arról ír: 

a román sajtó már most azon kárörvendezik, hogy Magyar Péter hatalomra kerülése miatt vége lehet a Sepsinek.

Diószegi viszont határozottak kijelenti: minden nehézséggel meg fognak küzdeni, elvehetnek tőlük mindent, de nekik akkor is az a céljuk, hogy ismét a román élvonalban képviseljék az erdélyi magyarokat.

Diószegi László levelét változtatás nélkül közöljük:

„Tisztelt barátaim, ismerőseim! 

Nehéz nap után vagyunk, de muszáj felkelni, küzdeni tovább!

Fájó szívvel olvasom, hogy a központi sajtó kárörvendezve írja, hogy vége az OSK-nak! Nem adom meg ezt az örömet egykönnyen!

Megnyugtatok mindenkit, hogy én soha-soha nem adom fel! 

Ez, amit közös erővel felépítettünk, az nem veszhet kárba és nem is fog!

Mert ez több mint egy egyszerű klub, ez a mi életünk! 

Tiszta fejjel neki kell állni, még többet dolgozni, még jobban!

Köszönjük Magyarországnak a támogatásokat, a csodálatos Szentélyünket és azt, hogy éreztette velünk, hogy egyek vagyunk!

Én mindig azt mondtam, hogy csak akkor tudunk megmaradni, ha mindenki magáénak érzi ezt a klubot!

Most eljött az idő, hogy bebizonyítsa mindenki ezt!

Mert, elvehetnek mindent tőlünk, de a szívünket-lelkünket soha semmilyen körülmények között nem!

A csattanót a végére hagytam! 

Nem-nem hátrálunk meg. Irány az első osztály! 

Hajrá OSK!

Akárhogy is fáj - az OSK a sztár!”

***

Nyitókép: MTI/MTVA/archív

Összesen 16 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
wadcutter
2026. április 13. 12:47
örülhetnek a szőröstalpúak, győztek a hazaárulók Magyarországon, hogy az összes tiszást húzná a f,szára szárazon poloska
csoda
2026. április 13. 12:47 Szerkesztve
csapláros
2026. április 13. 12:47
Annyi bizonyos, hogy a most beköszöntött LIBERÁLNÁCI DIKTATÚRA NEM TŰRI a külországi magyarság támogatását, tehát nemcsak a hazai népjóléti intézkedéseknek lőttek, hanem a külországi magyarság megmaradását támogató szervezeteknek is, pl. a Magyarok Világszövetsége, a Bethlen Gábor alapa maga 20-30 milliárdos éves támogatásával, a környező neonáci államrendű, magyarságot gyilkoló államok nagy örömére. Talán még a külországi könnytett állampolgárságot szerzettek állampolgárságának a VISSZAVONÁSÁRA és minden nemű szavazati jogának a megvonására is sor kerül, de akkor Isten mentsen meg bárki magyart, aki átlép a Felvidékre vagy Erdélybe, mert felkoncolják, összeköpdösik, ahogyan az a szégyenteljes 2004-es decemberi állampolgársági népszavazás után is történt. Poloskapeti nemzetárulók mögötti nemzetközi erők így gondoskodnak arról, hogy az anyaország is menjen át öngyilkos módba, Trianont beteljesítendő...
nempolitizalok-0
2026. április 13. 12:46
Románok nem véletlenül kárörvendenek. megtapaszták azt, ami most nálunk jönni fog. Viszont felfogható ez népnevelésnek is.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!