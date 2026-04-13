Romániában máris a magyarokon kárörvendenek Magyar Péter győzelme miatt

Szombaton a Sepsi OSK 2–0-s győzelmet aratott a Steaua Bucuresti ellen a román másodosztályban, és ezzel továbbra is a feljutást érő második helyen áll a rájátszásban. A jelek szerint mégsem ettől hangos a román sajtó, hanem a magyar országgyűlési választásoktól.

Diószegi László szerint már rajtuk kárörved a román sajtó. Fotó: MTI/MTVA/archív

A sepsiszentgyörgyi klub elnöke, Diószegi László jó barátságot ápol Orbán Viktor leköszönő miniszterelnökkel. Egyesülete kapott is támogatást a kormánytól az elmúlt években – például a stadion építése során is –, nem véletlenül, hiszen a magyar kisebbséget képviselte sokáig a román élvonalban, amíg tavaly nyáron ki nem esett onnan.